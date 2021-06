Comment Laurence Fisburne pense que les gens lui demandent constamment s’il est dans Matrix 4

L’une des parties les plus mémorables de la série The Matrix est son ensemble de personnages. Neo, Trinity, Agent Smith et bien sûr, Morpheus sont aussi inextricablement liés à la popularité de la franchise que ses séquences d’action à couper le souffle et son scénario époustouflant. Donc, comme vous vous en doutez, les fans espèrent voir autant de visages familiers que possible lorsque le quatrième volet de The Matrix sortira en salles – et ils n’hésitent pas à demander aux stars de la série, comme la légendaire Laurence Fishburne, si nous peut s’attendre à les revoir.