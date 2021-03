Comment l’autoroute Delhi-Dehradun donnera un coup de pouce à l’immobilier

Les couloirs de transport comme les autoroutes nationales et les autoroutes d’État à travers l’Inde ont connu un développement immobilier significatif pendant le boom immobilier.

Le nouveau corridor économique entre Delhi et Dehradun a été annoncé par le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari en février. Le projet d’autoroute express à six voies de 210 kilomètres, qui devrait être attribué d’ici août 2021, sera achevé d’ici 2023. L’autoroute Delhi-Dehradun réduira le temps de trajet de la capitale nationale à Dehradun de cinq à deux heures.

Une nouvelle route à six voies sera construite à partir du contournement de Sahranpur pour se connecter à Haridwar dans le nouveau corridor économique. Cet itinéraire réduirait le temps de trajet existant de six heures entre la capitale nationale et Haridwar à seulement deux heures. Le secteur de l’immobilier sur le tronçon va bénéficier du développement, et les agents immobiliers sont optimistes quant au développement.

«L’autoroute Delhi-Dehradun va profiter à l’immobilier sur le tronçon; cela incitera des promoteurs plus réputés à proposer des projets dans des villes de niveau II qui s’inscrivent dans cette optique, car de nombreux acheteurs aimeraient avoir des maisons dans des endroits où les prix sont un peu inférieurs à Delhi. Le temps de trajet compte de nos jours, et seulement 2,5 heures jusqu’à Dehradun aideront les gens à acheter des résidences secondaires ou des maisons de vacances dans cette ville de Colline », déclare Harvinder Singh Sikka, MD, Sikka Group.

Le développement immobilier le long des corridors est devenu une tendance et offre beaucoup de potentiel à travers l’Inde. Les couloirs de transport comme les autoroutes nationales et les autoroutes d’État à travers l’Inde ont connu un développement immobilier significatif pendant le boom immobilier. Le gouvernement a également contribué à stimuler et à promouvoir l’industrialisation dans ces domaines. Une combinaison d’unités de production, de services publics, de logistique, d’installations de protection de l’environnement, de zones résidentielles, d’infrastructures sociales, de services administratifs et de quelques zones industrielles a été systématiquement planifiée le long des corridors. Ces derniers ont contribué et accéléré la croissance économique.

Haridwar est l’une des destinations populaires, qui bénéficiera de l’autoroute. La ville est déjà sur le radar des personnes à la recherche de maisons de vacances, et maintenant plus de gens vont y investir. «Les gens se sont toujours inquiétés du temps nécessaire pour se déplacer de Delhi à Haridwar, mais avec cette autoroute, la fréquence des déplacements augmentera. L’atmosphère sereine de Haridwar aide les gens à se ressourcer et à se recharger pour la vie professionnelle trépidante. Nous espérons que les travaux s’achèveront à temps et que cet immeuble autour de cette autoroute prospérera, ce qui ajoutera de la valeur à la vie des gens », déclare Nagaraju Routhu, PDG de Hero Realty.

Parlant du développement, Abhishek Bansal, directeur exécutif, Pacific Group, a déclaré: «Les voyages de week-end à Dehradun signifient que le secteur de la vente au détail, en particulier, les centres commerciaux en bénéficieront. Les gens adorent faire du shopping et profiter dans des endroits éloignés de leurs villes de travail, et avec seulement 2,5 heures de voyage, les gens se presseraient à Dehradun pour l’escapade parfaite qu’elle promet. Nous prévoyons une nouvelle vague de culture dans les centres commerciaux dans la ville, car il y aurait une augmentation considérable du nombre de visiteurs, en particulier le week-end.

Un autre coup de pouce pour l’immobilier dans l’Uttarakhand est le corridor ferroviaire du métro prévu de Nepali Farm à Vidhan Sabha dans le district de Dehradun. Le corridor de 73 kilomètres de métro Deharadun – Haridwar – Rishikesh dans l’Uttarakhand a été autorisé par l’Autorité unifiée des transports métropolitains (UMTA) en juin 2020.

