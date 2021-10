Comment laver les vêtements colorés : astuces pour garder le ton d’origine plus longtemps | La vie

Si vous ne savez pas comment laver les vêtements colorés, vous êtes au bon endroit. Faites attention à ces trucs et astuces pour prendre soin de vos vêtements et garder leur ton d’origine plus longtemps.

L’une des erreurs de lessive les plus courantes est de traiter tous les vêtements de la même manière. Chaque vêtement a ses particularités, c’est pourquoi la procédure la plus adaptée doit être utilisée pour prendre soin du tissu et de la couleur. Sinon, vous courez le risque d’endommager le vêtement et de réduire sa durée de vie.

Lors d’occasions précédentes, nous vous avons expliqué comment laver des vêtements blancs, des vêtements noirs, de la laine, des jeans ou des vêtements de sport, et aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur une série de trucs et astuces pour laver les vêtements de couleur.

Quel que soit le type de vêtement que vous allez laver, la première étape consiste toujours à lire attentivement les symboles de lavage sur l’étiquette. Vous trouverez ici toutes les informations dont vous avez besoin pour bien laver le tissu en question, alors prenez une photo ou enregistrez-la au cas où vous décideriez de la couper.

Une fois que vous savez quels sont les besoins de chaque vêtement, l’étape suivante consiste à séparer les vêtements pour la machine à laver. il faut le classer selon les caractéristiques du tissu, le niveau de salissure et aussi selon sa couleur.

La marque de détergent Norit recommande de séparer les vêtements blancs d’un côté et les vêtements noirs ou très foncés de l’autre. Après avoir fait cette première division, il est temps de classer le reste des vêtements et il est pratique de savoir quelles couleurs peuvent être mélangées dans la machine à laver.

Vous pouvez diviser les vêtements en fonction de l’intensité de leur couleur. De cette façon, les couleurs fortes et vives, telles que les rouges foncés, les oranges, les bleus et les verts, peuvent toutes être lavées ensemble. Les couleurs claires et pastel peuvent également être lavées dans le même linge.

Les vêtements imprimés, à rayures, à carreaux ou tout autre élément à plus d’une couleur doivent être classés selon les tons prédominants. Et si vous avez un nouveau vêtement avec une couleur très intense, mieux vaut le laver seul ou avec des vêtements de la même teinte.

Aussi, si vous voulez éviter les mauvaises surprises, Il est recommandé d’utiliser des lingettes de capture de couleur pour éviter tout transfert de couleur indésirable.. Sur Amazon, vous pouvez les trouver pour 2,45 euros.