Comment l’âme coréenne d’America’s Got Talent s’est-elle sentie après la critique “prévisible” de Simon Cowell et le chant R&B en tant que Sud-Coréens

Lorsque les juges ont dû choisir d’envoyer soit la soul coréenne, soit le groupe vocal T.3 en demi-finale, ce sont Simon Cowell et Howie Mandel qui ont donné des voix à la soul coréenne pour aller de l’avant, Cowell affirmant qu’il avait le « pressentiment » qu’ils pourrait avoir un “moment plus grand avec la bonne chanson”. Avec Heidi Klum et Sofia Vergara votant toutes les deux pour T.3, cependant, les juges étaient à égalité, et il s’agissait de celui des deux groupes qui avait reçu le plus de votes du public en ligne, ce qui a permis à Korean Soul de remporter 1 million de dollars et le spectacle de Las Vegas !