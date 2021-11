Comment Larry Young a recadré l’orgue Hammond

Larry Young a peut-être commencé comme organiste de soul jazz dans le moule de ces redoutables héros de Hammond comme Jimmy Smith, mais quand, à la fin de 1964, il est arrivé en tant que débutant de 24 ans chez Blue Note Records, il était évident qu’il avait subi une métamorphose radicale. Alors que ses trois premiers albums pour le label de jazz indépendant Prestige, et sa filiale, New Jazz, étaient une synthèse solide mais peu spectaculaire de hard bop et de R&B, Into Somethin’ a marqué une transformation notable dans la conception musicale de Young.

Le contexte de Into Somethin’

Ce changement de direction est le résultat de Young, originaire de Newark, New Jersey, qui commence à tomber sous le charme d’un certain saxophoniste ténor précurseur. Son nom était Jean Coltrane et, à la fin de 1964, Trane était complètement immergé dans sa période modale, qui culminera avec l’album emblématique A Love Supreme, enregistré en décembre de la même année.

Un mois avant cette session mémorable, le jeudi 12 novembre 1964, Young a persuadé le batteur de Coltrane, le puissant Elvin Jones, alors âgé de 37 ans et réputé pour son mélange de puissance et de finesse, de le rejoindre en studio. À leurs côtés se trouvaient le guitariste de Blue Note, Grant Green, qui avait engagé Young pour jouer sur son album Talkin’ About!, enregistré deux mois plus tôt, et le saxophoniste ténor Sam Rivers, originaire de l’Oklahoma, qui venait de terminer un court passage dans le Miles Davis Quintet (il a été remplacé par Wayne Shorter).

L’album lui-même

« Tyrone » est la première des quatre compositions de Young sur les cinq titres Into Somethin’ ; c’est une longue mélodie midtempo en 6/8 qui se caractérise par un groove assez décontracté. La pièce commence par une déclaration à l’unisson du thème principal au saxophone et à l’orgue avant que Young ne s’arrête pour jouer un solo qui gagne progressivement en intensité. Grant Green suit, affichant son penchant pour la sélection de lignes mélodiques ressemblant à des cors, tandis que Young, avec une composition douce et exquise, ainsi que les polyrythmies fluides de Jones, maintient le rythme du groove. Ensuite, Sam Rivers pénètre avec un cyclone de notes de saxophone qui donne à la mélodie un côté plus exploratoire à la Coltrane avant une reprise du thème d’ouverture. Le titre de la chanson était apparemment le surnom que l’organiste a donné à son fils alors âgé de cinq ans, Larry Young III.

« Plaza De Toros » – écrit par Grant Green – bénéficie d’une forte influence hispanique. Prise à un rythme soutenu, avec Elvin Jones impressionnant à la batterie, c’est la pièce la plus ouvertement modale d’Into Somethin, construite sur la simple alternance de deux accords à un demi-ton, ce qui permet aux solistes plus de liberté et d’espace pour leurs improvisations. Green prend le premier solo, suivi d’un assez sauvage et avant-gardiste de Rivers, puis Young, s’approchant de l’orgue comme s’il jouait du piano, apporte un sentiment de calme avant de faire monter la tension émotionnelle.

« Paris Eyes » est un joyeux échangiste écrit par Young en prévision d’un voyage pour rejoindre le groupe du saxophoniste Nathan Davis dans la capitale de la France, qu’il ferait quelques semaines après la session Into Somethin’. Bien qu’il s’agisse d’une pièce douce, la ligne de basse pédalée à la marche rapide de Young et la batterie de Jones fournissent une impulsion rythmique insistante qui garantit que la piste ne devient jamais soporifique. Les solos – de Rivers, qui sonne presque lyrique, Green et Young – sont tous exquis et en harmonie avec l’ambiance de la pièce.

« Backup » a plus un ressac teinté de blues, avec la basse ambulante de Young aidant à concocter un groove frémissant après les heures de travail. L’organiste reprend le solo initial et révèle que, malgré le blues conventionnel de la chanson, son vocabulaire musical élargi le distingue de l’école des organistes soul-jazz. Grant Green est la quintessence du cool avec son solo langoureux mais habile, tandis que Sam Rivers, jamais du genre à être complaisant ou à prendre une option facile, imprègne la mélodie d’une pointe d’exploration.

« Ritha », une épitaphe musicale de la femme qui a donné naissance au fils de Young, Tyrone, mais qui est décédé plus tôt en 1964, se termine sur un doux high. Au lieu de composer quelque chose de triste, Young a proposé une pièce mélancolique qui a des reflets de gaieté dans son ADN. La chanson est également remarquable par l’absence de Sam Rivers, qui abandonne pour permettre à Young de figurer dans un trio, alors un format populaire pour les organistes de jazz.

Qu’est-ce qui s’est passé après dans quelque chose

Au moment où Into Somethin’ est sorti, en mars 1965, Larry Young travaillait en France. La photo de couverture frappante de l’album – représentant Young dans un chapeau de fourrure se tenant contre une imposante architecture de style brutaliste – a été prise par Francis Wolff pendant le séjour de l’organiste à Paris. À son retour aux États-Unis, Young s’est davantage intéressé au jazz modal et, plus tard la même année, a enregistré Unity, son LP le plus célèbre, pour Blue Note. Il reste avec le label jusqu’en 1969, date à laquelle il se lance dans le jazz-rock et la fusion. Young a joué sur Bitches Brew LP de Miles Davis, puis a rejoint le trio Lifetime de Tony Williams avec John McLaughlin. Il a également joué avec Jimi Hendrix, mais c’est une autre histoire pour une autre fois.

Souvent négligé dans la discographie de Young, les débuts de l’organiste Blue Note ont été une sortie importante et ont montré qu’il était vraiment sur quelque chose. C’était sa première étape pour libérer l’orgue Hammond d’un contexte rythm’n’blues blasé et le recadrer pour refléter une nouvelle façon de penser dans le monde du jazz. La fraîcheur et l’innovation de cette approche conduiront bientôt à The Duke Of Newark – comme il était surnommé – à être salué comme le Coltrane de l’orgue.

