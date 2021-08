Comment le besoin de Jason Newsted de jouer d’autres styles de musique a conduit à son départ de Metallica

Dans une nouvelle interview avec “Le podcast du marteau de métal”, ancien METALLIQUE bassiste Jason News a expliqué comment son besoin de jouer d’autres styles de musique a finalement conduit à sa sortie du groupe il y a plus de 20 ans.

« Au moment où la tournée [for the ‘Black Album’] était fait et nous avions de l’argent à compter et de la basse pour se reposer, je suis allé dans une direction totalement différente”, Jason dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “J’ai aimé jouer les chansons et je peux m’élever pour interpréter les chansons pour les gens et donner tout ce que j’ai, mais « Entrez Sandman » pour la trois millième fois en un certain nombre de jours, ça t’épuise.

“J’ai des dizaines de nouvelles chansons sur lesquelles nous travaillons [with Jason‘s long-running project THE CHOPHOUSE BAND] – tout le temps, de toutes les différentes instruments et merdes », a-t-il poursuivi. « Et si je devais m’asseoir dessus trop longtemps maintenant, je deviendrais fou. [I’d be, like] « Nous devons passer à autre chose, les gars. Nous avons 45 minutes. Allons-nous en.’ Et je suis prêt à jouer à nouveau et tout comme ça, mais je ne peux plus faire cette chose – je ne peux pas juste faire ce spectacle de Broadway où c’est pareil, même, même, même, même. Et c’est ce que je pensais être mon avantage et ma capacité à maîtriser et gérer l’équilibre.

“Je voulais être cette personne avec qui je savais être sur et en dehors de la scène avec METALLIQUE. Quand les gens me voyaient, ils savaient qu’ils obtenaient tout ce qu’il me restait – chaque putain de once de sueur sur scène à chaque fois. La façon dont j’ai pu continuer à le faire était de jouer de la musique loufoque avec mes amis. Ça m’a gardé purifié, ça m’a gardé fort, ça m’a gardé intéressé par la musique. Si je n’avais eu que cette partie unidimensionnelle de la musique, je l’aurais appelée il y a très, très longtemps. Mais je suis resté en bonne santé en jouant avec toutes sortes de gens, comme je le fais encore aujourd’hui, et comme je le ferai ce soir et demain. Je sais que je ne suis pas seul dans ce cas, et il y a tellement de gens qui sont mes héros qui font la même chose — Neil Young, encore à ce jour; Thom Yorke… n’importe lequel d’entre eux. [They’re] toujours à la recherche d’autres choses.

“Je sais que je peux jouer du métal. J’ai gravi cette montagne – la plus haute. Je peux faire cette merde. Dites-moi à quelle heure vous voulez que je jette. Je peux jeter ce truc à tout moment. Mais je ne suis pas satisfait de juste ça, et je ne l’ai pas été depuis très, très longtemps.”

Le musicien de 58 ans est parti METALLIQUE en 2001 après une carrière de 15 ans avec le groupe. Sa sortie a été documentée dans le documentaire du groupe en 2004, “Métallica : une sorte de monstre”, qui a suivi les membres du groupe au cours des trois années les plus mouvementées de leur longue carrière, au cours desquelles ils se sont battus contre la dépendance, les changements de composition, les réactions des fans, les troubles personnels et la quasi-désintégration du groupe tout en faisant leur “Sainte Colère” album.

Actualisé était METALLIQUEle troisième bassiste de , après Ron McGovney et la fin Falaise Burton. Robert Trujillo a pris le relais en 2003 après Actualiséla sortie.

Jason a parlé en détail de la raison pour laquelle il est parti METALLIQUE dans une interview de 2013 avec Télévision Scuzz. Actualisé a déclaré que sa séparation éventuelle avec le groupe était sur la façon dont son groupe d’alors, ÉCHOBRAIN, a été traité. Actualisé a expliqué : « La gestion de METALLIQUE était très, très excité à propos de ÉCHOBRAIN, voulait le sortir pour moi, voulait que je le fasse ÉCHOBRAIN aussi, avec METALLIQUE. Ils se sentaient ÉCHOBRAIN était si bon, le chanteur était si bon, et cela n’a pas affecté METALLIQUE parce que c’était un genre de chose totalement différent, et j’étais dans METALLIQUE; cela lui donnerait déjà son pedigree.”

Actualisé a poursuivi: “Ils m’avaient dit, de manière assez convaincante, ‘C’est un excellent disque, nous l’avons joué dans le bureau, c’est tout ce que j’ai entendu, c’est fantastique, ce gamin a une belle voix. Faisons quelque chose avec cette.’ C’est ce qu’ils m’ont dit, et puis James entendu parler et n’était pas heureux. Il était, je pense, à peu près prêt à mettre le kibosh sur le tout parce que cela affecterait d’une manière ou d’une autre METALLIQUE à ses yeux, parce que maintenant les managers s’intéressaient à quelque chose que je faisais qui n’avait rien à voir avec lui.”

Actualisé Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps qu’il n’a jamais vu comment ÉCHOBRAIN aurait pu interférer avec METALLIQUE. “Je n’ai jamais pensé que cela allait affecter METALLIQUE de quelque façon que ce soit », a-t-il déclaré. « Il n’y avait aucun moyen que cela puisse être le cas. Le monstre et l’intégrité et la légende qui METALLIQUEest construit, il faudrait bien plus que cela pour l’affecter un jour.”

Actualisé d’ajouter : « Les personnes sur lesquelles j’avais compté pendant 15 ans pour m’aider dans ma carrière, m’aident METALLIQUE, prendre soin de mon argent, faire toutes ces choses, m’a dit : “Votre nouveau projet est fantastique, nous aimerions vous aider.” James entendu parler, le responsable me rappelle quelques jours plus tard : “Désolé, nous ne pourrons pas vous aider avec cela ÉCHOBRAIN chose.'”



