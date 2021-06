Comment le Batman de Matt Reeves a affecté la longue sortie d’Halloween

Tout comme dans l’histoire originale, Batman: The Long Halloween, Part One et Part Two voit le héros titulaire traquer Holiday, qui tue des personnes associées à la famille du crime Falcone. En plus de Batman rencontrant des membres colorés de sa galerie de voyous au cours de son enquête, Long Halloween raconte également le lent déclin de Harvey Dent dans l’obscurité. Le casting principal de la première partie comprend Jensen Ackles, feu Naya Rivera, Josh Duhamel, Billy Burke, Titus Welliver, David Dastmalchian, Troy Baker, Julie Nathanson et Jack Quaid, entre autres.