Comment l’armée continentale a passé le premier Noël des États-Unis et a inversé le cours de la guerre d’indépendance

Le jour de Noël 1776, l’armée continentale de George Washington traversa la rivière Delaware pour attaquer les forces britanniques à la bataille de Trenton, dans ce que Kelsey Grammer a qualifié de « mission la plus audacieuse de la guerre » sur « Legends & Lies : America’s First Christmas » de Fox Nation . »

L’émission spéciale, animée par Grammer, détaille les semaines qui ont précédé la traversée de la rivière Delaware par l’armée continentale lors d’une tempête de neige et comment les événements qui se sont déroulés après ont renversé le cours de la guerre pour toujours.

« La seconde moitié de 1776 est désastreuse pour George Washington et l’armée continentale », a déclaré Grammer, expliquant comment une série de défaites avait chassé Washington de New York et traversé la rivière Delaware en Pennsylvanie.

Le moral de nombreux soldats était bas, a-t-il dit, amenant même certains à changer de camp.

COMMENT L’ÉQUIPAGE D’APOLLO 8 A LIVRÉ UN MESSAGE D’ESPOIR HORS DU MONDE PENDANT UN NOL PIVOTANT

« Il est devenu clair après la bataille de New York que George Washington ne pourrait plus jamais affronter l’armée britannique », a déclaré Brian Kilmeade, auteur de « George Washington’s Secret Six » et animateur de Fox & Friends sur Fox News Channel.

Fox Nation détaille comment l’armée continentale a passé le premier Noël des États-Unis.

Après cette défaite, Kilmeade a déclaré que Washington devait prouver au Congrès et à ses hommes qu’il était l’homme qu’il fallait pour diriger les efforts de guerre de l’Amérique.

Pour ce faire, Washington a élaboré un plan secret pour attaquer les forces de Hesse, des mercenaires allemands embauchés par l’armée britannique, à Trenton.

La clé du plan de Washington était son secret et l’élément d’attaque, le conduisant, lui et ses hommes, à traverser la rivière Delaware au milieu de la nuit, puis à marcher sur près de 10 milles jusqu’à Trenton, dans le New Jersey.

« Ce qu’on oublie souvent, c’est que la marche vers Trenton est en fait pire que la traversée du Delaware », a déclaré Grammer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR FOX NATION AUJOURD’HUI

Lors de la bataille de Trenton, Washington a défié les normes de guerre européennes traditionnelles en combattant en hiver, pendant les vacances et dans une tempête de neige.

Apprenez-en plus sur ce que Grammer a appelé la « victoire époustouflante » à Trenton, et comment le premier Noël américain est devenu un Noël que le pays « n’oubliera jamais », selon Kilmeade, dans « Legend’s & Lies: America’s First Christmas » de Fox Nation.

Les bonnes choses viennent dans des packages virtuels. Jusqu’au 3 janvier, tout le monde peut obtenir 35 % de réduction sur l’un des forfaits annuels de Fox Nation en utilisant le code promotionnel CÉLÉBRER à la caisse.

Nation du renard les programmes sont consultables à la demande et à partir de l’application de votre appareil mobile, mais uniquement pour les abonnés Fox Nation. Aller à Fox Nation pour commencer un essai gratuit et regarder la vaste bibliothèque de vos personnalités préférées de Fox News.