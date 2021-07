Comment l’autonomie d’une Tesla Model 3 évolue selon chaque pays | Moteur

in

Celui qui refuse la voiture électrique en trouvera bientôt une mer. Et, malgré le fait que nous n’en voyons actuellement pas autant sur nos routes, on estime que d’ici 2030, il y aura 145 millions de véhicules électriques. Et c’est beaucoup surtout par rapport aux 11 millions actuels. L’autonomie continue d’être l’une des clés pour convaincre, même si, saviez-vous que l’étendue de l’autonomie dépend de la région ? C’est ainsi que l’autonomie d’une Tesla Model 3 change selon les pays.

Malgré les temps de pandémie, l’année dernière, la vente de voitures électriques a augmenté de 43%. Cela montre que c’est une option qui devient de plus en plus populaire, une alternative qui avance à un rythme soutenu. L’autonomie est son talon d’Achille, mais à chaque nouveau modèle cette section s’améliore en fonction de nouvelle technologie et des capacités de batterie améliorées.

Nous savons que la durée de vie de la batterie dans les appareils et les appareils est affectée en fonction de la température. Bien que, de la même manière que la batterie d’une voiture électrique affecte ces appareils sera en mesure d’effectuer plus ou moins selon la région où vous vous trouvez. Avec cela, nous aurons un chiffre d’autonomie qui fluctuera en fonction du pays dans lequel nous nous trouvons.

Ainsi, avec une température moyenne à Sydney de 18 degrés, l’autonomie moyenne d’une voiture électrique est de 351 km. La Tesla Model 3 peut atteindre jusqu’à 450 km. l’autonomie en Australie. Il se produit de la même manière dans États Unis, plus précisément à Los Angeles. A Lisbonne, le Portugal, la portée moyenne est de 349 km., atteignant jusqu’à 447 km dans le meilleur des cas. autonomie.

Mexique enregistre des autonomies moyennes de 346 km., avec un maximum pour Tesla de 443 km. Rien à voir avec l’Islande, qui avec des températures moyennes d’environ 4 degrés Celsius l’autonomie moyenne d’un véhicule électrique reste inférieure à 300 km. avec un maximum de 374 km. Le froid affecte, cela ne fait aucun doute, car en Finlande nous nous déplacerons entre 307 et 389 km.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.