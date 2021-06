Comment le bon docteur a dit au revoir à Claire Browne d’Antonia Thomas et si elle pourrait revenir

Mais finalement, rester et continuer le travail au Guatemala était ce qui convenait à Claire, et elle a pris sa décision avec suffisamment de temps à perdre dans la finale de la saison 4 pour des adieux touchants. Des larmes ont coulé, mais uniquement parce que les personnages se manqueraient, et Shaun a même fait un câlin à Claire bien qu’il évitait généralement les câlins. L’épisode s’est terminé pour Claire avec elle dans la salle d’opération au Guatemala, relevant les défis qui l’attendaient et prête à faire beaucoup de bien.