Comment l’amour des fans de Vampire Diaries pour Damon de Ian Somerhalder a causé des problèmes dès le début pour les créateurs

Il n’est pas surprenant que les fans soient immédiatement tombés amoureux de Damon, car le «trope de mauvais garçon» a été utilisé partout dans les émissions et les films. Cependant, récemment, Julie Plec a évoqué tout le scénario du «mauvais garçon» et à quel point The Vampire Diaries serait différent s’il était réalisé aujourd’hui à cause de cela. Même si les fans adoraient Damon, sa personnalité et sa relation avec Elena étaient toxiques et pas saines. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’est pas un bon gars au fond, car Elena l’a changé pour le mieux. Mais il est assez hilarant de savoir à quel point les créateurs étaient désemparés lorsqu’ils ont réalisé à quel point Damon était populaire alors qu’il était censé être un personnage impopulaire. Ce sont toujours les méchants pour lesquels certains fans ont un faible !