Comment l’avenir du Web3 se dessine

Les dernières années ont vu l’évolution rapide d’Internet et de ses applications allant du Web 1.0 au Web 2.0 et maintenant au Web 3.0. Web3 – le Web décentralisé – est la dernière version majeure d’Internet qui promet de créer un réseau décentralisé stable et sécurisé tout en offrant une variété de fonctionnalités innovantes.

Depuis la création du World Wide Web en 1989, il a radicalement changé au fil des ans. Alors que Web 1.0 était en lecture seule ; Le Web 2.0 a connu une évolution significative vers la participation des utilisateurs via des plateformes centralisées telles que Google, Facebook, Amazon, etc. À cette époque, les données personnelles sont contrôlées par des intermédiaires : ceux qui gèrent les plateformes numériques. En tant que tel, les gens n’ont pas le contrôle sur leurs données ainsi que sur le contenu qu’ils créent.

Le Web 3.0 est généralement considéré comme l’avenir d’Internet. Contrairement à l’ère Web2, la propriété et le contrôle sont décentralisés. Conçu par l’écosystème Ethereum, Web3 permet une confidentialité accrue, une transparence accrue, élimine les intermédiaires, facilite la propriété des données et les solutions d’identité numérique. Semblable à la façon dont Web2 a amélioré les fonctionnalités front-end, Web3 se concentre sur la révolution des fonctionnalités back-end.

Aujourd’hui, l’architecture Web3 est allée bien au-delà des capacités Internet qui s’exécutent sur une couche décentralisée. Il est devenu la convergence de plusieurs technologies innovantes comme l’edge computing, l’intelligence artificielle, l’IoT, les réseaux de données décentralisés. Avec Web3, la tendance des données et de l’informatique à se déplacer vers la périphérie est inévitable. De puissantes ressources informatiques sont réunies pour créer la prochaine génération de réseaux de périphérie décentralisés, détenus par les utilisateurs et hyper-efficaces. Les réseaux de données décentralisés peuvent permettre à différents générateurs de données de traiter leurs données sans perdre le contrôle de la propriété et la confidentialité ou le besoin d’un intermédiaire.

Pendant ce temps, la technologie Web3 combine également l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour créer un substrat qui connecte les utilisateurs et les machines ainsi que les propriétaires de problèmes avec les résolveurs de problèmes sans avoir besoin d’un tiers. Cette synergie facilite une meilleure compréhension des préférences humaines et une analyse et des résultats plus précis. Ainsi, le Web 3.0 passe de la technologie à la rupture de la structure de la société.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le Web 3.0 a le potentiel d’apporter une innovation radicale à toutes les industries.

Cependant, l’adoption du Web 3.0 a jusqu’à présent été motivée par des cas d’utilisation liés à la cryptographie. En effet, la majorité des protocoles Web3 s’appuient fortement sur les cas d’utilisation initiaux des crypto-monnaies. Cela a conduit la majorité des projets à se concentrer sur la crypto et non sur l’adoption généralisée de la technologie Web3 au-delà de la crypto-monnaie.

Le fait est que les technologies décentralisées peuvent être utilisées pour éliminer les intermédiaires qui capturent de la valeur. Et cela pourrait être une aubaine pour les nouvelles économies différentes qui sont apparues au 21e siècle. L’une de ces économies qui pourrait être façonnée par la technologie Web3 est l’économie des concerts, avec les nouvelles technologies promettant d’éliminer les plates-formes centralisées comme Uber et Upwork pour donner aux travailleurs des concerts la possibilité de gagner sans remplir les poches des grandes entreprises. Un bon exemple en est AnyTask, qui vise à permettre aux personnes vivant dans la pauvreté d’accéder à l’économie numérique mondiale sans commission et sans banque.

Un autre cas d’utilisation de la technologie Web3 est son intégration dans l’économie des créateurs et les applications centrées sur le capital intellectuel. Une enquête de 2020 a montré que la croissance des actifs incorporels, qui sont à la base de l’économie des créateurs, a été telle qu’ils représentent désormais plus de 90 % de la valeur marchande du S&P500.

Comme le montre la statistique ci-dessus, le monde évolue vers une économie créative centrée sur le capital intellectuel et un monde où la plupart des ressources autres que le capital intellectuel et humain sont des marchandises ne semble pas trop éloigné. Ainsi, l’économie créative englobe des actifs immatériels qui sont devenus les actifs les plus valorisés au monde, en particulier l’entreprise innovante, mais leur valeur totale en dehors de l’entreprise est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En plus de détenir une valeur intrinsèque élevée, les actifs intellectuels offrent également une opportunité aux investisseurs de spéculer lorsque leur prix augmente. Par conséquent, la capacité de capter la valeur de ces actifs devient vitale.

Pour favoriser l’adoption généralisée du Web 3.0 pour l’économie des créateurs, il existe des projets qui créent une multitude d’outils pour permettre la découverte, l’évaluation, l’octroi de licences et l’échange d’actifs incorporels afin d’augmenter les liquidités affluant dans l’économie créative. Un projet de construction d’une telle architecture est DEIP. La société fournit un ensemble de protocoles Web3, en plus des outils et applications pour l’économie créative.

Maintenant, vous pensez peut-être : ces projets n’agissent-ils pas simplement comme un intermédiaire qui capture la valeur dans tous les cas ? Eh bien, vous auriez tort.

Ces projets ne sont pas dirigés par un conseil d’administration mais par des organisations autonomes décentralisées (DAO). Les DAO permettent des modèles de gouvernance démocratique auxquels tout le monde peut faire partie et peuvent orienter tous les frais prélevés sur les créateurs ou les travailleurs de l’économie des petits boulots vers le développement ultérieur des plates-formes elles-mêmes et ne sont pas orientés vers le modèle de capitalisme centré sur le profit et le Web 2.0.

Internet est devenu un centre d’affaires, de communication et bien plus encore. Et le Web 3.0 a le potentiel de transformer les accords et les échanges de valeur. Cela signifie que la transition vers un Internet plus démocratique via le Web 3.0 peut permettre au monde de débloquer des opportunités non seulement pour récupérer Internet en révolutionnant les infrastructures autour du stockage, de l’échange de données, des transactions financières, mais aussi de nombreux aspects de nos vies.

Le Web 3.0 s’annonce non seulement comme une évolution d’Internet, mais comme une perturbation qui bouleverse de nombreux aspects de la société.