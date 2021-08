Comment l’assurance peut vous aider à vous libérer des risques financiers

Avec un peu de prévoyance et de planification, en particulier pour les choix liés à l’assurance, nous pouvons nous libérer de ces soucis financiers.

Au cours de la dernière année et demie, l’importance d’être prêt pour l’avenir est plus importante que jamais. Cela nous a fait prendre conscience du fait que des maladies, des accidents, des calamités naturelles et d’autres situations indésirables peuvent survenir à tout moment sans aucun avertissement. Et dans la situation dans laquelle nous sommes confrontés à ces circonstances imprévues, cela pèse non seulement sur notre bien-être émotionnel, mais peut également nous épuiser financièrement. Avec un peu de prévoyance et de planification, en particulier pour les choix liés à l’assurance, nous pouvons nous libérer de ces soucis financiers.

Ce Jour de l’Indépendance nous a permis de comprendre l’importance d’être libéré du stress de toute exigence se transformant en crise financière.

Pourquoi devriez-vous acheter une assurance?

La pandémie a mis en évidence l’importance de la sécurisation des risques par l’assurance et une sensibilisation accrue à l’assurance. Malgré cela, la pénétration de l’assurance, dans l’ensemble, est encore très faible dans le pays. Bien qu’une assurance adéquate et pertinente soit le fondement d’une bonne santé financière, les gens l’évitent parfois compte tenu de la complexité du sujet, de la méconnaissance des risques, etc. Mais il est temps que vous compreniez que des incidents et accidents imprévus peuvent entraîner une instabilité financière majeure et mettre des personnes ou des organisations en détresse.

Dans cet esprit, voici cinq conseils sur la façon dont l’assurance peut vous aider :

Libération du stress des frais d’hospitalisation : En cas d’urgence médicale, nous recherchons toujours les meilleurs établissements de santé pour nous et nos familles. Une couverture santé complète et adéquate rendra accessible des soins de qualité et lors d’une urgence sanitaire, vous pourrez vous concentrer sur votre santé ou celle de vos proches et n’aurez pas à vous soucier des finances.

Ne vous souciez plus des coûts associés aux maladies graves : De nos jours, les maladies liées au mode de vie deviennent monnaie courante et peuvent avoir un effet dévastateur sur soi et sa famille dans le cas malheureux d’une telle maladie. Compte tenu de ces vulnérabilités, recherchez une sécurité supplémentaire en souscrivant une police d’assurance maladies graves en plus de l’assurance maladie ordinaire. Ces polices sont abordables et garantiront un paiement forfaitaire dans le cas où la personne assurée contracterait l’une des maladies graves couvertes.

Libérez-vous de vos soucis de vieillesse et de ceux de votre famille : Offrir une vie saine et paisible à nos parents est l’aspiration de chaque enfant. Vous ne devez pas dépendre d’une couverture patronale et ne pas attendre une calamité ou une urgence médicale pour couvrir vos parents adéquatement et à temps.

Absence de pertes dues à des événements/calamités imprévus : Alors que la pandémie et la fréquence croissante des catastrophes naturelles sont un rappel constant de l’importance d’avoir une couverture d’assurance non seulement pour votre santé, mais aussi pour la maison et les entreprises. Par conséquent, pensez à assurer votre maison, son contenu ainsi que les actifs de votre entreprise.

Ne vous souciez plus de la responsabilité civile du véhicule : Bien que l’assurance automobile au tiers soit obligatoire en Inde, elle ne vous couvrira pas en cas de perte ou de dommages causés à votre véhicule à moteur. Par conséquent, investissez dans une police d’assurance automobile complète ainsi que dans des compléments importants qui vous procureront une tranquillité d’esprit totale.

En ce Jour de l’Indépendance, informez-vous et choisissez de vous libérer des soucis financiers en couvrant vos risques avec une assurance.

par, Subramanyam Brahmajosyula, responsable du développement de produits, SBI General Insurance

