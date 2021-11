Comment l’argent de la facture d’infrastructure de 1,2 billion de dollars de Biden arrivera aux États et aux villes

Maintenant que le président Joe Biden a promulgué l’Infrastructure Investment and Jobs Act (également connu sous le nom de cadre d’infrastructure bipartite, ou BIF), le gouvernement fédéral est confronté à un nouveau défi : transférer les fonds aux États et aux villes.

Dans les mois et années à venir les agences fédérales distribueront des milliards de dollars pour tout, des réparations de ponts à l’agrandissement des transports en commun en passant par les pistes cyclables. La plupart de cet argent ira directement aux gouvernements des États, qui auront un pouvoir discrétionnaire important sur les projets qu’ils souhaitent financer.

Les représentants de l’État qui supervisent la plupart des projets d’infrastructure civile seront bientôt confrontés à des décisions difficiles quant aux communautés qui recevront cet argent. Parce que le projet de loi n’inclut pas suffisamment de fonds pour couvrir l’intégralité des besoins en infrastructures du pays, les États et autres entités régionales devront décider quelles routes doivent être réparées, quels tuyaux de plomb doivent être remplacés et quels ponts doivent être restaurés, un processus qui a en le passé a laissé certaines communautés à faible revenu et communautés de couleur avec un accès limité à des infrastructures adéquates.

Les collectivités commenceront à recevoir des fonds d’infrastructure au cours de la prochaine année. De nombreux programmes financés, comme le Drinking Water State Revolving Fund ou le Highway Safety Improvement Program, existent déjà, de sorte que les autorités peuvent utiliser les canaux établis pour distribuer l’argent. D’autres initiatives, cependant, comme un programme visant à établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques, sont plus récentes et pourraient prendre un an, voire plus, à mettre en place.

Alors qu’une grande partie du financement du projet de loi sera distribuée aux États, la législation comprend également une somme d’argent substantielle (au moins 120 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal) qui relève de la compétence du gouvernement fédéral, qui n’a généralement pas beaucoup autorité sur les projets d’infrastructure. Une partie de ce financement sera distribuée par le biais de subventions concurrentielles, donnant aux fonctionnaires des agences fédérales une plus grande voix dans les décisions.

Jusqu’à présent, le ministère des Transports a estimé que les États pourraient recevoir un financement dans les six mois. Ce calendrier, cependant, variera considérablement en fonction du programme.

Au-delà du calendrier et de la logistique de la distribution de l’argent, les responsables fédéraux et étatiques devraient également faire face à un défi majeur pour s’assurer que ce nouveau financement traite des inégalités raciales. Les mesures d’infrastructure passées n’ont pas réussi à résoudre ce problème et ont parfois exacerbé les problèmes existants. Parce que les États contrôleront la plupart des financements, ce seront eux qui détermineront en grande partie comment reconnaître ces disparités, le cas échéant.

« Non seulement les États auront le pouvoir discrétionnaire sur les fonds renouvelables et les dollars des autoroutes, mais il y a une grande question de ce qu’ils choisissent de financer », a déclaré Adie Tomer, chercheur principal en politique métropolitaine à la Brookings Institution.

Les États auront beaucoup de latitude sur les projets financés

Les détails du financement d’un projet individuel varieront considérablement selon le type d’initiative — qu’il s’agisse de transport en commun, d’eau potable ou de routes — cependant, la répartition de l’argent fonctionnera globalement de la même manière.

Premièrement, l’argent prévu dans la législation sera alloué à des agences fédérales spécifiques qui travaillent dans différents domaines politiques, leur donnant le pouvoir de distribuer cet argent. Le ministère des Transports a compétence sur la majeure partie des fonds et supervisera l’argent pour les autoroutes, les transports en commun et le rail. L’Environmental Protection Agency supervisera le financement des projets d’eau potable et d’eaux usées, y compris le remplacement des conduites de plomb. Le ministère du Commerce supervisera le financement du déploiement du haut débit. Le ministère de l’Énergie supervisera le financement du réseau électrique et les investissements dans les énergies propres. Et le ministère de l’Intérieur supervisera la gestion de l’eau et la résilience aux catastrophes naturelles.

Ensuite, ces agences enverront la majeure partie de cet argent aux gouvernements des États sous forme de subventions ou de prêts au cours des cinq prochaines années.

Le financement distribué aux États sera basé principalement sur des formules que le gouvernement fédéral a déjà calculées. Ces formules tentent de prendre en compte les besoins et les conditions individuelles dans une zone donnée d’une manière standardisée.

Chaque année, le gouvernement fédéral alloue de l’argent à des choses comme la réparation des routes, les projets de traitement des eaux usées et les mises à jour ferroviaires. Cet argent est déterminé pour chaque État en fonction de différentes caractéristiques, notamment le nombre de personnes qui y vivent ainsi que l’infrastructure présente : si, par exemple, un État dispose déjà de réseaux de transport en commun plus denses, il pourrait obtenir plus de financement sur ce front.

Prenons, par exemple, le financement de l’eau potable : le montant d’argent qu’un État donné reçoit pour les infrastructures hydrauliques est déterminé à l’aide d’une formule avec quelques variables clés, y compris les résultats d’une enquête et d’une évaluation des besoins en infrastructures d’eau potable menées par l’EPA. Cette enquête synthétise les données des services d’eau, des employés de l’État et des experts de l’EPA pour évaluer en dollars les besoins des États en matière d’approvisionnement, de traitement, de stockage et de distribution de l’eau. En utilisant des formules comme celles-ci, le gouvernement fédéral essaie d’envoyer la majeure partie de son argent à des endroits où il y a à la fois beaucoup de gens et beaucoup de besoins.

En août, la Maison Blanche a estimé que les États les plus peuplés comme la Californie, le Texas et New York devraient se tailler la part du lion du nouveau financement des infrastructures compte tenu de la façon dont ces formules fonctionnent. Ces États recevront respectivement environ 44,6 milliards de dollars, 35,4 milliards de dollars et 26,9 milliards de dollars chacun, selon une analyse de CNBC.

Pour décider quelles villes et villages recevront le nouvel argent fédéral, les États devraient faire appel aux localités pour concourir pour diverses subventions et prêts. Pour accéder au financement de l’eau potable, par exemple, les villes et les villages font déjà une demande aux agences de l’État chaque année, puis les responsables décident quels projets recevront un financement en fonction des besoins.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup de variabilité quand il s’agit de la façon dont chaque État détermine quelles communautés reçoivent – ​​et ne reçoivent pas – cet argent. Et cette variabilité devrait également être observée avec le nouvel argent pour les infrastructures.

« Le projet de loi ne dicte pas trop les projets à exécuter », a déclaré Tomer.

En prenant leurs décisions, les États seront obligés de faire de vrais compromis. Si le projet de loi sur les infrastructures représente un investissement massif, il est loin d’être suffisant pour répondre à l’intégralité des besoins du pays. Les représentants de l’État seront obligés de faire des choix difficiles quant à la destination des investissements limités.

Des bénévoles distribuent des palettes d’eau en bouteille aux résidents de l’église de Dieu Abundant Life à Benton Harbor, Michigan, le 19 octobre. Le gouverneur Gretchen Whitmer a ordonné une réponse pangouvernementale aux niveaux élevés de plomb dans l’eau du robinet à Benton Harbor.Matthew Hatcher/Bloomberg via .

Par exemple, le projet de loi alloue 15 milliards de dollars spécifiquement au remplacement des canalisations en plomb aux États-Unis. On estime qu’il faudrait en fait au moins 60 milliards de dollars pour résoudre tous les problèmes de canalisations en plomb du pays – et donc les communautés se retrouveront inévitablement avec du plomb dans leur eau, malgré les améliorations que le projet de loi apportera aux autres. Des problèmes comme l’accès à large bande et les réparations des transports en commun font face à des déficits de financement similaires.

Le financement n’a pas toujours été distribué équitablement dans le passé – et cela pourrait se reproduire

En plus de savoir si les communautés seront laissées pour compte en raison d’un manque d’argent disponible, une autre préoccupation majeure de ces programmes est de savoir si le financement des infrastructures sera équitablement réparti et ciblé sur les communautés qui en ont le plus besoin.

Dans le passé, les fonds d’infrastructure – y compris tout, des investissements dans les autoroutes au soutien à l’eau potable – n’ont pas atteint les communautés de couleur au même niveau que les communautés à prédominance blanche. Un examen de 2021 du Fonds renouvelable de l’État pour l’eau potable, par exemple, a révélé que les États étaient moins susceptibles d’allouer cet argent à des communautés plus diversifiées.

Comme Angela Glover Blackwell et Anita Cozart l’ont écrit pour l’Urban Institute en 2018, la législation antérieure sur les infrastructures a exclu les communautés de couleur. Ils citent, par exemple, un projet de loi de 1956 qui a augmenté le financement des routes et des autoroutes axé sur les « investissements [that] priorisé les familles blanches et les communautés de banlieue riches en emplois, de bonnes écoles, des terrains de jeux et d’autres ressources, tout en laissant les familles noires du centre-ville embourbées dans la pauvreté et déconnectées des opportunités.

Au-delà de verser de l’argent dans certaines communautés et pas dans d’autres, les investissements antérieurs dans les infrastructures ont également nui activement à de nombreux résidents. La loi de 1956, qui a aidé à établir le système d’autoroutes inter-États, a déplacé les maisons de nombreux Noirs américains pour faire place à la construction d’autoroutes et a établi des routes qui divisent les quartiers.

Parce que les États ont encore tellement de latitude sur des pans importants de cet argent, les experts notent que des disparités raciales pourraient à nouveau survenir dans la façon dont l’argent est dépensé – et il existe des garde-fous limités pour empêcher que cela ne se produise.

« Penses-tu [Florida Republican Gov.] Ron DeSantis va-t-il donner la priorité à l’équité raciale dans sa répartition des dollars d’infrastructure fédéraux ? » Kevin DeGood, chef de l’équipe de politique d’infrastructure du Center for American Progress, a demandé, en référence aux commentaires de DeSantis qui ont demandé si les autoroutes ont perpétué les disparités raciales dans le passé.

Le financement estimé à 120 milliards de dollars supervisé par le gouvernement fédéral fonctionnera légèrement différemment des fonds de l’État. Le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg a déjà noté que l’équité – y compris l’accent mis sur les communautés historiquement « mal desservies » – sera un facteur clé dans la distribution de cet argent.

Pour accéder à ce financement, les gouvernements des États et locaux devront s’adresser directement aux agences fédérales, qui pourront alors décider de hiérarchiser les projets qui pourraient être plus conformes à l’engagement #Justice40 de l’administration Biden. Cette initiative espère envoyer 40 pour cent des investissements fédéraux aux communautés défavorisées.

« D’une manière générale, l’augmentation des subventions concurrentielles est ce qui donne à l’administration Biden la capacité de tenir fonctionnellement les promesses de Build Back Better », a déclaré Tomer.

En pratique, cela signifiera au moins 48 milliards de dollars d’investissements pour les groupes défavorisés. Si l’initiative réussissait, elle pourrait devenir un modèle pour les futurs programmes de financement des États et du gouvernement fédéral.

Dans l’ensemble, cependant, les problèmes d’équité et de disponibilité signifient que le projet de loi sur les infrastructures – bien qu’historique – ne sera pas tout pour tout le monde et ne résoudra pas les défis de chaque communauté. Et plutôt que d’inaugurer un changement radical, les Américains verront probablement des améliorations progressives de leurs routes, de leur eau, de leur accès à Internet, de leurs aéroports et de leurs réseaux électriques au fil du temps, certains de ces changements commençant dans quelques mois, mais d’autres devenant réalité vers la seconde. la moitié de la décennie.