Comment “l’avion” d’Ericsson a atterri dans la voie de la victoire après le crash-fest de Nashville · .

“J’essaie juste de comprendre comment j’ai fini par gagner la course après avoir volé et vu le ciel au cinquième tour, et pensé que ma course était terminée”, a déclaré Marcus Ericsson après le Grand Prix Music City de dimanche à Nashville.

Des milliers de personnes qui regardaient la course dans les gradins et beaucoup d’autres qui regardaient depuis leurs maisons à travers le monde se sont demandé la même chose.

Ericsson a qualifié une terne 18e place samedi, mais au moment où la voiture en panne de Dalton Kellett a sorti le premier jaune au deuxième tour, il avait gagné trois positions. Cela le laissait derrière Sébastien Bourdais pour le redémarrage au quatrième tour.

Mais avant même que l’une ou l’autre des voitures n’atteigne le virage 11, Bourdais a dû ralentir pour éviter de heurter le peloton de voitures devant lui. Ericsson a réagi juste une fraction de seconde trop tard, envoyant son numéro huit noir et rouge Dallara/Honda vers le ciel au-dessus de l’arrière de la voiture de Bourdais.

«Je pensais que ma course était là-bas, a dit Ericsson.

Il a eu de la chance à plusieurs titres. D’abord que l’accident n’était pas bien pire, alors que sa voiture volait dangereusement près des barrières de capture bordant Russell Street entre les virages dix et onze. Une fois que son avion Ganassi a touché le sol, il a de nouveau eu la chance de pouvoir conduire sa voiture, avec tout son nez suspendu, vers les stands alors que le deuxième avertissement complet du parcours a été appelé, sans aucun dommage à la suspension terminale.

Cela ne signifiait pas qu’Ericsson s’en sortait complètement indemne. “Nous avons subi des dommages sur la suspension avant droite, sur le sol et sur d’autres parties de la voiture”, a-t-il expliqué. “Je pouvais sentir dans les virages à gauche que la voiture était meilleure que dans les virages à droite à cause du choc sur le côté droit.” Heureusement (encore) pour Ericsson, la configuration du circuit de Nashville dans le sens inverse des aiguilles d’une montre a permis d’atténuer la perte de vitesse dans les virages à droite.

Ericsson a été envoyé à la fin du tour de tête pour s’être arrêté alors que la voie des stands était fermée, mais cette première pénalité a été redondante lorsqu’il a reçu une pénalité d’arrêt et de départ pour contact évitable avec Bourdais – qui a abandonné à cause des dommages qu’il a subis. dans l’incident.

L’aileron avant détruit d’Ericsson a été remplacéLorsqu’on lui a parlé du commentaire immédiat d’Ericsson selon lequel Bourdais avait ralenti devant lui au redémarrage, un Bourdais furieux a déclaré: “Je n’irai même pas là-bas parce que je ne veux pas être un connard, mais si c’est sa réponse alors il a besoin de foutre un vrai bon regard dur [the incident]. “

“Tout le monde essayait de rattraper, rattraper, rattraper – nous avons attrapé la queue de l’arrière et puis tout d’un coup, ça passe comme la première, la deuxième vitesse et évidemment [he] a survolé notre voiture. Ouais, je me suis arrêté – parce que les voitures s’arrêtaient devant moi », s’est exclamé Bourdais.

Ericsson a accepté le blâme. “Je veux m’excuser auprès de Seb là-bas au début [in] l’accident », a-t-il déclaré après la course. «Je pensais que c’était vert, et j’y suis allé. Je ne pouvais pas voir qu’il s’était arrêté. Je suis vraiment désolé pour ça.

À ce stade, les chances marginales d’Ericsson de concourir pour le championnat en fin de saison semblaient terminées. Suite à la pénalité, il était 25ème et dernier des voitures qui étaient dans le tour de tête. Mais être dans le tour de tête après le penalty était crucial pour son retour, même si l’idée de gagner semblait impossible.

Un drapeau rouge précoce a aidé la cause d’Ericsson « Je pensais que j’essaierais de récupérer autant de positions que possible et d’avoir un solide, quoi, top 15 ? [That] était en quelque sorte mon plan de match après cet incident.

Ericsson a obtenu l’aide dont il avait besoin sous la forme d’un autre avertissement du parcours complet au 16e tour, pour un contact entre Scott McLaughlin et Ed Jones. Cela a été suivi du premier drapeau rouge au tour 20 pour un empilement de plusieurs voitures au virage 11. Au tour 24, Ericsson était remonté dans le top 10. Et il était déjà passé des pneus primaires aux pneus alternatifs. au septième tour.

Mais le vrai changement pour la course d’Ericsson est venu lorsque Rinus VeeKay s’est écrasé au premier virage, provoquant un autre avertissement au 31e tour. Les neuf voitures devant le pilote Ganassi sont arrivées à ce moment-là pour faire leurs premiers arrêts aux stands de routine. Et donc après trois arrêts aux stands, deux pénalités et la petite affaire d’être projeté à trois mètres dans les airs à l’arrière d’une autre voiture, Ericsson avait pris la tête au 33e tour. Non sans plus de controverse, alors que l’ancien leader Colton Herta a protesté qu’il a franchi la ligne de sortie des stands devant Ericsson (il a finalement pris le redémarrage de la course en troisième position, derrière Ericsson et Ryan Hunter-Reay).

Lors du sixième avertissement sur le parcours complet – causé par un contact entre McLaughlin, Kellett et Will Power et prolongé par un déversement d’eau au virage trois – Ericsson a effectué son deuxième arrêt au tour 46, passant à un nouveau train de pneus alternatifs. La course a repris, mais une collision entre Alexander Rossi et Patricio O’Ward a fait sortir le septième jaune, où Herta a fait son dernier arrêt au stand au 53e tour. Après le huitième jaune (accident de voiture unique pour le rookie Cody Ware), Ericsson était de retour en tête, avec Herta en sixième.

Grâce à quelques dépassements au bon moment et à des pneus primaires neufs, Herta a rapidement dépassé Felix Rosenqvist, puis les coéquipiers d’Andretti Autosport Hunter-Reay et James Hinchcliffe, puis a dépassé Scott Dixon pour la deuxième place. Il semblait qu’une passe pour la tête allait être une formalité.

Mais alors que Herta était beaucoup plus rapide dans les virages serrés, la configuration à faible force d’appui d’Ericsson l’a aidé à descendre le pont commémoratif des anciens combattants de la guerre de Corée, ce qui a permis à Herta d’utiliser beaucoup plus de son attribution de poussée qu’il ne l’avait prévu pour suivre le rythme. . Après une douzaine de tours de pression constante de la part du joueur de 21 ans, le plus proche challenger d’Ericsson s’est évanoui lorsque Herta s’est enfermé dans le difficile virage neuf avec 12 tours à faire. À cinq tours de la maison, la tentative de victoire de Herta s’est terminée lorsqu’il s’est écrasé dans ce même virage, faisant ressortir le neuvième avertissement et finalement un deuxième drapeau rouge.

La deuxième victoire d’Ericsson pour Ganassi était un triomphe improbable. Soudain, Ericsson était dans la même position que Will Power lorsqu’il a perdu la première course à Detroit, en tête du peloton, mais vulnérable à la veille d’un sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée. Surtout avec le 51 fois vainqueur de la course et le sextuple champion Dixon juste derrière lui. Mais Ericsson a obtenu un excellent redémarrage, sa voiture glissante a pu s’éloigner dans les lignes droites et les pneus de Dixon n’avaient tout simplement pas assez de durée de vie pour pousser sérieusement vers la victoire.

« Cela montre simplement qu’en IndyCar, tout peut arriver. Vous ne pouvez jamais abandonner. Et si vous avez une bonne équipe et une bonne voiture, vous pouvez toujours accéder à la voie de la victoire », a commenté Ericsson après l’un des après-midi les plus étranges de mémoire récente.

Qu’il ait gagné depuis la neuvième ligne de la grille sur un circuit où les dépassements pour les premières places s’avéraient difficiles, était assez remarquable. Qu’il l’ait fait après avoir pris les airs après seulement cinq tours de course, en fait l’une des victoires IndyCar les plus improbables de tous les temps – juste là-haut avec le “tourner et gagner” de Danny Sullivan aux 500 Indianapolis de 1985, ou Dan Wheldon plongeant devant JR L’épave de la voiture d’Hildebrand en vue du drapeau en 2011.

