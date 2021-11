Comment l’agriculture de rendement sur courbe conquiert tranquillement DeFi

Au cours des six derniers mois, Curve n’a réalisé que 34,1 millions de dollars de frais de swap, même s’il dispose de 16,5 milliards de dollars de TVL sur le réseau principal d’Ethereum et a maintenu son volume de transactions constamment élevé. Curve et ses fournisseurs de liquidités gagnent 0,40 $ sur 1 000 $ de volume de négociation, par rapport à un autre échange décentralisé populaire, Sushi, qui gagne 3 $ sur 1 000 $ de volume de négociation pour ses fournisseurs de liquidité. Souvent, la liquidité migrerait vers des bourses avec des tranches de frais plus élevées pour des rendements plus élevés, et pourtant Curve a les frais les plus bas et plus de liquidités bloquées que toute autre bourse. Le véritable secret du projet consiste à subventionner la liquidité avec le jeton CRV, en maintenant des rendements suffisamment élevés pour que les fournisseurs de liquidités restent dans ses pools.

