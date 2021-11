Comment l’assurance peut vous offrir une protection financière et protéger votre patrimoine

En assurance, les rendements sont assurés, libres d’impôt et croissent en toute sécurité pour répondre aux besoins futurs.

Nous portons tous quotidiennement des risques inconnus et prévisibles dans notre vie. Si les risques sont inévitables, il est idéal de garder une longueur d’avance en s’y préparant.

Naval Goel, PDG et fondateur de PolicyX.com, a déclaré : « Il faut au moins se préparer à réduire la vitesse des dommages signalés par ses effets en accumulant une sauvegarde efficace de la richesse pour gérer sa survie et celle de sa famille. »

En effet, plusieurs options sont disponibles pour créer un portefeuille plus solide, mais lorsqu’il s’agit de gérer les risques associés, il convient de sélectionner un plan offrant des rendements fixes garantis suffisants pour répondre aux exigences avec des investissements minimaux. Dans un tel scénario, ajoute Goel, « l’assurance – santé et vie – apparaît comme une option d’investissement valable pour une personne afin d’assurer la sécurité de sa famille et son avenir ».

En assurance, les rendements sont assurés, exonérés d’impôt et croissent en toute sécurité pour répondre aux besoins futurs. D’autre part, d’autres options d’investissement disponibles sur le marché, telles que les fonds communs de placement, les NPS, les fonds d’actions, les PPF, les NPS, etc., sont assorties de certains plafonds, de fluctuations du marché et de rendements marginaux. Parallèlement à cela, « ces options d’investissement ne sont pas activées ou n’assurent pas une protection financière au moment des crises de votre vie », explique Goel.

Par exemple, un régime d’assurance maladie avec une somme assurée de Rs 5 lakh pour un homme de 30 ans s’accompagne d’une prime comprise entre Rs 8 500 et Rs 9 500 par an, variant d’une entreprise à l’autre. Et l’assurance temporaire, par exemple, avec une couverture de 60 ans pour une somme assurée de Rs 50 lakh, varie généralement entre Rs 6900 et Rs 8000 primes par an. Ainsi, disent les experts de l’industrie, l’assurance devient un outil essentiel pour un homme salarié vivant une vie budgétisée pour construire un grand corpus pour les incertitudes futures.

De plus, selon Goel, « l’assurance joue un rôle essentiel pour garantir une épargne sécurisée sans aucun risque, car elle gère le financement du risque, ce qui permet à une personne d’accroître en permanence son patrimoine pour les événements et les jalons planifiés tels que sa propre retraite, les études supérieures des enfants. , et leur mariage.

Notez qu’avoir un gros portefeuille financier est toujours bon, mais il devient essentiel de sauvegarder cette richesse en veillant à ce qu’elle ne soit pas perturbée par des crises imprévues.

Par conséquent, « avoir une assurance est une entité incontournable et sécuritaire pour garer son argent, en particulier pour une personne à revenu fixe qui ne peut pas accéder à un montant plus important à la fois que ce soit pour les frais médicaux ou pour la survie après la disparition du soutien de famille », explique Goel.

