Comment le “Blue” de Joni Mitchell a brisé les barrières entre les sexes .

Alors que le génie de Joni Mitchell est maintenant une affaire réglée, lorsqu’elle est arrivée pour la première fois à Los Angeles en 1967, il n’y avait que le surnom idéalisé “une fille avec tout”.

C’est ainsi qu’elle a été présentée au beau monde de Laurel Canyon via David Crosby, comment elle a été rappelée par Graham Nash dans ses mémoires de 2013 et comment elle a été régulièrement décrite dans les premiers profils d’elle. À l’époque, la presse musicale dominée par les hommes choisissait encore entre les archétypes de qui et de ce que pourraient être les femmes artistes : la mère de la terre ou la naïf angélique. “Une fille avec tout”, à son tour, signifiait que Mitchell pouvait chanter, jouer d’un instrument, écrire une chanson et, bien sûr, qu’elle était blonde, mince et jolie. Tel était le monde des faibles attentes genrées dans lequel la carrière de Joni Mitchell est née.

Pourtant, à l’aube des années 1970, la véritable portée du « tout » de Mitchell était remarquablement vaste à tous points de vue. Elle avait le contrôle artistique et contractuel total de ses albums et a aidé à ouvrir cette voie pour d’autres, y compris Neil Young. Elle contrôlait sa propre édition de musique, qui lui aurait rapporté plus d’un demi-million de dollars en redevances (environ 3,5 millions de dollars aujourd’hui) avant même d’avoir enregistré son chef-d’œuvre “Blue” de 1971. Mitchell possédait une voiture et plusieurs maisons à une époque où une femme ne pouvait même pas légalement obtenir une carte de crédit à son nom. C’était une femme célibataire qui parcourait le monde toute seule et vivait comme elle le souhaitait. Elle a annulé des tournées qu’elle ne voulait pas faire et a disparu dans son ermitage côtier canadien pour lire, récupérer, composer des chansons et être seule. C’était une femme célèbre qui vivait avec une rare liberté.

Au début, cependant, sa musique était un moyen de survie. Elle avait d’abord créé sa propre édition alors qu’elle était encore interprète sur le circuit régional des cafés folkloriques au milieu des années 60, car elle avait besoin de gagner de l’argent pour quitter son mariage. Joni Anderson a rencontré et épousé rapidement Chuck Mitchell quelques semaines seulement après avoir donné naissance à une fille dont le père avait depuis longtemps quitté la ville. En tant que jeune chanteuse en difficulté vivant d’un maigre concert à la fois, Mitchell pouvait à peine se permettre de se nourrir et était sans ressources pour s’occuper de sa fille, elle l’avait donc placée en famille d’accueil. Elle en viendrait à regretter rapidement à la fois le mariage et l’adoption de sa fille. Dépourvue, les chansons se déversent d’elle et elle s’engage à être auteur-compositeur, compositrice.

Le « tout » devenu Joni Mitchell était au service d’elle-même et de son art, de sa totale indépendance. Elle a écrit ses propres chansons, produit ses propres albums, conçu leurs pochettes, réalisé ses propres photos et décidé de sa propre image et présentation à chaque tournant. Mitchell était souverain.

Joni Mitchell dans sa cour à Laurel Canyon, novembre 1970

(© Joël Bernstein)

Pourtant, une telle liberté n’avait été possible que parce que Crosby, alors fraîchement sorti des Byrds, l’avait fait entrer chez Reprise Records et avait insisté pour qu’il produise ses débuts. Plus tard, ils reconnaîtraient tous les deux que leur stratégie était un stratagème pour lui donner une laisse créative aussi longue que possible, quelque chose que même un génie en plein essor comme Mitchell n’aurait pas pu gagner autrement. « Sans la protection de David, la maison de disques aurait peut-être mis sur moi une sorte de producteur qui aurait essayé de transformer une pomme en orange », a expliqué Mitchell. “Je ne pense pas que j’aurais survécu à ça.” Au fil du temps, Mitchell a mérité l’attention et l’allégeance d’autres hommes puissants : les petits amis suivants, Nash, Jackson Browne et James Taylor ; et son agent vedette David Geffen. Pour la presse musicale, sa proximité avec ces acteurs majeurs était un signe de sa valeur artistique.

La compréhension de Mitchell d’elle-même en tant qu’artiste était souvent en contradiction avec la façon dont l’industrie musicale et la presse la voyaient, et elle était à juste titre insultée par la façon dont les critiques ont circonscrit son ambition avec des limites sexospécifiques. Dans les premières interviews, elle a refusé les comparaisons constantes entre elle et Joan Baez, elle et Judy Collins, soulignant comment elle était depuis passée au-delà du folk. « Ce que je faisais n’était pas vraiment de la musique folk, ça y ressemblait juste parce que j’étais une fille avec une guitare », dira-t-elle plus tard. Les seuls contemporains dont elle respectait et louait publiquement le travail étaient Bob Dylan et Leonard Cohen, mais elle avait des objectifs différents. Contrairement à la plupart de ses pairs, elle n’essayait pas de singer Dylan, mais plutôt d’être comme son héros, Miles Davis, et de rendre sa voix aussi dynamique que son jeu de trompette. Elle voulait être une compositrice à l’avant-garde de la musique, braver de nouvelles voies dans les sons, le chant, la structure, les accordages.

Au moment où Mitchell est retournée aux studios A&M à Hollywood pour enregistrer “Blue” au début de 1971, son profil public avait grimpé en flèche. Plusieurs des chansons de Mitchell étaient devenues des standards contemporains, Judy Collins remportant un top 10 et un Grammy en 1968 avec sa version de « Both Sides Now ». Plus de vingt artistes enregistreraient “Both Sides Now”, dont Neil Diamond, Frank Sinatra et Leonard Nimoy, avant que Mitchell ne le sorte elle-même sur son deuxième album, “Clouds”. Ses chansons « Big Yellow Taxi » et « The Circle Game » étaient désormais des chansons hippies. Crosby, Stills, Nash & Young avaient composé un hymne déterminant pour la génération avec leur reprise de sa chanson “Woodstock”, peu de temps avant sa sortie sur son troisième album, “Ladies of the Canyon”. Mais avec “Blue”, Mitchell a assuré qu’il n’y aurait pas de confusion entre son travail et celui de quelqu’un d’autre. “Blue” est l’endroit où son talent et son ambition commencent à se synchroniser, le point où Joni Mitchell devient Joni Mitchell.

Ce n’est pas seulement que « Blue » était un bel album ; il a capturé l’air du temps avec sa représentation poignante de la désillusion. “En lisant les nouvelles et ça a l’air mauvais / Ils ne donneront aucune chance à la paix / C’était juste un rêve que certains d’entre nous avaient”, chante Mitchell dans le vers d’ouverture de “California”. Au moment où elle écrivait ces chansons, le rêve édénique de la génération Woodstock affrontait de sinistres réalités : le rétablissement de la conscription, les fusillades de Kent State, les révélations du massacre de My Lai et des campagnes COINTELPRO contre les militants noirs, l’aube de la Les météorologues. La façon dont Mitchell rend “juste un rêve que certains d’entre nous avaient” montre clairement qu’elle est à un monde loin de la merveille du “carrousel de la vie” dont elle a chanté sur “The Circle Game” quelques années auparavant. Le ténor sombre de « Blue » est souvent attribué à la dépression de Mitchell à la suite de ruptures successives avec Nash et Taylor, mais le ton de nostalgie de l’album se mêle au deuil. “Little Green” est l’ode à l’amour perdu à la fille qu’elle a dû abandonner. “La dernière fois que j’ai vu Richard” et la chanson titre reflètent l’espoir de reflux du rêve de paix et d’amour et le cynisme croissant, non seulement pour Mitchell personnellement mais pour sa génération.

Les idéaux libérationnistes de la culture de la jeunesse faisaient progressivement leur chemin dans le courant dominant à l’aube des années 70, aidés par l’élan croissant des féministes de la deuxième vague et la campagne pour l’Amendement pour l’égalité des droits, la naissance de l’American Indian Movement, les Black Panthers et le mouvement plus large de libération des Noirs, et Dolores Huerta et les campagnes de l’UFW. Les femmes repoussaient les rôles de genre normatifs et luttaient contre les restrictions juridiques et culturelles à leur autonomie et liberté corporelles. Les femmes s’exprimant pleinement, faisant passer leurs désirs ou leur confort avant tout, était un terrain nouveau et passionnant.

L’aspiration de « Blue » à la liberté et à la découverte de soi continuelle était parallèle aux objectifs de la deuxième vague. Joni Mitchell a affirmé la possibilité dans la vie de ses auditeurs. Ceux qui trouvaient l’inspiration, ou un pied, dans le féminisme rêvaient, se questionnaient, se réalisaient de la même manière que Joni Mitchell était au sein de “Blue”. Les femmes dans ses chansons avaient des noms, des emplois, des passe-temps, des besoins non romantiques. Alors que Mitchell n’aurait peut-être pas voulu être le barde glamour de la conscience montante des femmes, avec “Blue”, elle était exactement cela.

“Blue” a élevé la barre très haut en matière d’écriture de chansons confessionnelles à la première personne. Pourtant, certains se sont hérissés de la vulnérabilité de “Blue”, ou peut-être de devoir écouter une femme chanter ce qu’elle pense, ce qu’elle veut, ce qu’elle ressent pendant près d’une heure. “‘River’ est un mea culpa prolongé qui sent l’apitoiement sur soi”, a écrit Timothy Crouse dans Rolling Stone. “Je soupçonne”, a conjecturé Don Heckman dans le New York Times, “ce sera le plus détesté des enregistrements de Miss Mitchell, malgré le fait qu’il tente plus et exige plus de son talent que tous les autres.” Le magazine canadien Maclean’s a fait des éloges prudents : « Elle a toujours eu un sens unique de la mélodie, mais elle avait l’habitude de jouer à des jeux de mots; maintenant, apparemment sur une déception romantique, elle veut nous parler d’elle. “

Ce que Joni Mitchell a laissé peu de côté au public est le cadeau déterminant de “Blue”. Sa franchise a fait que les femmes se sentent vues et a communiqué que leur vie réelle était un matériau précieux pour leur art ; ils pourraient être plus que des muses. Comme Mitchell elle-même, ils pourraient être des génies musicaux compliqués, des virtuoses de la poésie. Ces révélations sont l’héritage de l’album, permettant aux auditeurs et aux artistes de s’impliquer pleinement dans la musique, encore et encore.

Jessica Hopper est l’auteur de “The First Collection of Criticism by a Living Female Rock Critic” (MCD x FSG Originals). Cette pièce a été adaptée, en partie, de son prochain livre, “No God but Herself: How Women Changed Music in 1975”.

