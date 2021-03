Comment l’auteur Nikesh Shukla enseigne à ses enfants la race ⋆ .

L’auteur Nikesh Shukla nous parle d’enseigner aux enfants la race, le féminisme, la crise climatique et plus encore (Photo: Nikesh)

Lorsque Nikesh Shkula a commencé à écrire Brown Baby: A Memoir of Race, Family and Home, cela a déclenché un processus de catharsis.

Dans le livre, l’auteur, qui a édité le favori des fans The Good Immigrant, écrit des lettres à ses enfants – en particulier à sa fille aînée – alors qu’il navigue dans leur éducation tout en pleurant simultanément sa mère.

Le père de deux enfants a perdu sa mère il y a dix ans, peu de temps après la sortie de son premier roman, commençant ainsi son voyage conflictuel de deuil en privé tout en présentant la figure littéraire raffinée au public.

En écrivant ce mémoire, Nikesh dit qu’il devient l’enfant et le père en considérant les leçons qu’il a apprises dans son enfance et celles qu’il veut transmettre à sa fille, qu’il appelle Ganga.

Ganga tire son nom du Gange en Inde où Nikesh a dispersé les cendres de sa mère, sentant que son esprit (et une ressemblance de ses mains) renaissait dans sa fille.

«C’était difficile à écrire», a déclaré Nikesh à Metro.co.uk via Zoom. «Ma mère est décédée une semaine avant mon premier roman, alors j’ai essayé de me distraire. Ce n’est qu’à la naissance de mon premier enfant que son absence est devenue de plus en plus forte. Le livre parle de moi ayant un enfant et il devient un livre sur le fait d’être un enfant.

«Pour l’écrire, je devrais faire face à la mort de ma mère. Donc, à travers l’écriture, j’ai dû la ressusciter et la faire mourir, et avoir la crudité de ce crash autour de moi pour l’écrire. c’était vraiment douloureux. Être enfant et père est inextricablement lié, je ne pouvais pas séparer les deux.

Le livre lancé pendant la pandémie, que Nikesh estime avoir été bon pour lui, en ce sens qu’il a permis une immobilité qui ne se produit généralement pas après le lancement d’un livre. Cela a permis à Nikesh d’être à l’abri des discussions intenses et constantes sur la mort, le racisme et d’autres concepts déclencheurs.

Ces conversations ont certainement un impact psychologique. Nikesh met en évidence sa relation malsaine avec la nourriture alors qu’il écrit sur le chagrin, le racisme, l’environnementalisme et la vie de famille en général.

Malgré des thèmes aussi sérieux, Nikesh espère que le livre aidera les gens à trouver de la joie lorsque le monde se sentira sombre.

Les mémoires de Nikesh abordent plusieurs thèmes – race, féminisme, environnementalisme (Photo: David Fisher / REX)

En tant que père essayant de donner ses leçons de vie à sa fille, Nikesh aborde la race tout au long du texte – comment lui parler de sa race, de son héritage métis et inévitablement du racisme.

Ce faisant, il fournit en quelque sorte un modèle aux autres parents – qu’ils soient noirs, bruns ou blancs – pour explorer comment ils abordent le sujet, les implorant de le faire.

Il aborde le sujet de la race lorsque Ganga pose des questions sur le Bristol Bus Boycott – des manifestations qui ont commencé après que la Bristol Omnibus Company a refusé d’employer des équipages de bus noirs ou asiatiques.

«J’ai expliqué le Bristol Bus Boycott, qui s’est produit non loin de chez nous. il commence. «Pour expliquer cela, j’ai dû expliquer ce qu’était le racisme. Je lui ai dit que c’est quand quelqu’un déteste quelqu’un à cause de la couleur de sa peau. Elle a six ans alors elle a dit «c’est stupide». Cela n’avait aucun sens pour elle.

«J’étais sur le point de dire« quelqu’un pourrait être raciste parce que… »mais je me suis arrêté parce que je pensais« accrochez-vous, vous mettez tout votre cynisme, votre lassitude et votre blasphème à propos du monde sur votre fille et lui faites voir le monde à travers votre les yeux ».’

Au lieu de cela, il a pensé: « Si vous voyez le monde à travers ses yeux, comment elle a été élevée, sa famille, ses amis, ses conversations – le racisme est stupide, c’est la seule façon de l’expliquer. Cela m’a vraiment appris une leçon pour m’assurer que je vois le monde à travers ses yeux plutôt que les miens et cela m’a donné de l’espoir, car parfois le cynisme pèse lourd sur votre âme.

« Si elle ne peut que voir cela comme stupide et être fière de son identité, c’est un meilleur début que moi en essayant de pousser mon cynisme sur elle. »

Bien que les mémoires soient une série de lettres à Ganga, Nikesh ne veut pas que ses enfants lisent son livre. Il espère qu’ils n’en ont pas besoin.

«Si je les élève correctement, de la manière dont nous avons l’intention de le faire, alors ils n’auront jamais besoin de lire ce livre, ce sera le signe que nous l’avons bien fait», dit-il.

« Je savais que le livre devait être honnête et émouvant, je voulais parler de grandes choses d’une manière vulnérable et faillible. Je ne connais aucune des réponses. Ce sont toutes ces choses qui m’empêchent de dormir la nuit et me causent de la douleur, de l’anxiété. Je voulais que ce soit lisible. Je veux que les parents blancs le lisent aussi.

« Le livre enseigne également aux parents blancs l’importance d’élever les enfants de manière antiraciste, pour que les pères apprennent comment élever leurs filles.

«Je fais ce truc épistolaire de m’adresser à mes filles (je devais le rendre accessible et moins académique sur les choses).

Le livre est maintenant disponible (Image Nikesh Shukla)

Nous parlons avec Nikesh le lendemain de l’interview d’Oprah avec Meghan, un jour où tout semble plus lourd pour les Noirs et les Marrons.

C’est une raison de plus pour avoir de la joie dans nos vies, dit Nikesh: «La joie est difficile à trouver ces jours-ci. Je savais que les parents et nous tous réfléchissons à comment pensons-nous à l’avenir quand tout semble sombre, comment apprendre à mes filles à être joyeuses – c’est ce qui m’a permis de continuer. Si je reviens toujours à répondre à cette question, je fais du bon travail.

« Comment puis-je aider mes filles à avoir une vision illimitée de ce que c’est d’être une fille et de quelle place j’occupe dans cette conversation en tant qu’homme?

«C’est un livre plein d’espoir. C’est un acte d’amour envers la prochaine génération. Je dois écrire le plus d’espoir possible. J’ai trouvé qu’être vulnérable, ouvert et honnête était la meilleure façon d’avoir de l’espoir. Cela a permis une plus grande intimité sur la page.

Le féminisme est un autre thème important du mémoire. Nikesh est un étranger dans ces leçons – en tant qu’homme hétéro – mais aussi un initié, en tant que père essayant d’être un allié.

Il sait que prendre conscience du féminisme en tant que père de filles est un cliché. Ses amies le lui signalent.

«J’apprends et désapprends tout le temps – nous le sommes tous», note-t-il. « Ce que je vois dans le monde, c’est que les gens ne se présentent pas parce qu’ils ont peur de se tromper parce que cette pensée les met mal à l’aise.

« De même, ce que je voulais montrer, c’était que les Blancs – vous devez vous présenter et dire des choses et vous tromper – c’est ce que vous faites ensuite qui compte. Ne vous présentez pas simplement parce que c’est pertinent pour votre vie.

«Je voulais y aller» ouais je me sentais mal à l’aise sur le moment mais mes amies ont raison, je suis un con. J’ai été mal à l’aise pendant quelques instants quand ils m’ont appelé, mes amis m’ont injurié mais ça allait ».

L’une des leçons frappantes sur le féminisme survient lorsque Nikesh se bat avec la tradition sud-asiatique de faire passer des bébés et des enfants autour de membres de la famille adorés.

Bien qu’il s’agisse d’un acte innocent et souvent attachant, il y a des connotations plus sombres lorsque nous permettons aux bébés d’être détenus par des «amis de la famille» ou des étrangers, dit Nikesh.

À un moment donné, lorsque Ganga est en détresse physique après avoir été pris en charge par un oncle inconnu, Nikesh se sent également mal à l’aise. Il compare le moment à la culture du viol et comment les filles, en particulier, apprennent que leur corps ne leur appartient pas.

«Je voulais raconter cette histoire pour montrer ce que je ressentais», dit-il. «Je ne voulais pas que ce soit une pente glissante. Je ne veux pas qu’ils sentent que le corps de mes filles n’est pas le leur. Je devais regarder ce moment et y vivre.

«Je veux que l’affection que je montre à mes enfants soit leur choix. J’adore les chatouiller, et tu le fais juste parfois parce qu’en tant que parent tu n’y penses pas. Ma plus jeune dit qu’elle n’aime pas ça et me dit d’arrêter. Je la respecte en honorant ses choix.

Comme ses enfants sont d’origine métisse, Nikesh veut qu’ils embrassent les deux parties de leur identité.

Il dit: « Ce que je ne veux pas, c’est qu’ils se sentent à moitié tout, je veux qu’ils se sentent entiers. Une grande partie du travail que je fais – mon livre Good Immigrant, par exemple, n’a jamais été représentatif de toutes les communautés, mais il visait à étendre le paysage pour les conversations et ce qui est considéré comme de la littérature et qui peut l’écrire. Avec ce mémoire, j’ai voulu étirer ce que c’est que d’être brun, dans un contexte britannique contemporain.

« Donc, avec mes filles, elles savent toutes les deux qu’elles sont métisses et qu’elles sont des bébés bruns. Ce que je veux, c’est les élever et les faire réfléchir à la manière dont ils choisissent de se définir à mesure qu’ils vieillissent, pour se rendre compte qu’ils sont des gens entiers – pas moitié-moitié ».

Nikesh a plus de recommandations pour les parents qui espèrent enseigner la race à leurs enfants – Wish We Knew What to Say du Dr Pragya Agarwal, Stamped Ibram x Jason Reynalds et Bringing up baby par Uju Asika.

Le livre de Nikesh Brown Baby: A Memoir of Race, Family and Home est maintenant disponible.

L’état du racisme

Cette série est un regard en profondeur sur le racisme au Royaume-Uni en 2020 et au-delà.

Notre objectif est d’examiner comment, où et pourquoi le racisme individuel et structurel affecte les personnes de couleur de tous les horizons.

Il est essentiel que nous améliorions le langage que nous avons pour parler de racisme et que nous poursuivions les conversations difficiles sur les inégalités – même si elles vous mettent mal à l’aise.

Nous voulons avoir de vos nouvelles – si vous avez une histoire personnelle ou une expérience de racisme que vous aimeriez partager, contactez-nous: metrolifestyleteam@metro.co.uk

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();