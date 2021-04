Comment le basketball féminin de Stanford a construit une équipe de championnat national

La tête de série n ° 1, Stanford Cardinal, a remporté son troisième championnat national de l’histoire du programme et son premier titre national en 29 ans en éliminant une équipe d’élite des Wildcats de l’Arizona qui a choqué de nombreuses personnes dans le tournoi avec leur défense tenace et leur volonté de gagner.

Ce qui rend cette victoire encore plus agréable pour Stanford, c’est que l’entraîneur-chef Tara VanDerveer a mené le Cardinal à chacun de leurs trois titres nationaux en 1990, 1992 et 2021. VanDerveer et son équipe ont construit chaque équipe à partir de zéro, et l’équipe de cette année n’était pas différent. Rassemblant les pièces de joueuses talentueuses couvrant plusieurs postes et classes, VanDerveer continue d’ajouter à son illustre carrière d’entraîneur, à son CV au Temple de la renommée et à consolider son nom dans les livres d’histoire de Stanford.

Pour le Cardinal, presque tous les joueurs avaient un CV exceptionnel avant ce tournoi et même avant de signer pour faire partie de l’équipe de Stanford. Cela dit, il n’est pas surprenant qu’ils aient été en lice pour un titre national, mais le fait qu’ils aient pu tout gagner malgré les hauts et les bas de cette saison était impressionnant. Voici un aperçu de la façon dont Tara VanDerveer a construit l’équipe de Stanford de cette année et l’a conduite à un championnat national.

Kiana Williams, garde, senior

Kiana Williams était l’une des trois personnes âgées de Stanford et le cœur et l’âme de cette équipe Cardinal. Originaire de San Antonio, Williams est revenue à la maison pour son dernier hourra dans le tournoi de la NCAA et est devenue championne nationale.

Photo par Carmen Mandato / .

Tout au long de sa carrière, Williams avait fait sa marque avec le Cardinal, avec une moyenne de 12,9 points en saison régulière et de 15,9 points par match en séries éliminatoires. À partir de ces statistiques, il est évident que Williams était une vraie joueuse, élevant son niveau de jeu lorsque les jeux importaient le plus.

Comme beaucoup sur le Stanford Cardinal, Williams est arrivé à The Farm avec plus de quelques distinctions. Elle était une McDonald’s et Jordan Brand Classic All-American 2017, classée 8e au classement général de la classe de recrutement 2017 par HoopGurlz, et était la première recrue du top 10 de Stanford depuis la signature de Chiney Ogwumike en novembre 2009.

Haley Jones, attaquant, Sophomore

Haley Jones a été nommée joueuse par excellence du tournoi pour son travail en menant Stanford au titre national. Jones a marqué 24 points sur 11 tirs sur 14 lors de la victoire d’un point de Stanford contre la Caroline du Sud dans le Final Four, puis a récolté 17 points sur 8 tirs sur 14 lors de la victoire du match pour le titre contre l’Arizona. Comme Lexie Hull, elle a été nommée dans l’équipe de tous les tournois de la NCAA.

Le curriculum vitae de Jones avant Stanford était également rempli d’honneurs individuelles. En 2019, elle était une All-American McDonald’s et Jordan Brand Classic, a remporté le Naismith Trophy Girls ‘High School Player of the Year, a été la joueuse nationale de l’année Morgan Wootten et a été nommée première équipe des USA TODAY High School Sports. Américain.

Photo par Carmen Mandato / .

Pour ajouter, elle était la joueuse n ° 1 du pays pour sa classe de recrutement 2019, selon HoopGurlz d’ESPN. Elle a également remporté l’or avec USA Basketball à la Coupe du monde FIBA ​​U17 à Minsk, en Biélorussie, au cours de l’été 2018 et a participé au championnat national 2019 USA 3×3 U18 et son équipe a remporté la deuxième place.

Lexie Hull, garde, junior

Tout au long de la saison, Lexie Hull a enregistré des chiffres doubles avec une moyenne de 11 points en saison régulière et de 12,9 points par match en séries éliminatoires. Son cadre de 6 pieds faisait d’elle une inadéquation pour de nombreuses équipes sur les planches, car elle a pu en attraper environ cinq par match tout au long de la saison régulière et des séries éliminatoires. Sa performance tout au long du tournoi l’a amenée dans l’équipe des tournois de la NCAA 2021.

Photo par Carmen Mandato / .

Hull, comme Williams, était jonché de réalisations avant de rejoindre le Cardinal. Elle était une recrue cinq étoiles classée 14e meilleure joueuse du pays selon le classement HoopGurlz d’ESPN. Hull a également été deux fois joueur de l’année à Washington Gatorade en 2017 et 2018, a fait partie de la première équipe All-America de MaxPreps High School Girls, et a été la sœur Lacie du Seattle Times Co-State, et a été nommé USA TODAY High School Sports Washington State Joueur de l’année.

Cameron Brink, attaquant, étudiant de première année

Brink n’était qu’une recrue, et c’était souvent difficile à croire parce qu’elle ne jouait pas comme ça. Lors de sa première saison dans le Pac-12, elle mène la conférence par blocs avec 88. La prochaine personne la plus proche était Angel Jackson de l’USC avec 38. Brink en moyenne 10,3 points, 6,1 rebonds et 3,3 blocs cette séries éliminatoires et a contribué à propulser le Cardinal à le titre national avec ses solides finitions et sa présence dans la peinture.

Au lycée, Brink était également un All-American. Elle a été classée n ° 3 dans la classe de recrutement 2020 par HoopGurlz d’ESPN et était un McDonald’s 2020 et Jordan Brand Classic All-American. Brink a été le joueur de l’année 2018 et 2019 de Gatorade de l’Oregon, trois fois Naismith High School All-American (2018-2020), trois fois MaxPreps High School All American (2018-2020) et 2019 USA Today Oregon Player of the An.

Photo par Carmen Mandato / .

Penser qu’il ne s’agit que de quatre des 14 joueurs du Cardinal est époustouflant. À quel point auraient-ils été plus dangereux cette année si Jenna Brown, leur garde junior et ancienne McDonald’s et Jordan Brand Classic All-American, pouvait également jouer cette année. Elle s’est assise avec une chemise rouge médicale. Sans oublier, Anna Wilson était également très bien classée et était un McDonald’s All-American 2016.

Pour le dire clairement, Tara VanDerveer sait comment bâtir des équipes performantes. Elle le fait à Stanford depuis 36 ans. Et bien qu’elle ne soit pas nouvelle dans ce domaine, ses Cardinals 2021 pourraient être l’équipe la plus décorée individuellement que nous ayons vue depuis un moment. Heureusement, ils ont pu rassembler leurs talents et remporter un championnat national collectif.