Comment l’ancien docteur Who Star Christopher Eccleston veut que le ‘Boys’ Club ‘de l’émission change

Il est intéressant que Christopher Eccleston évoque le soi-disant «engagement avec la femme» du Docteur, puisque la plupart des compagnons de voyage du Docteur étaient des femmes, en particulier dans la série redémarrée. Des personnages comme Rose Tyler, Donna Noble et Amy Pond avaient des relations extrêmement étroites avec leurs médecins respectifs, et certains ont même fini par sauver le monde lorsque le docteur a échoué (Donna Noble est toujours la personne la plus importante de toute la création dans mon cœur) . Il mentionne également les précédents showrunners Russell T. Davies et Steven Moffat, ainsi que l’écrivain de Who Rob Shearman.