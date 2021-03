Comment l’analyse renforcée par les données oriente les prédictions de Covid en Inde et dans le monde

Par exemple, les secteurs de la santé peuvent créer un plan pour organiser plus de lits ou d’autres ressources médicales s’il y a un hôpital de pointe dans les cas de COVID-19.

Dr Kanav Kahol,

Le monde n’a pas réussi à empêcher le nouveau coronavirus de se propager initialement, ce qui s’est transformé en une pandémie mortelle. Désormais, des stratégies rapides sont devenues cruciales pour se débarrasser du virus et de ses conséquences. Le secteur de la santé dans le monde a fait un pas en avant vers le big data et les outils d’analyse prédictive pour comprendre les caractéristiques de la maladie, les facteurs de risque et les diagnostics.

Cette technologie de pointe, associée à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, pourrait nous aider à prédire les propensions des voies cliniques, à faciliter le traitement et à défier l’infection. En conséquence, les équipes médicales sont en mesure de gérer et d’affecter adéquatement les ressources médicales.

Comment l’analyse des données a-t-elle ouvert la voie à l’industrie de la santé pour atténuer le COVID-19?

Avec un partage et un accès accrus aux données, l’épidémie de COVID-19 a incité les chercheurs à intégrer et à améliorer les outils d’analyse de données afin d’atténuer ses impacts. Ces outils en temps quasi réel peuvent invariablement extraire des données de sources qui aident les scientifiques, les épidémiologistes, les professionnels de la santé et les décideurs du monde entier.

Plus important encore, l’analyse prédictive a permis aux organisations médicales de donner la priorité à la prise en charge de la prise en charge des personnes présentant un risque plus élevé d’infection. Par conséquent, la demande d’analyse a augmenté. Nos data scientists s’efforcent continuellement d’affiner les modèles analytiques afin d’améliorer la précision de l’analyse prédictive à terme.

Voyons en détail comment les stratégies basées sur les données permettent aux gens du monde entier de lutter contre la pandémie.

Évaluation des demandes futures

L’anticipation des demandes futures est l’un des avantages les plus importants de l’exploitation de l’analyse des données. Le résultat fourni peut aider à initier des mesures préventives pour les hôpitaux. Il s’agit de lits de soins intensifs, de ventilateurs et de kits EPI. Les gouvernements de divers pays utilisent également des solutions basées sur les mégadonnées pour équilibrer la production et la distribution de masques N95 et d’autres équipements médicaux.

Le sexe, l’âge, la situation géographique sont quelques-unes des variables prises en compte à l’aide de la visualisation de données et des systèmes Python. Les modèles d’analyse conçoivent les scénarios les plus probables, les meilleurs et les pires cas en fonction des données changeantes et des événements en temps réel. Les opérations d’essais cliniques sont le plus grand avantage pendant cette période dramatique avec la capacité des données à nous connecter plus rapidement avec les patients.

Par exemple, les secteurs de la santé peuvent créer un plan pour organiser plus de lits ou d’autres ressources médicales s’il y a un hôpital de pointe dans les cas de COVID-19.

Dispositifs d’auto-évaluation

Avec le développement de dispositifs d’auto-évaluation, les utilisateurs peuvent vérifier leurs symptômes et demander des soins médicaux instantanés si nécessaire. Les données perspicaces accumulées à partir des analyses GPS des mouvements de population aident également à déterminer si la population suit ou non les précautions établies.

De plus, les chercheurs pourraient prédire que, outre la toux et la fièvre, la perte d’odorat et de goût sont également des symptômes vitaux de la maladie contagieuse. Ils ont obtenu un aperçu des données saisies par des millions de personnes sur leurs mobiles, signalant leurs symptômes un jour spécifique.

Découverte plus rapide des médicaments

Le développement de médicaments est sans aucun doute et le plus souvent un processus qui prend des décennies à se lancer avec succès sur le marché. En outre, les risques d’échec sont plus élevés, ce qui entraîne même des coûts énormes. Cependant, les chercheurs ont découvert des traitements potentiels pour le COVID-19 en tirant parti des dispositifs ML et AI au début de la pandémie. Les algorithmes produisent, criblent et optimisent par ordinateur un certain nombre d’anticorps thérapeutiques.

Aujourd’hui, nos diverses organisations de découverte de médicaments utilisent ces technologies pour prédire quelles nouvelles molécules de type médicamenteux et quels médicaments existants pourraient traiter l’infection. Par conséquent, vous pouvez accélérer considérablement le processus de développement de médicaments et inventer des antiviraux moins chers à l’aide de l’IA et de la technologie d’apprentissage en profondeur.

Empêcher la transmission de virus

Les équipes scientifiques et médicales travaillant sur des systèmes de diagnostic peuvent améliorer le diagnostic de l’infection grâce à l’algorithme Linearfold. C’est un modèle plus rapide et plus rapide que les algorithmes de repliement d’ARN conventionnels pour prévoir les changements structurels de l’ARN secondaire d’un virus entre des séquences d’ARN COVID-19 homologues. Par conséquent, les scientifiques obtiennent plus d’informations sur le développement des virus à travers différentes espèces. En fin de compte, cette procédure peut sauver des vies grâce à une identification plus rapide et avant l’heure des traitements efficaces.

En fait, Bluedot a été l’une des premières organisations à avoir prévu l’épidémie avant l’OMS en décembre en utilisant le Big Data, le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique.

Conclusion…

Nous savons que même après de nombreuses données et des algorithmes prédictifs, le virus n’est toujours pas complètement épuisé. Pourtant, nous avons de l’espoir. Les connaissances acquises sur les poussées de patients et les schémas de maladie liés au COVID-19 peuvent être les porteurs de flambeau de l’éradication du virus.

L’analyse est toujours un bon pari; lorsque les situations deviennent complexes. L’approche avancée a ouvert une multitude d’opportunités pour rendre les données impactantes à la fois pour les professionnels de la santé et la société.

(L’auteur est un innovateur renommé dans le domaine de la santé, ancien doctorant et professeur de l’Arizona State University et de la Mayo Clinic USA. Il a lancé Divoc Health en partenariat avec Christopher Egerton Warburton (Edge) de Lions Global Head Partners UK. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

