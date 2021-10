Comment laver les vêtements noirs ou foncés : astuces pour préserver la couleur et qui ne se décolore pas | La vie

Comme les vêtements blancs, les vêtements noirs ou foncés nécessitent également des soins particuliers. Essayez ces astuces simples si vous souhaitez conserver la couleur d’origine et éviter de décolorer le tissu.

La lessive est une tâche beaucoup plus compliquée qu’il n’y paraît au premier abord. Pour garder les tissus en bon état et prolonger la durée de vie des vêtements, il est très important de les laver correctement, sinon nous risquons d’avoir de mauvaises surprises.

Au lieu de jeter les vêtements dans la machine à laver sans rime ni raison, essayez de lire attentivement les étiquettes, séparez les vêtements selon leurs caractéristiques et lavez-les selon les instructions du fabricant. De plus, connaître quelques astuces de lessive vous aidera à garder vos vêtements comme au premier jour plus longtemps.

Habituellement, les vêtements blancs sont ceux qui nous préoccupent le plus, car les taches ressortent davantage et la couleur blanche se salit tout de suite. Dans les vêtements noirs ou foncés, les taches passent plus inaperçues, mais elles ont aussi un problème : la couleur finit par s’éclaircir, ce qui donne une sensation de tissu ancien et usé.

Heureusement, vous avez à portée de main quelques astuces pour laver les vêtements noirs ou foncés pour garder la couleur plus longtemps et éviter la décoloration.

La première chose que vous devez faire est séparer les éléments noirs ou de couleur foncée pour les laver tous ensemble séparément. De cette façon, vous éviterez que les vêtements clairs ou blancs ne finissent par foncer.

Essayez de retourner tous les articles sombres pour les laver à l’envers. De cette façon, la couleur sera plus protégée et durera plus longtemps. Et n’oubliez pas de fermer les fermetures éclair ou les boutons, car ils peuvent endommager la couleur et le tissu du reste des vêtements dans la machine à laver.

Bien que le tissu résiste à des températures élevées, il est préférable de laver les vêtements noirs ou foncés à l’eau froide. Cela empêche la couleur de s’estomper et de rester sur le tissu le plus longtemps possible. N’utilisez pas de programmes avec une température supérieure à 30 ºC.

De plus, il est également conseillé de ne pas utiliser de lessive en poudre ni d’adoucissant. Ces produits peut laisser des taches sur les vêtements noirs ou foncés et vous pourriez être obligé de les laver à nouveau.

Une autre astuce pour que les vêtements noirs gardent leur couleur plus longtemps est ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil. Les rayons du soleil affaiblissent rapidement les couleurs, évitez donc l’exposition directe.

Enfin, lors du repassage utilisez la température la plus douce possible et faites toujours l’inverse prendre soin de la couleur.