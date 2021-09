Comment laver les chiffons en microfibre : astuces pour conserver leur pouvoir nettoyant | La vie

in

Les chiffons en microfibre sont très efficaces et offrent d’excellents résultats. Si vous les utilisez également, notez ces astuces pour bien les laver et conserver leur pouvoir nettoyant.

Sur le marché, nous pouvons trouver une infinité de chiffons et de chiffons pour toutes sortes de tâches de nettoyage. Certaines sont idéales pour nettoyer la poussière, d’autres pour les vitres, d’autres pour la cuisine, d’autres pour la salle de bain…

Les chiffons en microfibre sont très polyvalents et ils peuvent être utilisés sur de nombreuses surfaces avec d’excellents résultats. Mais quel est le secret de son efficacité ?

Alors que d’autres tissus, comme le coton ou le nylon, ont de grosses fibres, la microfibre est composée de centaines de milliers de minuscules fibres. Cela lui permet de retenir un niveau de saleté plus élevé et d’être plus absorbant.

Un autre détail important qui favorise l’efficacité des chiffons en microfibre est que le tissu a une charge électrique positive. La saleté et la poussière sont chargées négativement, donc la microfibre absorbe ces particules comme un aimant.

Pour conserver intact le pouvoir nettoyant de ce tissu, il est très important de bien le nettoyer. Si vous vous demandez comment laver les chiffons en microfibre pour les garder efficaces, continuez à lire que nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir.

Les experts recommandent Évitez autant que possible la machine à laver. Pour ce faire, la meilleure chose à faire est de secouer le chiffon après chaque utilisation, de bien le rincer à l’eau tiède et de le laisser sécher à l’air libre. De cette façon, la saleté ne s’accumulera pas.

Si le chiffon est très sale ou taché, vous pouvez le laver à la main à l’eau tiède. Utilisez un détergent doux, sans parfum ni additif, sinon le détergent va enduire les fibres du tissu et réduire son efficacité.

Parfois, le lavage à la main ne suffit pas et il est nécessaire de laver le chiffon en microfibre dans la machine à laver.à. Pour obtenir les meilleurs résultats, calculez soigneusement la quantité de détergent, en la limitant au minimum possible, et utilisez un savon sans parfum ni additif. N’utilisez pas d’adoucissant.

Il est également important de choisir la température du cycle de lavage. Évitez l’eau chaude et utilisez de l’eau froide ou tiède, car l’eau chaude altère la charge électrique de la microfibre.

Lorsque la machine à laver est terminée, sortez les chiffons dès que possible et mettez-les à sécher à l’air. Évitez le sèche-linge, car il réduit également son efficacité.