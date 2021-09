Comment le 11 septembre a changé l’armée américaine et comment elle se bat

Pete Gersten, indicatif d’appel Gunz, a été formé pour piloter des F16. Il a passé la majeure partie des deux dernières décennies de sa vie à chasser al-Qaïda et a supervisé la campagne aérienne contre l’Etat islamique.

“Je pense que le 11 septembre a changé tout le monde”, a déclaré Gersten à Fox News à la veille du 20e anniversaire, lorsqu’on lui a demandé comment l’attaque du 11 septembre, la plus grande attaque terroriste que le monde ait jamais vue, l’a changé personnellement et comment cela a changé l’armée américaine et ceux qui ont servi.

Gersten était major dans l’Air Force, à un couloir de l’endroit où l’avion a heurté le Pentagone. Son commandant lui a dit de se remettre au travail après que le premier avion a heurté le World Trade Center.

“Alors mon commandant a dit, hé, les gars, le rapport doit être remis au président avant midi. Ce n’est pas encore prêt. Retournez à votre bureau, préparez ces rapports pour la présentation”, se souvient Gunz. « Je me suis assis à mon bureau, puis une énorme explosion s’est produite. Des fenêtres se sont brisées autour de moi. Je suis tombé de ma chaise. Mon ordinateur est tombé en panne. Il y avait de la confusion quant à l’endroit où se trouvait l’explosion. bâtiment, je ne pouvais pas dire d’où il venait.”

Il s’est emparé de son ordinateur top secret, formé pour le protéger à tout prix.

“Nous nous sommes retournés et quelqu’un a ouvert la porte d’entrée de notre coffre-fort et de la fumée s’est échappée dans la pièce”, se souvient-il.

“Mais la fumée a commencé à remplir la pièce à un point où je ne pouvais plus voir où j’allais. Alors j’ai juste jeté l’ordinateur et je suis sorti.”

Les souvenirs reviennent comme si c’était hier.

“Plus je courais vers le centre, plus je courais vers le centre de l’épave de l’avion. Donc c’est devenu de pire en pire et de plus en plus sombre et de plus en plus sombre”, a déclaré Gunz.

“Dès que je me suis approché du bord de la porte extérieure, j’ai pu sentir que les vapeurs du kérosène avaient brûlé et que la fumée couvrait essentiellement mon uniforme.”

Gersten s’est déployé le lendemain au Moyen-Orient et est devenu un élément clé du développement d’un système d’armes qui deviendrait la pièce maîtresse de la guerre : des avions ou drones télépilotés – une nouvelle forme de guerre moderne qui définirait les 20 prochaines années. .

Ces véhicules aériens sans pilote ont été armés pour la première fois après le 11 septembre avec des missiles Hellfire. Prédateurs, faucheurs : leur surveillance est devenue un outil clé dans la guerre contre le terrorisme.

“Nous avons développé ce système à une échelle immense. Et nous utilisons ces magnifiques machines dans ce rôle antiterroriste depuis lors. C’est un système extrêmement exquis conçu pour des missions comme celle-ci. Ils sont persistants. Ils peuvent rester en l’air jusqu’à à vingt-quatre heures. Ce sont des systèmes de surveillance. Si on les appelle, ils peuvent frapper à tout moment », a déclaré Gunz.

Mais pour Gersten, comme tous les militaires américains déployés après le 11 septembre, six déploiements au combat ont eu un coût.

“Ma première fille est née environ quatre mois après le 11 septembre, ma deuxième fille est née puis 14 mois plus tard… plusieurs anniversaires manqués, plusieurs Noëls manqués”, se souvient Gunz.

Qu’est-ce qu’il aimerait dire à ces filles d’âge universitaire maintenant?

“La question qu’ils vont poser est, est-ce que vous l’avez mieux quitté qu’à votre arrivée. Ce n’est pas aussi clair qu’on pourrait le penser de répondre à cette question”, a-t-il admis, surtout à la suite du récent retrait d’Afghanistan.

“Ma réponse à mes filles lorsqu’elles m’ont posé cette question sur ce que je faisais pendant qu’elles grandissaient et manquaient la moitié de leurs anniversaires était que je suis presque sûr d’avoir empêché certaines mauvaises choses de se produire et j’ai défendu l’Amérique et l’ai gardée en sécurité.”

Jason Redman était un Navy SEAL le 11 septembre – lui et sa femme Erica savent de première main comment les 20 dernières années de guerre ont changé l’armée américaine et ceux qui ont servi. En 2007, dans la province d’Anbar, lui et son unité SEAL ont été pris en embuscade.

“Moi-même et d’autres coéquipiers ont tous été touchés. J’ai été touché huit fois entre le corps et le gilet pare-balles. J’ai pris une balle directement au visage et j’ai été cloué au sol”, a déclaré Redman à Fox News. “Nous avons appelé des rondes directement sur notre position et avons miraculeusement survécu. Et avance rapide d’environ 96 heures à partir de ce moment. Je me suis retrouvé dans un lit d’hôpital à Bethesda.”

Les médecins de l’hôpital naval de Bethesda, devenu le centre médical militaire national Walter Reed, parlaient à voix basse au pied de son lit.

Il les a entendus dire : « Nous envisageons de vous amputer le bras, votre trachée câblée. Nous vous alimentons par sonde gastrique. les lésions nerveuses.”

Il pouvait entendre les médecins, même à travers tous les analgésiques et les médicaments.

“C’était une conversation pleine de pitié. Et ils se disaient, hé, vous savez, quelle honte. Quel dommage. Ces personnes ne connaîtront plus jamais le succès. Qu’est-ce que cela en valait la peine ? Nous avons envoyé ces personnes partir en guerre et ils ne seront plus jamais les mêmes », se souvient Redman.

Sa femme est revenue de prendre une tasse de café et il lui a dit de mettre une pancarte sur la porte qu’il a dictée.

“J’ai écrit ce panneau qui disait:” Attention à tous ceux qui entrent ici. Si vous venez dans cette pièce avec tristesse ou chagrin, ne vous inquiétez pas des blessures que j’ai reçues. J’ai eu un travail pour lequel j’aime le faire. un pays que j’aime, défendre la liberté, le faire pour les gens que j’aime, défendre la liberté d’un pays que j’aime profondément. Je vais me rétablir complètement.”

Qu’est-ce qui est plein, a-t-il demandé. “C’est tout ce que j’ai dans ma capacité à récupérer. Et puis je vais pousser cela d’environ 20% plus loin grâce à une ténacité mentale pure. Cette pièce dans laquelle vous êtes sur le point d’entrer est pleine d’optimisme et d’une repousse rapide et intense. Et si tu n’es pas préparé à ça, eh bien va ailleurs.”

Ses mots ont été encadrés et laissés sur les murs de Walter Reed pour que les générations successives d’opérateurs spéciaux, de marins, de marines et de soldats blessés puissent les lire.

Peu de gens ont eu des déploiements plus répétés que la communauté des opérations spéciales après le 11 septembre, une autre partie de l’armée américaine transformée par une guerre mondiale contre les kamikazes et une idéologie brutale.

“Nous sommes devenus la référence pour tout. Et ce qui a fini par se produire, c’est que c’était déploiement après déploiement, après déploiement”, a rappelé Redman. “Je connais des gars dans les équipes SEAL. Je veux dire, je pense que le record que je connais en tant que gars qui a fait 16 déploiements de combat et le bilan est dur.”

Ces déploiements et les blessures qui ont changé sa vie ont affecté ses enfants et toutes les familles de ceux qui se sont portés volontaires pour servir.

“Mes amis seraient à la maison et mes enfants seraient entourés d’individus manquant de membres ou se remettant de blessures de guerre, tout comme je l’ai fait. Et c’est avec cela que mes enfants ont grandi. C’était donc le monde des opérations spéciales après le 11 septembre. dans lequel nous vivions et dans lequel mes enfants ont grandi », a déclaré Redman.

Cela en valait-il la peine?

“Je vous dirais ceci, l’Amérique est à son meilleur quand les choses sont au pire”, a déclaré Gersten avec insistance.

“Nous avons fait une différence sans équivoque”, a ajouté Redman.

“Il y a tellement d’Afghans qui ont obtenu la liberté. Et je pense qu’ils l’ont goûtée et qu’ils la veulent toujours. Et je pense à la façon dont l’Amérique s’est réunie après le 11 septembre, et je pense que nous devons revigorer cela. “

Avec toutes les troupes américaines hors d’Afghanistan, la guerre est-elle enfin terminée ?

“Je pense que les opérations spéciales joueront toujours un rôle plus important dans les années de guerre à venir”, a déclaré Redman. “Mais nous devons également équilibrer cela afin de ne pas épuiser ces forces. Et je pense que nous en avons vu une partie au cours des dernières années de cette guerre de 20 ans.”

Le général Joe Dunford était à Camp Pendleton le 11 septembre déployé avec les Marines en Irak et a pris le commandement de toutes les forces américaines en Afghanistan pendant 2 ans avant de devenir président des Joint Chiefs pour les 4 années suivantes.

“Il y a des gens qui suggèrent que nous aurions peut-être dû être hors d’Afghanistan il y a longtemps”, a déclaré Dunford à Fox News. “Et la façon dont je l’ai décrit, c’est que chaque jour où nous étions là-bas, nous fournissions une police d’assurance pour protéger le peuple américain d’une attaque.”

“Nous devons nous rappeler que les extrémistes violents qui nous ont attaqués le 11 septembre sont toujours là et que l’idéologie est toujours là. Et je n’ai aucun doute dans mon esprit que ce qui s’est passé récemment en Afghanistan servira d’accélérateur à l’extrémisme autour de le monde.”

Quelques jours seulement après le départ des dernières troupes d’Afghanistan, l’actuel président des chefs interarmées, le général Mark Milley, a réfléchi au 11 septembre et à ce que cela signifie 20 ans plus tard, alors qu’il se tenait sur un tarmac à Rota, en Espagne, avec un avion bleu et blanc avec Les États-Unis d’Amérique arboraient de leur côté.

“Nous avons empêché les États-Unis d’Amérique d’être à nouveau attaqués. Il y a beaucoup de sentiments conflictuels là-bas, et je suis inclus dans cela. Beaucoup de sentiments conflictuels avec la douleur et la colère, nous l’avons tous, chacun de nous qui a servi là-bas a ça », a déclaré Milley.

“Je veux que tout le monde sache que la douleur, la colère, la frustration, les sentiments conflictuels sont réels et je le sais et je les partage. Je veux aussi que vous sachiez que ce n’était pas en vain, que votre service comptait et si vous portiez un uniforme, votre service comptait.