Comment l’application d’oxygène dans le sang Apple Watch 6 m’aide à surveiller ma santé au quotidien

“Easy come, easy go” – c’est ainsi qu’un ami m’a décrit une fois sa santé, et cela semble juste en regardant les 18 derniers mois de ma vie. Autrefois passionnée de gym et joggeuse passionnée, ma santé s’est progressivement effondrée dans le chaos de la pandémie de Covid-19.

Pas à Covid-19 en particulier, mais aux ravages d’une maladie auto-immune et d’une autre affection qui provoque une inflammation étendue. Pourquoi avoir une seule maladie chronique quand on peut en avoir deux, n’est-ce pas ?

Avec beaucoup de choses qui doivent maintenant être surveillées à la fois par les professionnels de la santé et par moi-même, les choses ont changé assez rapidement dans ma vie quotidienne. Dans le style typique d’un journaliste technologique, j’ai trouvé une lueur d’espoir dans l’Apple Watch Series 6 qui me fait me sentir un peu mieux mentalement, sinon physiquement.

Avant d’aborder l’aide de l’Apple Watch 6, jetons un coup d’œil rapide à mon sang. Je n’ai jamais vraiment pensé à mon sang en masse. Cela fonctionne, donc je ne l’ai généralement pas remis en question. Il s’avère qu’il fonctionne maintenant moins efficacement qu’avant. Avec des plaquettes élevées, des niveaux d’oxygène dans le sang qui ne sont pas tout à fait là où ils devraient être grâce à de faibles réserves de fer et des marqueurs inflammatoires élevés, mon sang est un peu lent. Cela signifie de la fatigue, une fréquence cardiaque plus élevée et beaucoup d’inquiétudes quant au fait que mon sang soit un peu trop collant dans l’ensemble.

On parlait d’anticoagulants. Je les esquive avec succès pour l’instant mais tous ceux qui m’ont vu me lancer dans une marche « ambitieuse » de pas très loin vous diront à quelle vitesse je m’essouffle. C’est un peu pathétique. J’espère que les choses vont s’améliorer maintenant que je sais quel est le problème et que j’ai élaboré un plan de traitement, mais pour le moment, tout cela nécessite également une surveillance attentive afin que rien de pire ne se produise en cours de route.

C’est ainsi que je me suis retrouvé avec une Apple Watch 6. On m’a dit quelques fois par semaine comment je devais faire attention, ne pas en faire trop physiquement et surveiller si mon rythme cardiaque monte en flèche ou si je me sens vraiment essoufflé est troublant à entendre. Des tests sanguins réguliers peuvent surveiller les choses, bien sûr, mais dans quelle mesure est-ce pratique lorsque vous devez attendre les résultats ? De même, les ECG sont utiles pour vérifier votre cœur ainsi qu’une multitude d’autres tests, mais encore une fois, ce n’est pas très utile lorsque vous êtes à la maison.

En fin de compte, vous avez besoin de tranquillité d’esprit. Un sentiment que vous êtes toujours en contrôle même si ce contrôle est un peu ténu en ce moment.

La tranquillité d’esprit à votre poignet

En lisant l’Apple Watch Series 6, j’ai réalisé que cela pourrait être la solution. Je possédais déjà une Apple Watch 4 vieillissante mais la 6 avait l’air tentante. En promettant la capacité de mesurer votre taux d’oxygène dans le sang tout en surveillant toutes les autres choses dont vous pourriez avoir besoin, comment pourrais-je résister ? Après tout, je traversais une période terrifiante, donc mon besoin de thérapie par le commerce était également très élevé.

L’Apple Watch 6 n’est bien sûr pas la seule montre à offrir un suivi de l’oxygène dans le sang. Une grande partie de la gamme Garmin propose des prestations similaires et j’ai été tenté par un modèle Forerunner.

Mais, finalement, l’esthétique de l’Apple Watch 6 m’a tenté. Déjà assez converti à tout ce qui concerne Apple, il avait l’air bien. Cela ressemblait au genre de chose que je pouvais porter à mon poignet toute la journée et j’avais l’impression d’avoir une belle pièce de mode à montrer ainsi qu’une forme utile d’aide médicale. Encore plus une fois que j’ai jeté un coup d’œil aux sangles que je pouvais ajouter à la configuration existante. c’est bon de se sentir bien, après tout.

Il y a très peu de choses expliquant à quel point l’Apple Watch 6 est précise pour suivre vos niveaux d’oxygène dans le sang. La principale chose à noter est qu’Apple lui-même souligne qu’il n’est pas destiné à un usage médical. Ça a du sens. En tant qu’appareil orienté vers le poignet, il présente un gros inconvénient.

Contrairement aux oxymètres de pouls – la méthode la plus traditionnelle après les tests sanguins artériels – il n’utilise pas le bout des doigts pour surveiller votre oxygène dans le sang. Surtout, le sang ne s’accumule pas aussi densément dans votre poignet qu’au bout de vos doigts. Un oxymètre de pouls est la meilleure option ici car il se clipse sur votre doigt, rapportant presque instantanément vos niveaux d’oxygène dans le sang ainsi que votre fréquence cardiaque.

C’est pourquoi j’en possède un aussi. Un appareil simple et très bon marché, il vaut vraiment la peine d’en posséder un si vous êtes comme moi, mais c’est beaucoup moins amusant que l’Apple Watch Series 6. De plus, ce n’est pas aussi pratique qu’une montre que vous portez toute la journée de toute façon.

Des histoires comme le guide de l’ambulancier sur l’oxygène dans le sang et l’Apple Watch sont rassurantes. Bien sûr, c’est anecdotique dans une certaine mesure, mais aussi fondé sur beaucoup de logique. D’après mon expérience, c’est exact aussi.

J’ai passé la semaine dernière à comparer de manière quelque peu obsessionnelle les lectures de l’oxymètre avec les lectures de mon Apple Watch et elles correspondent. La différence ici est que je dois emporter mon oxymètre de pouls avec moi partout où je vais tandis que l’Apple Watch est simplement sur mon poignet à tout moment.

Se sentir plus normal avec une montre

(Crédit image : Apple)

Fondamentalement, l’oxymètre me fait me sentir un peu comme une victime. Cela ressemble à un appareil médical qui me rappelle que je ne vais pas très bien, tandis que l’Apple Watch est une montre connectée amusante qui veille également à mon bien-être. Il est également important de veiller à votre santé mentale à un moment comme celui-ci.

Ni une Apple Watch ni un oxymètre ne sont aussi bons qu’un véritable équipement médical, bien sûr. Il est essentiel que vous ayez des examens réguliers avec votre médecin et que vous fassiez ce qu’il vous conseille. Cependant, c’est une tranquillité d’esprit étonnamment solide qui rend les journées « normales » plus faciles.

Quand je me lance dans une courte marche, je fais passer mon corps à travers quelques vérifications. J’utilise l’application ECG et l’application d’oxygène dans le sang juste pour voir où j’en suis avant de commencer, puis je le surveille lors de mes pauses régulières sur le banc pour voir si quelque chose a changé de manière trop radicale.

Effectivement, pour l’instant du moins, mon corps a besoin d’un manuel différent donc c’est utile pour voir où j’en suis. Et, bien sûr, l’Apple Watch est impatiente de me dire si quelque chose a l’air un peu haut pour que je sache quand il est temps de rentrer à la maison ou de me donner une pause.

Le fait-il aussi précisément qu’un ECG ou un test sanguin ? Non. Mais comment diable vais-je en avoir un avant chaque promenade ? Au lieu de cela, je peux me sentir un peu mieux en sachant que mon Apple Watch garde un œil vigilant.

Ce n’est peut-être pas parfait, mais si cela me fait me sentir un peu plus détendu, cela pourrait aussi aider le reste de moi à guérir. Espérons qu’un jour, il sera même capable de surveiller à nouveau certaines courses. Juste peut-être.

