Comment laver ses chaussures en machine : astuces pour les laisser impeccables sans les abîmer | Vie

La plupart des chaussures peuvent être lavées confortablement dans la machine à laver, mais il y a un certain nombre de conseils à garder à l’esprit pour qu’elles ne s’abîment pas. Prenez note de ces astuces pour les rendre impeccables sans les endommager.

Autant nous en prenons soin et essayons de ne pas les salir, autant les chaussures se tachent très facilement. Vous pouvez essayer de les nettoyer à la main, mais la chose la plus pratique à faire est de les mettre dans la machine à laver, tant qu’elles conviennent au lavage en machine.

En général, les chaussures en toile et les baskets en nylon, coton ou polyester peuvent être lavées en machine en toute sécurité. Cependant, la première étape consiste à examiner les informations sur l’étiquette pour s’assurer que le fabricant confirme qu’elles conviennent au lavage en machine, ainsi que les instructions de nettoyage. Si vous ne savez pas ce que signifient les symboles de lavage, nous vous l’expliquerons ici.

Une fois que vous avez vérifié que vos chaussures peuvent être lavées en machine, ainsi que la température maximale qu’elles supportent et d’autres informations d’intérêt, prenez note de ces astuces pour laver ses chaussures en machine sans les abîmer:

Retirer les lacets. Les cordons peuvent facilement s’emmêler ou s’accrocher dans la machine à laver, il est donc préférable de les retirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également les laver en machine, mais dans un sac en filet séparé. Supprimer les modèles. Pour assurer un bon nettoyage, il est préférable de retirer les semelles intérieures et de les laver séparément. Si nécessaire, vous pouvez saupoudrer de bicarbonate de soude et laisser agir toute la nuit pour éliminer les odeurs. Élimine l’excès de saleté de la semelle. Pour éviter que le tambour de votre lave-linge ne se retrouve plein de boue, saletés et autres particules, avant de mettre vos chaussures dans le lave-linge, utilisez une brosse pour enlever l’excès de saleté accumulé sur la semelle.

Utilisez un sac en filet. Mettre des chaussures lâches dans la machine à laver peut endommager la machine ainsi que les chaussures. Il est préférable d’utiliser un sac à linge en filet et d’équilibrer la charge en ajoutant de vieilles serviettes ou draps dans le tambour. Essayez de ne pas les laver avec des vêtements propres afin d’éviter les transferts de couleur. Choisissez le bon programme. Les experts recommandent d’utiliser un cycle délicat avec de l’eau froide et un essorage lent ou sans essorage. De plus, il est préférable d’utiliser un détergent liquide pour éviter les problèmes de dissolution.