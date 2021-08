Comment l’antifragilité augmente la capacité de survie de Bitcoin ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

Bitcoin utilise la technologie open source peer-to-peer pour s’adapter et s’améliorer, en conservant sa nature décentralisée et finie.

Parlons de l’antifragilité : qu’est-ce que c’est, ses conséquences et comment cela se rapporte au bitcoin et au dollar.

Le terme antifragile a été inventé pour la première fois par Nassim Taleb. Dans la citation suivante, Taleb décrit les qualités des systèmes antifragiles :

« Certaines choses profitent des chocs ; ils prospèrent et se développent lorsqu’ils sont exposés à la volatilité, au hasard, au désordre et aux facteurs de stress. L’antifragilité va au-delà de la résilience ou de la robustesse. Le résilient résiste aux chocs et reste le même ; l’antifragile s’améliore.

Dans le contexte de l’économie, l’antifragilité suggère que les économies qui ne sont pas protégées par le gouvernement, telles que les tarifs, les subventions et les plans de sauvetage, sont plus solides et plus efficaces que les économies qui fonctionnent avec la protection du gouvernement, qui sont fragiles.

Chaque fois que le gouvernement soutient une entreprise, cette entreprise dépend du gouvernement pour rester en affaires. Les entreprises pourraient également commencer à se comporter de manière plus irresponsable, en prenant des décisions à haut risque, sachant que si quelque chose de malheureux se produit, cela pourrait toujours demander de l’aide au gouvernement. Dans un cas comme celui-ci, le gouvernement, l’économie et les ressources de l’entreprise ne sont pas alloués à leur meilleur usage, ce qui entraîne un système économique fragile.

Pour mettre l’antifragilité dans un contexte réel, pensez au système immunitaire. Lorsque votre corps est infecté par des germes et des bactéries, vous tombez malade. Mais ensuite, votre système immunitaire se renforce pour combattre ces germes et, d’un autre côté, vous avez un corps en meilleure santé. Mais si vous deviez rester blotti dans votre maison et ne jamais sortir, vous auriez un système immunitaire fragile et la première maladie que vous rencontrerez pourrait suffire à provoquer une maladie plus grave.

La même idée est également vraie pour une économie. Une économie fonctionnant avec la protection du gouvernement est fragile, inefficace et sujette à l’effondrement. Un bon exemple est la crise financière de 2008. La crise de 2008 est assez compliquée, alors pour rester aussi simple que possible, parlons de la façon dont elle a commencé. Pendant le boom immobilier, les banques émettaient des prêts hypothécaires à risque parce que des agences soutenues par le gouvernement, comme Freddie Mac et Fannie Mae, voulaient acheter ces prêts hypothécaires et les vendre aux investisseurs en tant que titres adossés à des créances hypothécaires. Fannie et Freddie savaient que ces prêts hypothécaires étaient risqués, mais ils ont quand même continué à les acheter parce qu’ils étaient également à haut rendement. Et Fannie et Freddie savaient que s’ils prenaient trop de risques et avaient des ennuis, ils pourraient se rabattre sur le gouvernement.

Mais comment cela s’applique-t-il à la fragilité et à notre analogie avec notre système immunitaire ?

Eh bien, pensez à vous isoler dans votre maison en tant que gouvernement soutenant Fannie et Freddie. Plus les investissements de Fannie et Freddie étaient risqués, plus ils dépendaient du gouvernement et plus ils devenaient fragiles face à d’éventuels chocs. Et quand ce choc est arrivé en 2008, ils sont tous les deux tombés en panne. La valeur de leurs actions a chuté de plus de 99%, plusieurs banques auxquelles ils ont vendu des titres ont fait faillite et des millions d’Américains ont perdu leur maison.

Alors, la grande question : comment l’anti-fragilité aurait-elle pu empêcher la crise financière ? Si le gouvernement n’avait pas soutenu Fannie et Freddie, ils n’auraient pas été disposés à contracter ces prêts à haut risque. Au lieu de cela, ils auraient investi dans des prêts plus sûrs, comme l’hypothèque de 30 ans. Cela aurait permis une croissance plus durable.

Mais comment le dollar et le bitcoin sont-ils liés à la fragilité et à l’antifragilité ?

Le dollar est dans le cercle du contrôle du gouvernement, donc le gouvernement a le pouvoir d’imprimer et de manipuler la monnaie comme bon lui semble. C’est ainsi que la Réserve fédérale a pu renflouer Fannie et Freddie. Il a juste imprimé l’argent dont les agences avaient besoin pour rester à flot.

Mais Bitcoin ne fonctionne pas de cette façon. Bitcoin est programmé pour être décentralisé et fini, de sorte qu’une seule institution ne peut pas en prendre le contrôle et imprimer plus de pièces. Si les États-Unis fonctionnaient avec Bitcoin, le gouvernement ne pourrait offrir de protection financière à personne. Cela signifie que les entreprises devraient se comporter de manière responsable pour survivre, car elles comprendraient qu’il n’y a pas de filet de sécurité gouvernemental sur lequel s’appuyer. Les économies de marché libre sont naturellement antifragiles, mais les institutions centrales corrompent le marché libre en contrôlant et en manipulant la monnaie et en accordant des faveurs aux industries et aux entreprises bien connectées. Bitcoin maintient simplement l’anti-fragilité naturelle du marché libre.

En plus de Bitcoin préservant l’antifragilité, Bitcoin est également antifragile par nature.

Bitcoin utilise la technologie open source peer-to-peer, ce qui signifie que toute personne disposant d’une connexion Internet peut accéder à Bitcoin. Donc, si quelqu’un essaie de manipuler la monnaie, il peut être rapidement traité par d’autres personnes sur le réseau. C’est ce qui rend Bitcoin si unique. Il fonctionne sur un vaste réseau d’ordinateurs, de sorte que n’importe qui peut contrôler son approvisionnement et ses transferts à tout moment. C’est le contraire de la monnaie fiduciaire, qui est gérée de manière centralisée à huis clos. Personne ne sait si, quand ou comment une monnaie fiduciaire est manipulée. On nous dit simplement d’arrêter de poser des questions et de faire confiance aux plus hauts responsables de la Réserve fédérale.

Bitcoin transfère cette liberté, ce pouvoir et ces connaissances au peuple. Et chaque fois que quelqu’un essaie de nous prendre ce pouvoir, Bitcoin s’adapte et s’améliore, en conservant sa nature décentralisée et finie.

Cette citation de Parker Lewis résume parfaitement l’antifragilité de Bitcoin :

“Bien qu’il soit facile de tomber dans un piège, en pensant que Bitcoin n’est pas testé, n’a pas été prouvé et n’est pas permanent, c’est précisément le contraire… se révélant à chaque fois à la hauteur du défi et sortant de chaque test dans un état plus fort.”

Ceci est un article invité par Siby Suriyan. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc. ou de Bitcoin Magazine.