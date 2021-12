Au fur et à mesure que l’argent accélère, et surtout dans le genre d’environnement monétaire lâche dans lequel nous nous trouvons actuellement, l’analyste est de plus en plus laissé dans la poussière. À sa place, les décisions des investisseurs et des allocators (VC) seront de plus en plus basées sur ce que vous pourriez appeler des « money vibes ». Le pouvoir des mèmes et du discours des médias sociaux pour stimuler les investissements sur Robinhood ou dans la crypto a été largement observé, mais ils ont été largement traités comme des bizarreries ou des punchlines, même dans la presse financière. La vérité est qu’ils ne font que commencer et qu’ils vont définir la façon dont les choses fonctionnent dans l’avenir à grande vitesse de l’agglomération de capitaux crypto-activée.

