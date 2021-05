Comment le 9-1-1 explorera la dépression post-partum de Maddie dans la saison 5

Les derniers épisodes de la saison 4 du 9-1-1 ont vu Maddie se débattre progressivement avec son nouveau-né, Jee-Yung, pleurant constamment et la gardant toujours debout, Maddie s’inquiète toujours pour elle. Les difficultés ont atteint leur paroxysme lors de la finale de la saison dernière, lorsque Maddie a décidé de quitter le centre d’appels après y être depuis le début de la saison 2. Vers la fin de la finale, Maddie a expliqué à Chimney qu’elle avait besoin d’aide, et Chim a prêté son plein soutien. Tim Minear a expliqué à TV Line comment la saison 5 explorera la dépression post-partum de Maddie et ce que Jennifer Love Hewitt apporte à un personnage qui a déjà traversé tant de choses :