Comment laver les vêtements à la main : conseils pour obtenir les meilleurs résultats | La vie

Tout ne peut pas être lavé à la machine à laver. Si vous souhaitez que vos vêtements délicats durent plus longtemps en parfait état, nous vous expliquerons comment laver vos vêtements à la main pour obtenir les meilleurs résultats.

Bien qu’elle consomme beaucoup d’électricité, la machine à laver est un merveilleux appareil qui nous facilite grandement la vie. Malheureusement, tous les articles ne sont pas lavables en machine, et si vous faites attention aux étiquettes, vous verrez que certains articles ne peuvent être lavés qu’à la main et parfois uniquement à sec.

Il y a des tissus si délicats qu’ils ne supportent pas le processus de lavage en machine. Bien que les machines à laver disposent de programmes spécifiques pour prendre soin de ces types de tissus et que de nombreux modèles permettent d’exclure l’essorage pour éviter qu’ils ne se déforment, il vaut mieux ne pas s’y risquer et recourir au lavage manuel.

Les vêtements délicats doivent être lavés à la main pour garder le tissu en parfait état plus longtemps. Sinon, même si vous utilisez des cycles de lavage spécifiques pour les vêtements délicats, il est possible que le tissu se détériore plus rapidement, que la couleur perde rapidement de l’intensité ou que les vêtements finissent par rétrécir.

Par conséquent, tant que l’étiquette indique que le vêtement n’est pas adapté à la machine à laver, il est préférable de le laver à la main. Il est également conseillé de le faire dans le cas de vêtements qui ont des décorations qui peuvent être détachées.

Si tu n’es pas très clair comment laver les vêtements à la main, Nous prévoyons qu’il s’agit d’un processus très simple. Prenez note des étapes à suivre :

Remplir l’évier ou un grand bol avec de l’eau tiède ou à la température indiquée sur l’étiquette du vêtement. Utilisez un détergent approprié pour le lavage des mains et utilisez la quantité minimale recommandée par le fabricant. Versez-le sous l’eau courante pour faire mousser. Immerger les vêtements dans l’eau et secouez doucement pour que la mousse passe à travers le tissu. Ne pas frotter, étirer ou tordre pour éviter d’endommager le tissu ou de déformer le vêtement. Si elle a des couleurs vives ou très foncées, l’eau peut tacher légèrement, mais ne vous inquiétez pas car c’est normal. Laisser tremper 15 à 30 minutes, en fonction de son niveau de saleté. Vidanger l’eau et rincer vêtement pour éliminer toute trace de détergent. Secouez doucement et ne tordez pas le tissu, pour l’égoutter vous pouvez presser légèrement sans forcer le tissu. Finalement, sécher les vêtements à l’air libre en suivant les instructions sur l’étiquette.

Avec ces astuces pour laver les vêtements à la main, vous obtiendrez les meilleurs résultats et, comme vous pouvez le voir, le processus ne nécessite pas beaucoup d’efforts, cela vaut donc la peine d’essayer.