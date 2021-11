Comment l’automatisation peut contribuer à un meilleur approvisionnement en matières premières pour les MPME

L’écosystème des affaires a été dynamique avec l’évolution des politiques gouvernementales et COVID-19. (Image : .)

Par Akash Kishore

Les MPME en Inde contribuent à près de la moitié de la production industrielle et à un cinquième du PIB de l’économie indienne, malgré les obstacles auxquels elles sont confrontées dans l’entreprise. Les initiatives gouvernementales Aatma Nirbhar Bharat et Make en Inde ont encouragé ces MPME à se développer et à prospérer.

Technologie et automatisation

Aujourd’hui, la technologie est l’élément clé pour la survie et la croissance de l’entreprise. L’utilisation de la technologie à tous les niveaux contribue à la création de règles du jeu équitables pour toutes les entreprises, grandes ou petites. La technologie a créé un avantage pour les industries et leur a permis de développer leur activité de manière exponentielle. Il joue un rôle central dans la simplification des demandes des clients, l’automatisation de la chaîne de production et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La technologie peut être étendue à l’acquisition de clients, à la gestion des relations et au marketing. Les MPME doivent donc se perfectionner pour développer et développer leur activité. Les six millions de MPME utilisent largement des technologies telles que l’automatisation, mais même cela est à un taux très faible de 12%. Cela entrave leur capacité à rivaliser et à survivre dans les conditions changeantes du marché.

Automatisation dans les MPME

L’automatisation, pour faire simple, permet aux tâches de se dérouler automatiquement. Un nombre impressionnant de tâches dans de nombreux secteurs verticaux de l’industrie sont répétitives et peuvent être facilement automatisées. Il ne s’agit pas de remplacer le travail humain mais de l’augmenter en déchargeant des tâches banales répétitives sur des machines. Bien qu’il puisse tirer la sonnette d’alarme, en particulier dans un pays à forte intensité de ressources humaines comme le nôtre, il apporte différents avantages : un taux de production amélioré, des ressources efficaces et optimisées, un rendement constant, une qualité supérieure, une meilleure visibilité et un coût global des opérations réduit.

L’automatisation a connu son essor majeur dans la fabrication. Cependant, l’accent a été mis sur l’automatisation fixe ou dure au lieu d’une automatisation programmable et flexible. Depuis, l’automatisation a évolué, notamment avec l’intelligence artificielle et le machine learning. Il contribue à rendre les processus plus agiles, résilients et optimisés. Aujourd’hui, l’automatisation a touché tous les aspects de l’industrie comme la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’automobile, la construction, les centres de données, le pétrole et le gaz, l’industrie chimique, l’exploitation minière, les ports, l’alimentation et les boissons et la gestion de l’énergie.

Obstacle à l’adoption de l’automatisation

Bien que l’automatisation ait ses avantages, certains aspects de l’automatisation sont le principal obstacle à l’adoption par les MPME. L’investissement initial, le manque de connaissances et de compétences sont en tête de liste. De nombreuses MPME sont confrontées à des dilemmes concernant l’échelle d’automatisation qu’elles doivent adopter. Cela dépend d’une « approche étape par étape » dans laquelle les entreprises peuvent planifier les flux de trésorerie, améliorer les compétences et réaliser des investissements.

L’écosystème des affaires a été dynamique avec l’évolution des politiques gouvernementales et COVID-19. COVID-19 a été une révélation, car les organisations ont réalisé la fragilité de l’écosystème avec les blocages soudains et le ralentissement économique qui en a résulté. Cela a également forcé les MPME à repenser les technologies d’avenir telles que l’automatisation intégrée. L’automatisation intégrée garantit que le processus métier de bout en bout est automatiquement conduit au-delà des frontières physiques et étendu de manière transparente aux canaux numériques de la nouvelle ère.

Bénéfice de l’automatisation intégrée dans l’approvisionnement en matière première

Prenez, par exemple, l’approvisionnement en matières premières dans n’importe quelle entreprise. Le processus complexe implique la gestion d’un grand nombre de documents, de fournisseurs et d’autres éléments. Il est également sujet à des inefficacités qui s’insinuent et à certains détails vitaux manqués. L’automatisation intégrée des matières premières avec la technologie basée sur l’IA/ML peut considérablement transformer la communication et la collaboration en réduisant et en consolidant les canaux de communication. Il peut optimiser la gestion des stocks et la gestion des fournisseurs. L’automatisation intégrée activée par l’IoT et la visibilité des capacités en temps réel aideront à trouver du matériel dans la méthodologie JIT (juste à temps), améliorant ainsi le résultat global.

La plate-forme d’automatisation numérique aidera à découvrir rapidement de multiples aspects tels que le prix, la quantité, la qualité et le délai de livraison de toute matière première au-delà des frontières physiques. Des dizaines de MPME ont commencé à adopter ces systèmes.

De plus, ce n’est que le début. Avec le temps, cette automatisation deviendra plus avancée et beaucoup plus performante, dans le but final de ne pas remplacer les humains mais plutôt de les responsabiliser comme le prochain outil de votre boîte à outils.

Transformer les MPME en unités de « fabrication intelligente » est le besoin du moment, car les appareils et capteurs connectés offrent une visibilité granulaire qui peut améliorer les capacités de prise de décision des entreprises.

On s’attend à ce que l’Industrie 4.0 soit alimentée par des modèles commerciaux de la nouvelle ère qui sont pilotés par des données en temps réel analysées par l’IA et le ML et alimentent le processus automatisé numérique des MPME. Cela se traduira par une efficacité de production, un temps de mise sur le marché plus court et, surtout, un meilleur service client.

(L’auteur est le fondateur et directeur de Dhatu Online. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.