Comment l’Amérique a réagi au verdict de Derek Chauvin

Le soulagement est peut-être le meilleur mot pour décrire ce que beaucoup de gens ont ressenti lorsqu’ils ont entendu le juge Peter Cahill annoncer la décision monumentale du jury de condamner mardi l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour meurtre.

Des millions de personnes ont regardé la vidéo sur téléphone portable de Chauvin épinglant George Floyd par le cou avec son genou en mai dernier. De nombreux Américains avaient déjà vu la police matraquer, brutaliser et tuer des Noirs en vidéo (l’assaut policier de Rodney King a fait son chemin à la télévision en 1991), mais le meurtre de Floyd, au milieu d’une pandémie qui ravageait déjà les communautés noires, est devenu un point de rupture dans la longue histoire de la police qui a coûté la vie à d’innombrables Noirs américains.

Des mois de colère et de fureur se sont ensuivis pour garder la mémoire de Floyd vivante et prouver que la vie de Floyd et tous les autres aiment sa matière. Les militants menant la charge n’ont pas laissé le pays oublier le nom et l’image de Floyd. Il a fallu des nuits à se faire passer au bulldozer par la police lors de manifestations et à croire aveuglément qu’il pouvait y avoir justice avant d’arriver à la condamnation de mardi.

Et avec la condamnation est venu le soulagement vu sur les visages des habitants de Minneapolis qui se sont rassemblés à Cup Foods mardi soir, le site où Floyd a appelé sa mère et s’est exclamé 27 fois qu’il ne pouvait pas respirer. Les foules ont expiré sous le choc d’un système de justice fonctionnant réellement contre un policier et en faveur d’un homme noir. Le tollé public pour Floyd qui dure depuis près d’un an n’a pas été vain.

Mais la complexité émotionnelle de l’énergie de mardi réside dans le fait que justice ne peut être rendue pour quelqu’un qui est déjà mort, une dure vérité qui sous-tend le moment. «Il y a une raison pour laquelle cela a enflammé et vraiment touché un public mondial», a déclaré DA Bullock, membre de l’organisation de Minneapolis Reclaim the Block, à Vox. «Nous étions vraiment confrontés à notre système de croyance sur le maintien de l’ordre. Nous l’avons vu de nos propres yeux. Je veux dire aux gens: «Ne regardez pas en arrière et dites que c’est résolu une fois que vous vous débarrassez d’un officier». Ce n’est pas vrai.”

La difficulté du verdict du jury est aggravée par le fait que la condamnation de Chauvin est une aberration. Seuls sept policiers ont été inculpés de meurtre pour des fusillades policières depuis 2005, bien qu’en moyenne 1 000 meurtres de civils par la police soient signalés chaque année.

Le lourd tribut du moment découle également de la réalité selon laquelle des témoins oculaires comme Darnella Frazier, aujourd’hui âgée de 18 ans, et sa cousine de 9 ans porteront le fardeau de voir la mort de Floyd de première main pour le reste de leur vie. Alors que les proches de Floyd parlaient de la victoire de la condamnation de Chauvin, sa famille n’est pas entière. Bien que Chauvin soit condamné à la prison, la police américaine, aussi raciste et corrompue soit-elle, reste intacte. Cette condamnation ponctuelle fait partie d’un jeu méchant, apportant un moment de triomphe alors que les Noirs ont déjà tant perdu. Le fait que les spectateurs aient attendu au bord de leurs sièges, avec la possibilité que Chauvin ait pu être acquitté, témoigne de la nature du système de justice pénale défectueux du pays.

Pourtant, la décision du jury est un moment d’expiration. Partout dans le pays, les gens ont tenu leurs poings en l’air, pleuré, scandé, crié, acclamé, étreint et se sont arrêtés pour absorber ce minimum d’espoir. Et bien que la conviction soit loin de signaler la liberté pour les vies des Noirs, la célébration représente la guérison, la volonté de libérer de la douleur et le pouvoir de s’unir avec un œil vers un changement systémique. L’obscurité plane toujours sur l’Amérique, mais une certaine lumière a pénétré mardi.

Les gens célèbrent devant le centre gouvernemental du comté de Hennepin à Minneapolis après avoir entendu le verdict de culpabilité de l’ancien policier Derek Chauvin.Chandan Khanna / . via .

Le verdict de Derek Chauvin remonte à près d’un an.Chandan Khanna / . via .

Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation – meurtre non intentionnel au deuxième degré, meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré – le 20 avril. Christian Monterrosa / Bloomberg via .

Philonise Floyd (troisième à gauche), l’avocat Ben Crump (au centre) et le révérend Al Sharpton (à droite) à la suite des verdicts.Kerem Yucel / . via .

Une femme pleure alors que le verdict est annoncé devant le centre gouvernemental du comté de Hennepin.Chandan Khanna / . via .

L’accusation a appelé un total de 38 témoins, ouvrant le procès avec le témoignage émouvant d’une douzaine de spectateurs qui ont été témoins du meurtre de Floyd de première main.Brandon Bell / .

L’accusation a également présenté près d’une douzaine de policiers qui ont déclaré que la force de Chauvin était excessive et inutile.Chandan Khanna / . via .

Avant la conclusion du procès, le frère de Floyd, Philonise Floyd, a déclaré aux journalistes: «Une fois que nous aurons le verdict et que nous aurons cette condamnation, nous pourrons respirer.» Chandan Khanna / . via .

Courtney Ross, la petite amie de George Floyd, fait une déclaration émouvante avant la lecture du verdict Chauvin.Christian Monterrosa / Bloomberg via .

Au cours des cinq dernières années, la police a tué en moyenne trois personnes par jour, selon Mapping Police Violence. Eric Lee / Bloomberg via .

De gauche à droite, les membres du Congressional Black Caucus Reps. Karen Bass (D-CA), Maxine Waters (D-CA), Lisa Blunt Rochester (D-DE) et Joyce Beatty (D-OH), la présidente du caucus, réagissent au verdict au Capitole américain.Chip Somodevilla / .

La représentante Cori Bush (D-MO) (à gauche) embrasse la représentante Ayanna Pressley (D-MA) au Capitole américain après avoir entendu les verdicts de culpabilité.Bill Clark / CQ-Roll Call via .

Suite à la mort de Floyd, le mouvement de démantèlement de la police a pris de l’importance.Chandan Khanna / . via .

La supportrice Katie Mau (à gauche) embrasse Latora Green alors que les verdicts sont lus lors du procès Chauvin à Sherman Oaks, en Californie.Brian van der Brug / Los Angeles Times via .

Un manifestant lève le poing après avoir entendu les verdicts au Black Lives Matter Plaza de DC.Stefani Reynolds / Bloomberg via .

Le conseil municipal de Minneapolis s’est engagé à «démanteler» le service de police et le remplacer par un nouveau département doté d’un ensemble de compétences plus large.Scott Olson / .

«Si nous pouvons mettre fin à des choses comme le régime monarcal et la traite des esclaves, nous pouvons mettre fin à la police», a récemment écrit l’activiste et artiste Bree Newsome.Scott Olson / .

DA Bullock, membre de l’organisation de défense des droits civiques Reclaim the Block, basée à Minneapolis, a déclaré à Vox: «La vraie justice ressemble vraiment à ce que cela ne se reproduise plus jamais.» Stefani Reynolds / Bloomberg via .