Comment l’ampleur potentielle de l’infrastructure fédérale de l’État de Washington pourrait déclencher une lutte contre le haut débit

(Photo de Bigstock)

Le représentant Drew Hansen, un défenseur de longue date de l’augmentation de la portée et de l’abordabilité du haut débit dans l’État de Washington, s’est retrouvé à la fois satisfait et un peu préoccupé par les centaines de millions de financement du haut débit approuvés cette semaine par le Sénat américain.

Il était heureux car s’il est adopté par la Chambre des représentants, l’État verra probablement entre 100 et 700 millions de dollars d’argent fédéral pour améliorer son service à large bande tout en réduisant son coût – résolvant deux problèmes qui sont devenus flagrants pendant la pandémie.

Mais le démocrate de Bainbridge Island voit également un conflit potentiel à l’horizon. Hansen, qui a contribué à faire adopter une législation qui permettra pour la première fois aux districts municipaux de devenir des fournisseurs de services Internet directs, ne veut pas que l’argent des contribuables finisse par engraisser les marges bénéficiaires des fournisseurs de services Internet privés.

Le représentant Drew Hansen.

“L’État de Washington a clairement indiqué que notre priorité était le haut débit public”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas de l’argent qui devrait servir à subventionner les entreprises privées. Cela devrait être dépensé pour le haut débit public.

Ce n’est pas un point de vue entièrement partagé par au moins un responsable clé qui aura probablement son mot à dire sur la question.

Russ Elliott, directeur du Broadband Office de l’État au sein du ministère du Commerce, est également ravi de l’opportunité générationnelle contenue dans les centaines de millions de dollars à consacrer à l’infrastructure à large bande à l’échelle de l’État.

Comme Hansen, il veut voir un haut débit moins cher pour les personnes qui ne peuvent pas se le permettre et des téléchargements rapides pour les personnes qui n’ont actuellement aucun accès Internet fiable.

Mais contrairement à Hansen, il considère les entreprises privées comme une partie de la solution – pas seulement une cause des problèmes existants.

“Drew et moi en avons parlé”, a déclaré Elliott, reconnaissant que les deux voulaient en grande partie le même résultat mais par des moyens différents. « Ce que nous devons faire – et le secteur privé doit en faire partie – est de pérenniser notre infrastructure à large bande.

« Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’entrer dans un débat public contre privé », a-t-il déclaré.

Cet argument semble probable à ce stade, bien qu’il ne soit pas clair ce que Hansen ou tout autre législateur pourrait faire pour limiter la façon dont l’État pourrait dépenser l’argent.

Actuellement en attente d’un vote à la Chambre des États-Unis, les fonds pour le haut débit font partie d’un projet de loi sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars qui a été adopté mardi avec un soutien bipartite au Sénat. Parmi les 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales – la loi poursuit également certains programmes existants – la mesure affecterait 110 milliards de dollars aux autoroutes et aux ponts; 25 milliards de dollars supplémentaires pour les aéroports; 66 milliards de dollars pour Amtrak; et 65 milliards de dollars pour étendre l’Internet haut débit à l’échelle nationale.

On ne sait toujours pas quand la Chambre adoptera la mesure pour un vote.

Russ Elliott, directeur du Washington State Broadband Office. (Photo du ministère du Commerce)

Le montant précis de la prise de Washington n’a pas été fixé. Selon les formules de décaissement fédérales historiques basées sur la population, l’État pourrait voir jusqu’à 700 millions de dollars, peut-être même 1 milliard de dollars. Au minimum, chaque État verra 100 millions de dollars en vertu des lignes directrices existantes.

Mais ce que les directives ne déterminent pas, c’est si cet argent peut être utilisé pour subventionner le haut débit Comcast haut débit pour une famille en dessous du seuil de pauvreté à Seattle, ou s’il peut être dépensé pour étendre l’effort public existant du haut débit du comté de Kitsap. Le libellé actuel de la législation semble permettre les deux.

Hansen a déclaré que les fournisseurs d’accès Internet privés sont dans certains cas la raison pour laquelle l’État présente des inégalités si importantes en matière de large bande. Par exemple, une étude du comté de King achevée en 2020 a révélé que 80 % des résidents du comté de King disposent d’une connexion Internet suffisante et que les 20 % restants manquent d’un service de base adéquat, ce qui signifie qu’ils ont des vitesses de téléchargement lentes – ou pas du tout – ou que le service est coûteux. -prohibitif.

La raison, selon Hansen et d’autres défenseurs publics du haut débit, est que les entreprises à but lucratif ont cueilli tous les fruits rentables à portée de main et ont laissé les populations rurales et à faible revenu au sec.

En d’autres termes, disent les défenseurs, les entreprises privées ont eu leurs chances.

« Le gouvernement fédéral peut – et devrait – mettre des conditions sur cet argent », a déclaré Hansen. Il a déclaré qu’il existe des formes de partenariats public-privé qui pourraient fonctionner si l’État fait attention à la façon dont l’argent fédéral est dépensé. “Je ne veux pas voir cela comme un centre de profit pour les sociétés Internet privées.”

Elliott a répliqué que tous les fournisseurs de services privés ne sont pas taillés dans le même tissu. « J’apprécie le point de vue de Drew, mais il existe de plus petites entreprises privées qui font un excellent travail dans les régions rurales de l’État », a-t-il déclaré. « Vous rendriez un très mauvais service à Washington rural en supprimant ces entreprises. »

Il a déclaré que le paquet d’infrastructures 2009 approuvé par l’administration Obama en vertu de la loi américaine sur la récupération et le réinvestissement finançait à la fois des projets publics et privés et était considéré comme un succès. Washington a reçu environ 150 millions de dollars de fonds de la loi.

Si le nouvel argent venait à Washington, Elliott a déclaré qu’il doit permettre à un partenariat public-privé de fournir plus rapidement un accès et une équité à la population mal desservie de l’État. « Nous avons besoin que les secteurs public et privé soient impliqués pour que cela se produise rapidement. Il le faut.