Comment le budget 2021 a réduit les droits des contribuables

Par conséquent, les précédents judiciaires établis selon lesquels la réouverture des affaires ne peut pas se faire sur la base d’un «changement d’opinion» sont désormais devenus inutiles.

Par TV Mohandas Pai & S Krishnan

Le budget de l’exercice 22 présenté par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 1er février 2021 était louable pour diverses raisons: ne pas imposer une charge fiscale supplémentaire aux contribuables, augmenter considérablement les dépenses en capital, choisir d’aller au-delà du déficit budgétaire de 3,5% pour stimuler la croissance et l’annonce de désinvestissements pour combler le déficit. L’un des changements non annoncés dans le discours sur le budget, mais mentionnés dans le projet de loi de finances 2021, est le remplacement brutal de deux autorités quasi judiciaires par des organes administratifs.

Le projet de loi de finances 2021 propose de remplacer deux organes quasi judiciaires tels que la Commission de règlement de l’impôt sur le revenu (ITSC) et l’Autorité des décisions anticipées (AAR) par des organes administratifs, composés de commissaires en chef de l’impôt sur le revenu. Le ministère des Finances a brusquement interrompu l’ITSC à partir du 1er février 2021 et l’a remplacé par un ou plusieurs « conseils de règlement intérimaires ». Chaque conseil intérimaire sera composé de trois membres, chacun étant un officier du rang de commissaire en chef, nommé par la CBDT. Par conséquent, aucune nouvelle demande de règlement des affaires ne peut être introduite à compter du 1er février 2021. En cas de demande en instance, la contribuable peut, à son gré, retirer cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances 2021, et informer l’agent évaluateur (AO) de ce retrait. Dans le cas contraire, la demande en instance sera réputée avoir été reçue par la Commission provisoire. Et le gouvernement central n’a pas encore élaboré de plan pour le règlement des requêtes pendantes par le Conseil intérimaire!

Le ministère des Finances a également proposé de remplacer l’AAR par un «Conseil des décisions anticipées», composé de deux membres, chacun étant un officier non inférieur au rang de commissaire en chef, nommé par la CBDT. Les décisions anticipées de la nouvelle «Commission des décisions anticipées» ne lieront ni le demandeur ni le Département des impôts sur le revenu (ITD). Le demandeur ou l’ITD peut faire appel de l’ordonnance rendue par le Conseil devant la Haute Cour.

C’est une déception majeure pour les contribuables existants qui ont approché l’AAR pour obtenir la certitude fiscale sur des questions fiscales internationales complexes dans l’espoir d’une décision contraignante. La proposition selon laquelle l’ITD peut faire appel de l’ordonnance adoptée par le Conseil rendra ce Conseil inutile.

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoyait une procédure limitée dans le temps pour le règlement des affaires devant l’ITSC. Il a permis aux contribuables d’éviter les litiges prolongés et d’obtenir l’immunité de pénalité et de poursuites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et a aidé les autorités fiscales à percevoir les impôts plus rapidement et avec certitude. Si une contribuable retire sa demande devant l’ITSC, la procédure relative à cette demande s’arrêtera à la date du retrait et elle perdra l’immunité de pénalité et de poursuites. L’AO ou toute autre autorité chargée de l’impôt sur le revenu devant laquelle la procédure était pendante avant la demande auprès de l’ITSC tranchera l’affaire maintenant. Il s’agit d’une injustice flagrante envers les justiciables dont les affaires sont pendantes devant l’ITSC à diverses étapes du processus de règlement et qui porte clairement préjudice aux intérêts des contribuables plaignants.

Le projet de loi de finances prévoit que l’administration fiscale n’aura pas le droit d’utiliser les informations matérielles et autres produites par le contribuable devant l’ITSC ou les résultats de l’enquête tenue ou les preuves enregistrées par l’ITSC au cours de la procédure devant elle. Le temps et les efforts considérables consacrés par l’ITSC et les contribuables à l’appel seraient tout simplement gaspillés! Pour ajouter une insulte au préjudice, l’administration fiscale aura le droit d’utiliser les renseignements matériels et autres recueillis, ou les résultats de l’enquête tenue ou les preuves enregistrées par l’AO au cours de toute autre procédure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, que: ce matériel ou d’autres renseignements ou résultats de l’enquête ou de la preuve ont également été produits par le contribuable ou l’agent évaluateur devant l’ITSC. Les contribuables sont obligés de se retirer ou de poursuivre leur dossier devant une commission provisoire sans même connaître les détails du nouveau système de règlement. Il s’agit d’un abus de pouvoir flagrant et d’une erreur judiciaire.

Expliquant le contexte du retrait de l’ITSC, la « communication des objets et des motifs » du projet de loi de finances 2021 indique que la loi Vivad se Vishwas a été promulguée en 2020 dans le but de réduire les litiges fiscaux en cours, générant des revenus en temps opportun pour le gouvernement et en offrant des avantages aux contribuables en leur procurant tranquillité d’esprit, certitude et économies en termes de temps et de ressources. Les dispositions de règlement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 prévoient un autre mécanisme pour un contribuable qui choisit de quitter le processus d’évaluation ordinaire et qui a plutôt contacté la Commission de règlement pour le règlement des affaires. La loi Vivad se Vishwas ayant été promulguée pour la résolution de la taxe litigieuse, les affaires couvertes par une commission de règlement ne relevaient pas de sa compétence. Afin de lever toute ambiguïté, le projet de loi de finances 2021 proposait de modifier rétrospectivement les dispositions de la loi Vivad se Vishwas à compter du 17 mars 2020, afin de préciser que l’intention initiale du législateur était d’inclure les cas couverts par l’ITSC. Le gouvernement est devenu plus sage avec le recul et admet une rédaction inefficace des législations. Les amendements rétrospectifs se poursuivent malgré le fait que le gouvernement BJP ait déclaré qu’il n’apporterait aucun amendement rétrospectif!

Le manifeste électoral du BJP de 2014 a déclaré que «le gouvernement de l’UPA a déclenché le« terrorisme fiscal »et l ‘« incertitude », ce qui non seulement crée de l’anxiété parmi la classe des affaires et a un impact négatif sur le climat d’investissement, mais entache également l’image du pays. Le BJP est conscient de l’importance d’avoir une feuille de route pour la politique fiscale, afin que les gens soient conscients de l’avenir et planifient en conséquence ». Dans son récent discours sur le budget, la ministre des Finances a proposé de réduire le délai de réouverture de la cotisation à trois ans par rapport aux six ans actuels, ce qui profite aux contribuables. Cependant, le délai de prescription est porté de six ans à 10 ans dans les cas d’évasion fiscale grave où l’AO a des preuves de dissimulation de revenus de Rs 50 lakh ou plus par an.

Le mémorandum au projet de loi de finances 2021 stipule: «En raison de l’avancement de la technologie, le ministère recueille désormais toutes les informations pertinentes relatives aux transactions des contribuables auprès de tiers et d’autres organismes d’application de la loi. Cette information est également partagée avec le contribuable. Le ministère utilise cette information pour vérifier les renseignements déclarés par un contribuable dans la déclaration et pour détecter les non-déclarants ou ceux qui n’ont pas divulgué le montant exact du revenu total. Par conséquent, l’évaluation ou la réévaluation ou le recalcul du revenu échappant à l’évaluation, dans une large mesure, est basée sur l’information. » Il est ironique que le délai de prescription soit porté à 10 ans dans les cas d’évasion fiscale grave, alors qu’en raison des progrès de la technologie, le service des impôts devrait terminer les évaluations plus rapidement, d’autant plus lorsque l’évaluation ou la réévaluation ou le recalcul du revenu échappent à l’évaluation. , dans une large mesure, est axée sur l’information.

En vertu des modifications proposées, un AO peut émettre un avis de réévaluation si l’AO possède des «informations» suggérant que le revenu a échappé à l’évaluation. Ces informations désignent: (i) «toute information» signalée dans le cas de la personne évaluée pour l’année d’évaluation concernée conformément à la stratégie de gestion des risques formulée par la CBDT de temps à autre; (ii) toute objection finale soulevée par le contrôleur et vérificateur général de l’Inde selon laquelle la cotisation dans le cas de la personne évaluée pour l’année d’imposition pertinente n’a pas été faite conformément aux dispositions de la loi relative à l’impôt sur le revenu. Le terme «information» est décrit de manière vague et peut signifier des renseignements obtenus de tiers ou en raison de changements de faits ou de décisions judiciaires ultérieures. Sur la base de ces détails, la réévaluation peut être initiée par l’AO si ces informations sont signalées dans la «stratégie de gestion des risques» par la CBDT, mais ce terme n’est pas encore décrit.

Dans le régime actuel, une réévaluation peut être effectuée lorsque l’AO a des «raisons de croire» que tout revenu imposable a échappé à l’évaluation et enregistre ces raisons. Ce critère est désormais remplacé par «des informations suggérant que le revenu a échappé à l’évaluation».

Par conséquent, un AO peut désormais rouvrir une cotisation même si l’évaluation antérieure a été effectuée après avoir pris en compte tous les éléments pertinents recueillis par l’AO et que le contribuable ne manque pas de divulguer pleinement et véritablement tous les faits importants nécessaires à l’évaluation.

Par conséquent, les précédents judiciaires établis selon lesquels la réouverture des affaires ne peut pas se faire sur la base d’un «changement d’opinion» sont désormais devenus inutiles. Le nouveau système de réévaluation s’appuie fortement sur le contrôle administratif, ce qui entraîne un abus de pouvoir flagrant.

Prolonger le délai de prescription à 10 ans uniquement sur la base des «informations disponibles» auprès des AO augmentera la période d’incertitude de quatre ans supplémentaires, en particulier pour ceux dont l’évaluation serait prescrite cette année en raison de la limite de six ans. Cela met les contribuables à la merci d’un régime fiscal abusif qui ne les libère pas, une grande déception des dirigeants politiques qui ont promis de protéger les contribuables du terrorisme fiscal et de l’incertitude. Le gouvernement devrait réduire le délai de prescription à trois ans dans tous les cas.

La décision de remplacer brusquement deux autorités quasi judiciaires par des conseils d’administration a un impact négatif sur le climat d’investissement et entache l’image du pays et n’aide pas à la facilité de faire des affaires. Dans la hiérarchie des litiges fiscaux en Inde, la première étape de l’appel est avec le commissaire en chef de l’impôt sur le revenu (appels). Le remplacement des autorités quasi judiciaires par des organes administratifs composés de commissaires en chef de l’impôt sur le revenu ne fait que dupliquer le mécanisme de recours existant et rendra ces conseils administratifs inutiles! Si l’intention du gouvernement est de retirer ces autorités quasi judiciaires, cela ne devrait être fait qu’après le règlement de toutes les affaires en suspens. Le gouvernement devrait retirer sa décision de mettre fin brusquement au fonctionnement des deux autorités quasi judiciaires et de réduire le délai de prescription à trois ans pour tous les types d’évaluations, au cours de la session budgétaire actuelle du Parlement. Le gouvernement devrait augmenter le nombre de juges et le nombre de bancs pour trancher tous les litiges en cours au lieu de créer des organes administratifs fiscaux.

Pai est président, Aarin Capital Partners, et Krishnan est un consultant fiscal