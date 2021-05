Comment “ l’amour est amour ” mène à des “ mariages sans sexe entre amis ” ⋆ .

«L’amour est amour» est le mantra éternel conçu pour faire taire quiconque croit que certaines formes de famille sont plus vertueuses et plus précieuses que d’autres. Cela exige que nous échangions ce que nous savons être vrai contre la croyance que toute forme de famille est juste et bonne tant qu’elle est librement et mutuellement choisie. Personne n’a droit à une vision sombre du choix d’autrui et tout doit être également affirmé, affirme-t-il.

Pourtant, cela reste une phrase idiote. Pourquoi? Parce que ça ne dit rien. C’est une tautologie, l’équivalent de dire «Une chose est une chose».

Il est intéressant de noter que ce fait représente la majeure partie de la source du pouvoir rhétorique glissant de la phrase – vous ne pouvez pas discuter avec lui car il n’affirme rien de nouveau. Pourtant, la phrase a pris racine dans notre conscience collective en tant que «vérité» incontestée parce que beaucoup sont devenus des penseurs sentimentaux plutôt que des penseurs critiques, «pensant» de plus en plus avec notre conditionnement culturel plutôt qu’avec notre esprit.

Maintenant, dans ce qui est clairement destiné à être un article de presse sérieux sur une forme tout à fait légitime d’une ancienne institution, le New York Times démontre fraîchement où cet échec nous a menés: le mariage avec le meilleur ami. Non, il ne s’agit pas d’un homme ou d’une femme épousant «leur meilleur ami». C’est autre chose.

Ce que le Times célèbre, ce sont des amis platoniques non romantiques scellant leur amitié dans le mariage. Ils l’appellent «mariage platonique» ajoutant: «Un mariage platonique est un lien profond et un engagement à vie envers un partenaire de nidification avec lequel vous construisez une vie partagée.» Le Times décrit un de ces couples:

Les besties, à la fois queer et ouverts à sortir avec n’importe qui sauf les uns des autres, se sont rencontrés en 2011 et ont décidé de se marier en septembre. Ils dorment dans le même lit mais leur relation reste platonique.

Le New York Times ajoute que ces amis se sont mariés parce qu’ils voulaient être «légalement et socialement reconnus comme une famille». Si vous êtes enclin à répondre de cette façon à cette nouvelle conception brillante de la famille, je vous assure que vous n’êtes pas seul.

Bien entendu, un idéal essentiel du mariage est la fidélité. Mais que se passe-t-il si le sexe ne fait pas partie de la relation? Dans cette nouvelle conception, explique le Times, cela n’a pas à faire partie de votre vie, maintenir cette fidélité ne signifie pas nécessairement limiter les options sexuelles dans le «mariage entre amis». Vous voyez, le sexe se produit en dehors de la relation – intentionnellement.

Un couple en vedette “n’a jamais été intime l’un avec l’autre, et ils se sont tous les deux donné la liberté de sortir ensemble en dehors de leur mariage.” L’article cite un thérapeute du Maryland qui a travaillé avec de tels couples: «Beaucoup de ces relations commencent parce que le couple veut que leur vie de famille soit séparée de leur vie amoureuse, car ils ne trouvent pas leur vie amoureuse stable.»

Un commentaire aussi simple et désinvolte oblige à se demander ce que cette nouvelle conception du mariage laisse debout. Le mariage devient tout ce qu’une collection de personnes veut qu’il soit. Empruntant au rejet «l’amour est amour» de toute critique à cette redéfinition continue du mariage, le thérapeute est d’avis:

Si les deux partenaires ont une compréhension claire de ce qui est attendu, de la flexibilité et des compétences en communication pour résoudre les conflits qui surviennent, ne souhaitent pas épouser un partenaire romantique et acceptent d’aller à l’encontre des normes, alors qui est l’un d’entre nous pour le dire ne fonctionnera pas?

Le mariage continue donc à devenir quelque chose d’autre qu’il n’a jamais été. Ce à quoi nous assistons ici, c’est tout simplement la longue continuation et la dévolution de quelque chose qui a commencé il y a des décennies. Les sociologues ont appelé ce développement «mariage expressif», ou mariage comme réalisation de soi – tout ce qui apporte un sens et du bonheur à la vie des adultes impliqués.

Paul Amato de Penn State, un éminent sociologue de la famille, explique qu’à partir de la fin des années 1950, «le mariage est passé d’une institution formelle qui répond aux besoins de [children and] la société au sens large à une relation de compagnonnage qui répond aux besoins du couple et de leurs enfants, puis à un pacte privé qui répond aux besoins psychologiques des conjoints individuels. »

Le mariage expressif a naturellement conduit à un divorce sans faute incontesté, à des mariages intentionnellement sans enfant, au mariage homosexuel, au polyamour et maintenant, aux «mariages entre amis». Les élèves de la famille doivent comprendre que chacun de ces éléments ne concerne pas de plus en plus les glissades sur une pente glissante, mais des manifestations naturelles individuelles du bas d’une pente qui, en son cœur, était la lente émergence du «mariage» auto-défini en le service du bonheur personnel.

Lorsque nous faisons le mariage principalement sur les droits des adultes – leur épanouissement personnel et leur réalisation personnelle – et que nous oublions ses autres fonctions sociales essentielles, tout devient possible. Et c’est le cas. Le mariage entre «besties» est simplement la prochaine étape de cette régression.

La bêtise ne s’arrêtera certainement pas ici. Et nous pouvons parier que des publications «sérieuses» comme le New York Times le préconiseront tout en nous réprimandant si nous ne le faisons pas.