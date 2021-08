Comment l’agrégation de liquidités inter-chaînes peut façonner l’avenir de DeFi

Comparer

Qu’est-ce qui allégera le fardeau des utilisateurs de DeFi et supprimera certaines des barrières à l’entrée pour les nouveaux entrants sur le marché ? Ce projet voit l’avenir de DeFi comme une coexistence de plusieurs chaînes.

Étant donné que les échanges décentralisés représentent désormais une quantité importante du volume de transactions cryptographiques, il est clair que ces plates-formes joueront un rôle important dans l’économie intelligente du futur.

Les teneurs de marché automatisés, en particulier, ont changé la donne en éliminant complètement le besoin de carnets d’ordres et en les remplaçant par des pools de liquidité. Ce modèle a été bénéfique à la fois pour les traders exécutant des swaps et pour les fournisseurs de liquidités incités à fournir leurs jetons et à percevoir des commissions des traders.

Même les problèmes de liquidité sporadiques du DEX, provoqués par un marché parfois fragmenté, ont été résolus avec l’émergence des agrégateurs DEX, des plates-formes qui regrouperaient essentiellement des liquidités fragmentées en une seule plate-forme.

Cependant, pour la plupart, ces agrégateurs DEX se limitent à connecter des pools de liquidités sur Ethereum. Évidemment, cela limite le niveau d’accessibilité multi-chaînes réellement possible tout en fonctionnant sur un DEX. De plus, dans l’état actuel des choses, le volume des transactions sur DEX est toujours faible par rapport à la plupart des échanges centralisés.

Et bien qu’Ethereum soit peut-être le réseau le plus important de l’industrie, ce n’est pas pour tout le monde. Ce n’est un secret pour personne que la congestion du réseau et le manque d’évolutivité ont entraîné des frais de transaction élevés sur Ethereum.

Les commerçants se sont tournés vers les solutions de couche 2 et de sidechain comme Binance Smart Chain, HECO et Polygon comme alternatives, mais les barrières de transaction entre eux limitent encore considérablement leurs options.

Dans certains cas, la nature compliquée du placement réel d’une transaction associée à ces problèmes de liquidité a conduit les traders DeFi à revenir aux échanges centralisés.

Clairement, l’interopérabilité entre blockchains est le besoin du moment. Les agrégateurs de liquidité inter-chaînes résolvent ces problèmes courants dans les échanges décentralisés en agrégeant les sources de liquidité de divers DEX à travers les chaînes et leurs propres pools inter-chaînes.

O3 Swap est l’un de ces agrégateurs DEX inter-chaînes qui s’efforce d’étendre les marchés de jetons disponibles et d’augmenter la liquidité et les volumes de négociation, facilitant les transactions inter-chaînes pour les utilisateurs du monde entier.

O3 Swap se décrit comme le premier protocole d’agrégation inter-chaînes qui permet le libre-échange d’actifs natifs entre des chaînes hétérogènes en mettant en œuvre un « agrégateur + un groupe d’actifs inter-chaînes » dans différentes chaînes publiques et la couche 2 qui permet aux utilisateurs d’accéder à des chaînes croisées. transactions avec un. cliquer.

Le projet voit l’avenir de DeFi comme une coexistence de plusieurs chaînes. Pour le moment, il prend en charge les transactions inter-chaînes Ethereum, BSC, HECO, Polygon et NEO et quatre groupes inter-chaînes : USD Pool (ERC20-BEP20-HRC20), ETH pool (ERC20-BEP20-HRC20), BTC Pool (ERC20 – BEP20-HRC20) et USDC Pool (ERC20-BEP20-Polygon).

À l’aide d’algorithmes spéciaux, les agrégateurs DEX inter-chaînes identifient les itinéraires les plus optimaux pour exécuter les commandes commerciales dans les écosystèmes blockchain. Cette fonctionnalité importante allégera non seulement le fardeau des utilisateurs actuels de DeFi, mais supprimera également certaines des barrières à l’entrée pour les nouveaux entrants sur le marché.

Avertissement. Cointelegraph ne cautionne aucun contenu ou produit sur cette page. Bien que notre objectif soit de vous fournir autant d’informations importantes que possible, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action liée à l’entreprise et assumer l’entière responsabilité de leurs décisions, et cet article ne peut pas non plus être considéré comme un conseil en investissement.