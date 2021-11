Comment l’automatisation du marketing a transformé l’ensemble du secteur du commerce électronique

Avec l’automatisation du marketing, les équipes marketing peuvent permettre une communication efficace avec les clients à toutes les étapes de leur cycle de vie avec la marque.

Par Abhishek Joshi

Dans un monde axé sur le numérique, nous vivons notre vie en ligne. Des réseaux sociaux aux achats en ligne, tout s’est complètement transformé. Avec autant de clients utilisant le commerce électronique pour vivre une vie pratique, les spécialistes du marketing évoluent dans toutes les directions, des messages marketing à la mise en valeur d’une campagne. En conséquence, il y a une pression accrue sur

équipes marketing à proposer des idées innovantes, exécutées de la manière la plus rapide possible.

Aujourd’hui, les équipes marketing augmentent leur bande passante pour mettre en œuvre de nouvelles et meilleures activités marketing, ce qui n’est pas facile. Ils ont besoin de plus de temps pour se concentrer sur les tendances du marché et le comportement des clients pour être productifs dans ce qu’ils font. Cela s’accompagne d’une myriade de défis, mais la technologie sous forme d’automatisation s’avère être une solution efficace.

Comprendre l’automatisation du marketing

L’automatisation du marketing concerne des outils puissants et des logiciels automatisés qui s’avèrent essentiellement être un incontournable pour toute entreprise de commerce électronique. Selon les estimations d’une enquête publiée par un portail médiatique, plus de 90 % des plus grands spécialistes du marketing au monde pensent que l’automatisation du marketing est importante pour leur succès. Il est impératif de rationaliser,

accélérer et simplifier les pratiques marketing au quotidien. Outre l’amélioration de la productivité de l’équipe marketing, les entreprises bénéficient de revenus 25% plus élevés que celles qui n’utilisent pas de logiciels automatisés.

En termes simples, l’automatisation du marketing allège la responsabilité de gérer manuellement les tâches répétitives et chronophages. Lorsque la pression d’effectuer les mêmes tâches chaque jour est supprimée des épaules des spécialistes du marketing, ils sont plus susceptibles de se concentrer sur l’amélioration de l’expérience client avec la marque. Dans un secteur concurrentiel comme le commerce électronique, les marques sont censées anticiper les besoins des clients, créer des relations durables et générer des revenus. Les premiers utilisateurs de la technologie d’automatisation stimulent l’engagement des clients et optimisent l’entonnoir d’achat. En dehors de cela, l’automatisation du marketing offre plusieurs avantages à l’équipe marketing new-age qui accélère le succès de leurs campagnes marketing.

Augmentation de la CLV (Customer Lifecycle Value)

La valeur du cycle de vie client est cruciale pour mesurer les revenus du client moyen générés pour une marque de commerce électronique. Avec l’automatisation du marketing, les équipes marketing peuvent permettre une communication efficace avec les clients à toutes les étapes de leur cycle de vie avec la marque. En comprenant CLV, les équipes marketing peuvent tester les stratégies qui fonctionnent

mieux pour la marque de fidéliser ses clients. En dehors de cela, en utilisant CLV, les marques de commerce électronique peuvent prendre de meilleures décisions sur les coûts d’acquisition de clients, stimuler les ventes répétées et augmenter la rentabilité.

Expérience client personnalisée

Compte tenu du paysage concurrentiel du secteur du commerce électronique, les clients changent facilement de marque lorsqu’une entreprise ne parvient pas à fournir une expérience personnalisée. En suivant le comportement des clients potentiels et existants, les outils d’automatisation du marketing aident les experts à comprendre les intérêts des clients et à rassembler leurs

points de contact pour créer des messages personnalisés. Les principales sources comprennent les visites de sites Web, les téléchargements, les activités sur les réseaux sociaux, entre autres. Par exemple, les marques de commerce électronique envoient des e-mails déclenchés par le comportement pour créer une expérience client personnalisée.

ROI amélioré

L’automatisation du marketing se concentre sur le processus de maturation des prospects. Il établit des mesures claires des progrès tout au long du cycle de vie du client. Cela se traduit par un retour sur investissement considérablement énorme par rapport aux autres moyens de marketing. Selon le rapport Havard Business Review, les spécialistes du marketing qui utilisent un logiciel d’automatisation du marketing constatent une augmentation moyenne de 20 % des nouvelles ventes.

Opportunités. Grâce aux analyses générées par les logiciels d’automatisation du marketing, les entreprises de commerce électronique peuvent mesurer l’efficacité des points de contact et hiérarchiser les prospects pour assurer le succès de la campagne marketing.

Stratégies marketing raffinées

L’analyse des données est l’une des fonctionnalités les plus utiles des logiciels d’automatisation du marketing. Du Web au social, il traite les données des prospects et fournit des informations sur les tendances que les spécialistes du marketing peuvent utiliser pour apporter des ajustements à l’amélioration des campagnes marketing. En dehors de cela, les spécialistes du marketing se concentrent sur les tests A/B deux comparent deux versions de

pages Web, e-mails ou tout autre atout marketing pour mesurer celui qui fonctionne le mieux. Connaître l’actif le plus performant est extrêmement important pour apporter les changements les plus simples à la campagne afin d’avoir un impact énorme sur le taux de conversion.

Dernières pensées

Le commerce électronique s’articule autour des besoins et des attentes en constante évolution des clients. Il existe de nombreux outils et logiciels d’automatisation du marketing impressionnants qui reconnaissent la valeur du temps, de la vitesse et de la précision pour que les équipes marketing pratiquent l’innovation et la créativité dans la conception de campagnes marketing très influentes. Avec

processus de marketing automatisés, les experts peuvent simplement s’asseoir et observer la croissance des revenus de l’entreprise et la satisfaction de la clientèle comme jamais auparavant.

L’auteur est co-fondateur de Cronberry

