Comment l’art stratégiquement placé dans les soins de santé vous aide à guérir

Installation artistique dans les hôpitaux du monde entier

Par Bandana Jain

Le secteur indien du tourisme médical devrait atteindre 10,3 milliards de dollars en 2020, contre 2,8 milliards de dollars en 2019, selon le cabinet de conseil PwC. Cette augmentation est probablement due au fait que l’Inde est un endroit pour un traitement moins cher. De nombreux hôpitaux fournissent des services luxueux à leurs clients sous forme de salons, de cafés et même de bonnes infrastructures. L’art devient un aspect important lorsque nous parlons de transmettre des connaissances et de l’esthétique. Il embellit immédiatement son environnement, vous offrant un environnement esthétiquement agréable.

Belle œuvre d’art dans l’un des hôpitaux pour enfants d’Australie.

Des œuvres d’art exposées stratégiquement aident à accueillir les patients et les visiteurs. Les hôpitaux de luxe visent à offrir le meilleur de leurs expériences à leurs clients. Si vous voyez qu’un hôpital n’a jamais un environnement heureux, les gens sont toujours dans un très mauvais état mental. Pour contrer cela, l’art joue un rôle extrêmement thérapeutique. Il a été constaté que le simple fait de regarder une œuvre d’art profonde nous aide à être attentif. Notre corps commence à se sentir enraciné et inspiré. Il agit également comme une distraction de tout ce que notre corps traverse. Certaines études prouvent même que nous libérons les mêmes neurones en regardant une œuvre d’art que l’artiste l’a fait lorsqu’il l’a créée créant ainsi de nouvelles voies neuronales et stimulant un état d’inspiration. Par conséquent, l’œuvre d’art n’est plus considérée comme frivole, elle fait partie intégrante du plan de conception de l’hôpital.

STUDIO D’ART BANDANA JAIN, MUMBAI

De même, Bandana Jain Art Studio crée une aura pour ses spectateurs qui leur procure une ambiance apaisante. Il a un environnement très apaisant et paisible permettant à leur cerveau de s’installer et d’apprécier la beauté qui l’entoure.

Bien qu’il soit important d’afficher l’art dans les centres de santé, l’art durable est un autre aspect qui doit être couvert. Il est important de garantir des pratiques durables. L’objectif de la conception dans ce secteur est d’intégrer les avantages de la vie verte tout en concevant un environnement édifiant, propice à la guérison.

Le voyage miraculeux – Installation devant l’hôpital du Qatar

J’ai une méthode de travail durable très exceptionnelle. Mon œuvre d’art génère non seulement de la curiosité en raison de mon approche non conventionnelle, mais elle vous donne également une sensation tactile. Ce genre d’œuvres développe souvent un intérêt dans les yeux des spectateurs, à le toucher et à le ressentir.

CERCLE D’ALLUSION

Ma proximité avec l’environnement m’a amené à travailler le carton ondulé en médium mixte pour donner une belle diversité à mes oeuvres. C’est un régal visuel pour les yeux et aide les familles du patient à détourner leur attention pendant un certain temps. Les œuvres d’art ont un pouvoir divin d’engager les gens, les aidant à ouvrir leur esprit aux interprétations, les reliant souvent aux pensées de l’artiste tout en les réalisant. Cela crée simplement un processus de guérison dans le style.

(L’auteur est un artiste contemporain et un praticien du design durable travaillant avec un support très peu conventionnel d’œuvres d’art de luxe à travers du carton ondulé. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

