Comment laver les vêtements blancs : astuces simples pour les rendre impeccables | La vie

Vos vêtements blancs perdent leur couleur d’origine après le lavage ? Ensuite, notez comment laver vos vêtements blancs et notez ces astuces simples pour les rendre impeccables.

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air au premier abord, faire la lessive est l’une des tâches ménagères les plus complexes. Cela ne se réduit pas à mettre les vêtements dans la machine à laver et à appuyer sur un bouton : si vous voulez obtenir de bons résultats, vous devez traiter soigneusement les vêtements pour les laver en fonction des besoins du tissu.

Le manque d’expérience et de connaissances nous amène à faire de nombreuses erreurs lors du lavage des vêtements qui peuvent être facilement évitées.

Lire les étiquettes des vêtements et suivre les instructions données par les symboles de lavage est essentiel pour bien nettoyer les tissus. Il est également très important de séparer les vêtements par couleur ou par type de tissu, et de laver à la main les articles les plus délicats.

Les vêtements blancs ont leurs propres bizarreries. S’il n’est pas lavé correctement, il est très difficile de conserver le blanc d’origine, et il est habituel qu’avec le temps, la couleur jaunisse ou prenne un ton gris clair.

Si vous avez besoin d’aide pour garder vos vêtements blancs, prenez note de ces astuces pour laver les vêtements blancs et les laisser impeccables:

Lisez attentivement les étiquettes. Le fabricant vous offre toutes les informations dont vous avez besoin pour bien laver vos vêtements. Si vous les coupez, prenez-les en photo avec votre mobile ou enregistrez-les pour référence si nécessaire. Pré-traiter les taches. Avant de mettre les vêtements dans la machine à laver, prétraitez les taches pour obtenir les meilleurs résultats. Vous pouvez utiliser des astuces pour éliminer les taches d’huile et de graisse, de sueur ou de vin, ainsi que d’autres types de taches. Séparer les blancs des couleurs. Évitez les mauvaises surprises en séparant les vêtements blancs des vêtements colorés. Si vous ne le faites pas, il est possible qu’un article coloré se décolore et tache le reste du linge. Améliore l’action du détergent. Ajoutez la juste dose de lessive au lave-linge et boostez son action avec des produits spécifiques ou avec des ingrédients naturels pour laisser les vêtements impeccables, comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude. Choisissez le bon programme. Sélectionnez un programme adapté au type de tissu que vous allez laver. Pour un blanc étincelant, choisissez la température la plus chaude que le vêtement supportera. Évitez l’assouplissant lorsqu’il n’est pas nécessaire. L’assouplissant peut laisser un résidu sur les vêtements blancs et les faire paraître gris. Ne l’utilisez pas lorsque ce n’est pas nécessaire. Séchez vos vêtements au soleil. La lumière du soleil a un effet blanchissant, alors séchez vos vêtements blancs au soleil chaque fois que vous le pouvez. De plus, il aide également à prévenir l’apparition de mauvaises odeurs. Utiliser un javellisant. Si vos vêtements ont perdu leur blanc d’origine, vous pouvez également utiliser un produit de blanchiment commercial ou appliquer ces astuces pour blanchir les vêtements.

Suivez ces conseils et vous verrez comment vos vêtements gardent leur couleur blanche d’origine ou récupèrent le blanc perdu.