Comment laver le tapis de bain : astuces maison pour éliminer tous les germes | La vie

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez lavé le tapis de bain ? Il est conseillé de les nettoyer fréquemment pour éviter l’accumulation de microbes. On vous explique comment le nettoyer avec des astuces maison pour éliminer tous les germes.

Dans notre maison, il y a certains éléments que nous ne nettoyons pas assez. En général, nous faisons un effort particulier pour nettoyer les zones qui, selon nous, pourraient accumuler plus de germes, comme la cuisine, les toilettes ou les sols.

En revanche, nous ne prêtons pas beaucoup d’attention à d’autres zones qui nous semblent a priori plus propres, mais qui cachent aussi de nombreux microbes.

Dans le cas de la salle de bain, outre la cuvette des toilettes, il est également important de nettoyer fréquemment le rideau de douche, le pommeau de douche et d’autres parties de cette pièce que l’on a tendance à oublier.

Le tapis de bain que l’on utilise en sortant de la douche fait partie de ces éléments auxquels on ne prête pas toute l’attention qu’il faut. Et est-ce que Il a toutes les caractéristiques pour être le terreau idéal pour la prolifération des bactéries et des champignons : il est humide, a une température agréable et accumule des restes organiques qui servent de nourriture aux microbes.

Pour cette raison, il est important de laver le tapis de bain au moins une fois par semaine. De cette façon, vous vous assurez qu’il est propre et exempt de germes.

La première chose à faire est de vérifier l’étiquette sur le tapis. Vous verrez ici les instructions de lavage recommandées par le fabricant pour le laver en respectant les propriétés du tissu.

Si votre tapis est lavable en machine, commencez par bien secouer la poussière et la saleté avant de le mettre dans le tambour pour de meilleurs résultats. Il est recommandé d’utiliser un cycle de lavage à froid pour éviter le gauchissement.

Il existe de nombreux tapis de bain fabriqués à partir de tissus délicats qui ne conviennent pas au lavage en machine. Dans ce cas, vous avez la possibilité de le laver à la main facilement.

Pour le nettoyer en profondeur et éliminer tous les germes, secouez-le d’abord puis vaporisez-le d’un mélange d’eau, de vinaigre blanc et de quelques gouttes de savon à vaisselle. Laissez agir quelques minutes et frottez les taches avec une brosse si nécessaire.

Ensuite, remplissez une bassine avec beaucoup d’eau tiède et ajoutez un détergent doux. Trempez le tapis, secouez-le doucement et frottez-le avec une éponge si nécessaire. Ensuite, rincez à l’eau jusqu’à disparition des traces de lessive, et enfin laissez sécher au soleil.