Comment laver les torchons : astuces pour éliminer les taches tenaces avec peu d’effort | La vie

in

Résistez-vous aux taches tenaces des torchons ? Suivez ces conseils pour laver vos chiffons et vous débarrasser de toute la saleté avec peu d’effort.

Les torchons sont exposés aux taches les plus tenaces et il est normal qu’ils se salissent facilement. Ils sont fréquemment tachés de graisse, de tomate, de vin, de chocolat et d’autres ingrédients difficiles à éliminer.

Pour cette raison, les torchons de cuisine méritent un traitement spécial pour qu’ils soient propres. Et, si vous les lavez comme le reste des vêtements, les taches résistantes ne disparaîtront pas.

Ensuite, Comment laver les torchons de cuisine ? Mary Gagliardi, experte en produits et techniques de lessive Clorox, détaille les étapes à suivre pour éliminer les taches les plus tenaces des torchons.

La première chose à faire est traiter au préalable les éventuelles taches sur le tissu. Si le chiffon a des éclaboussures d’huile ou de graisse, appliquez du savon à vaisselle sur la tache avec le chiffon sec et frottez avec une brosse douce.

Laissez agir le produit pendant cinq minutes puis rincez la tache abondamment à l’eau tiède.

Dans le cas où la tache associe de la graisse et de la couleur (par exemple, les éclaboussures de sauce tomate), après avoir utilisé la méthode du savon lave-vaisselle, si la tache n’a pas disparu vous pouvez également utilisez un produit détachant du commerce.

Bien sûr, assurez-vous que le détachant est adapté au type de tissu et à la couleur du chiffon, sinon il pourrait endommager le tissu ou décolorer la couleur.

L’étape suivante consiste à mettre le torchon dans la machine à laver. Vérifiez les symboles de lavage sur l’étiquette et sélectionnez le cycle avec la température la plus chaude que le tissu supporte. De cette façon, le nettoyage sera plus approfondi.

Pour de meilleurs résultats, en dehors du détergent à lessive, ajouter également une demi-tasse d’eau de Javel pour les vêtements blancs ou pour les vêtements colorés, selon les caractéristiques du linge.

Enfin, mettez le chiffon à sécher et vérifiez que les taches ont disparu. Sinon, vous pouvez essayer ces astuces pour enlever les taches tenaces des vêtements.