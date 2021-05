Comment l’album éponyme de Robyn a révélé une réinvention spectaculaire

Parfois, les expériences les plus sombres peuvent donner les résultats les plus brillants. Exemple: le quatrième album éponyme de Robyn, qui a émergé après une période de torture qui l’avait laissée épuisée et découragée. Malgré un certain succès à la fin des années 90 (notamment le glorieux «Show Me Love», de 1997), de nouveaux efforts pour faire de Robyn une marionnette soul / pop identikit, si répandue à l’époque, avaient conduit à une relation brisée avec elle. payeurs et rendements commerciaux décroissants.

De retour dans son pays d’origine suédoise en 2003 et à un carrefour professionnel, elle a été attirée par un son de synthé européen plus riche et, décidant de sortir son nouvel album sur son propre label, a été déterminée que le temps du compromis était passé. Travailler avec les meilleurs écrivains de son pays, y compris les frères Klas (plus tard pour travailler avec Kesha, Kylie, Madone, et Katy Perry) et Joakim Åhlund (derrière le n ° 1 de Cheryl «I Don’t Care»), le matériel qui a émergé était une union spectaculaire de danse électronique acclamée commercialement et par la critique qui allait redéfinir la carrière de Robyn à un tel degré que peu de rappellerait quelque chose de beaucoup de son travail avant lui.

Écoutez Robyn sur Apple Music et Spotify.

Un retour significatif

Le premier morceau sorti en Suède était “Be Mine!” Le shuffler pop saccadé a été un succès radio immédiat et a prouvé un retour significatif dans les charts suédois, où le single a culminé au n ° 3 (il serait plus tard publié dans le reste de l’Europe lorsque les ventes de Robyn ont explosé). Il avait des échos du son pop / soul des années 90 depuis le début de sa carrière, mais l’approche cette fois-ci était fragile et hypnotique, tandis que le génie de la production de Klas Åhlund l’élève à un niveau différent de celui de ses travaux précédents.

L’album éponyme de Robyn a suivi le 29 avril 2005 et il est devenu son premier numéro un dans son pays natal. Les 13 titres originaux de l’album incluent le scintillant «Konichiwa Bitches», qui est devenu le premier single international de Robyn car l’intérêt pour le projet s’est étendu au-delà de son pays natal. Ses riffs électro-pop bizarres n’ont pas réussi à livrer un grand succès, mais Gwen Stefani écoutait manifestement; la chanson a excité les critiques et a bien préparé la prochaine sortie internationale. «With Every Heartbeat», une collaboration avec Andreas Kleerup, est une ballade électro monstre qui s’est hissée au sommet des charts britanniques et a même ramené Robyn dans le Top 30 américain. C’est la chanson qui la définira à jamais, mais ce n’est certainement pas toute l’histoire.

Une voix vraiment distincte

Comme beaucoup de projets passionnés, l’album éponyme de Robyn a des moments qui exigent un peu plus de l’auditeur que la normale. «Robotboy», par exemple, chevauche le fossé entre un air pop standard et quelque chose de plus expérimental. Avec ses échos de «O Superman» de Laurie Anderson, la chanson est à peu près aussi loin que l’on pourrait imaginer de ce que son ancien label voulait; «Eclipse» est une ballade plus traditionnelle qui aurait pu être enregistrée par Cyndi Lauper. Aucune de ces références, cependant, n’est conçue pour placer Robyn aux côtés d’autres actes d’enregistrement féminins. Sa voix est vraiment distincte et l’énergie créative unique exposée à travers Robyn est contagieuse. C’est un album qui vous attire sur des écoutes répétées, et, s’il y a une comparaison évidente à faire, c’est avec le talent non-conformiste de Prince.

«Should Have Known» est un showstopper R & B / électro qui aurait dû recevoir une seule sortie, mais la concurrence était féroce. «Handle Me», par exemple, était peut-être un choix plus prévisible, avec son refrain accrocheur assis sur un ensemble de couplets plus clairsemés. «Who’s That Girl», enregistré avec le duo de synthés de Göteborg The Knife, était un autre single, avec un appel plus direct et euphorique au dancefloor.

Une réinvention spectaculaire

Avec le smash «With Every Heartbeat» prenant du temps à se déployer à travers le monde, la durée de vie commerciale de l’album éponyme de Robyn a été plus longue que la plupart des autres, avec son clin d’œil aux Grammy pour le meilleur album électronique / de danse avant la cérémonie de remise des prix de 2009. Il n’a pas gagné, mais Daft Punk avait décidé de sortir de sa cachette cette année-là …

La réinvention de Robyn avec ce disque était, cependant, tout simplement spectaculaire. Il a fait de sa carrière une puissance critique et commerciale vénérée pour les années à venir, et reste, pour beaucoup, le point culminant de sa discographie. C’est une chose rare de créer quelque chose d’aussi délicat qui a le pouvoir de frapper au-dessus de son poids, mais ces airs fragiles ont prouvé que, dans les moments d’adversité, la confiance en soi est généralement le plus grand cadeau de tous.

Robyn peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Robyn sur Apple Music et Spotify.