Comment le budget de l’Union modifie la loi sur la TPS pour passer du fardeau des professionnels aux contribuables

L’économie connaît une trajectoire en forme de «V» dans le recouvrement des recettes de la TPS.

Par Rajat Mohan

Le budget de l’Union 2021-22 a été présenté le 1er février 2021 par la ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman. Bien que tous les yeux soient rivés sur les escomptes populaires attendus dans le cadre des dalles et des allégements fiscaux, il faut également se tenir au courant de la principale source de revenus du gouvernement, à savoir la taxe sur les produits et services (TPS). Le budget des impôts indirects 2021 était crucial en raison de la collocation de deux situations contrastées dans le scénario économique actuel, à savoir l’effort du gouvernement pour faire de l’Inde une économie de 5000 milliards de dollars d’ici 2025 et le ralentissement économique de la pandémie mondiale de COVID-19.

L’économie connaît une trajectoire en forme de «V» dans le recouvrement des recettes de la TPS à partir d’octobre 2020; les collections sont consécutivement au-dessus de Rs. 1 crore lakh en raison de la facilité des conformités et de toutes les restrictions impactées par Covid -19. À la lumière de cette reprise, comprenons l’impact des modifications de la disposition de la TPS dans un langage lucide.

Étendue de la livraison étendue.

Une nouvelle clause a été ajoutée rétrospectivement avec effet au 1er juillet 2017, en raison de laquelle la taxe sera prélevée sur les transactions impliquant la fourniture de biens ou de services par toute personne à ses membres pour une contrepartie valable. Ainsi, les personnes et leurs membres seront traités comme deux personnes distinctes. Un amendement rétrospectif a maintenant été proposé pour assurer la perception de la taxe sur les montants perçus auprès des membres pour la fourniture de biens / services.

L’admissibilité au CTI est encore plus restreinte

Une nouvelle clause a été ajoutée qui stipule que l’ITC sur la facture ou les notes de débit / crédit ne peut être utilisée que lorsque les détails de cette facture ou notes de débit / crédit ont été fournis par le fournisseur dans son GSTR-1.

À partir de maintenant, le crédit peut être prélevé sur la base du rapprochement entre la facture et la facture, sinon, l’ITC sera refusé.

L’audit obligatoire par des professionnels a été omis

Il est proposé de supprimer l’article 35 (5) de la loi CGST afin de supprimer l’exigence obligatoire de faire vérifier les comptes annuels et de soumettre les états de rapprochement par des professionnels désignés. Le nouvel article 44 de la loi CGST prévoit désormais de fournir un état de rapprochement dûment vérifié par le contribuable lui-même, ce qui lui revient.

Les entreprises doivent noter que le GSTR-9 et le GSTR-9C doivent encore être déposés; l’assouplissement est uniquement dû au transfert du fardeau sur les contribuables.

Procédure de récupération fiscale activée en cas de non-concordance dans GSTR-3B et GSTR-1

Une explication au paragraphe (12) de l’article 75 de la loi CGST est insérée pour préciser que la «taxe autocotisée» comprend la taxe payable à l’égard des livraisons à l’extérieur, dont les détails ont été fournis dans le GSTR -1 , mais non inclus dans le GSTR -3B.

Il s’agit d’une disposition draconienne donnant les pouvoirs exclusifs au service de la TPS pour engager une procédure de recouvrement de taxe au cas où il y aurait un passif court rapporté dans GSTR-3B que celui apparaissant dans GSTR-1. L’article 75 (12) prévaut sur l’article 73 et l’article 74 et stipule que lorsque tout impôt auto-évalué, en totalité ou en partie, ou tout montant d’intérêts à payer sur cet impôt reste impayé, il doit être récupéré en vertu des dispositions de l’article 79 qui spécifie le divers modes de récupération.

Nous pensons que cet amendement est injuste et a également ignoré la circulaire précédente n ° 26/26/2017-GST du 29 décembre 2017 qui indiquait que puisque GSTR-3B ne contient pas de dispositions pour la communication des chiffres différentiels du (des) mois dernier (s), lesdits chiffres peuvent être déclarés sur une base nette avec les valeurs du mois en cours lui-même. En outre, il prévoyait également de procéder à un ajustement au cours des prochains mois pour le montant non ajusté en raison de la limitation du GSTR-3B de ne pas accepter les valeurs négatives.

Cet amendement causera des difficultés aux véritables contribuables, et on s’attend à un harcèlement ministériel à des niveaux inférieurs. Ce sera un autre domaine de litige pour les prochaines années.

Pouvoir illimité de collecter des informations

L’article 151 de la loi CGST est remplacé pour habiliter le commissaire juridictionnel à demander des informations à toute personne concernant toute question traitée dans le cadre de la loi.

Auparavant, les pouvoirs en vertu de l’article 151 étaient limités en ce qui concerne les questions pour lesquelles des statistiques doivent être collectées. En outre, ledit pouvoir aurait pu être exercé par lui par voie de notification. Cependant, avec cet amendement, les pouvoirs ont été élargis pour demander à toute personne à tout moment toute information sur toute question relative à la Loi. Ce sera une autre épreuve pour les vrais contribuables.

Il semble que les pouvoirs vont au-delà de la «personne enregistrée». Signifiant littéralement, un agent des impôts peut également signifier un avis au mineur pour rechercher des informations relatives à l’entreprise de son parent éloigné.

Approvisionnement détaxé

Le premier changement concernant les fournitures détaxées est que la fourniture de biens ou de services à un promoteur de la zone économique spéciale ou à une unité de la zone économique spéciale sera traitée comme une fourniture détaxée uniquement lorsque ladite fourniture est destinée à des opérations autorisées.

Le deuxième changement concerne l’article 16, qui a été modifié pour restreindre la fourniture détaxée sur paiement de la taxe intégrée uniquement à une catégorie notifiée de contribuables ou de fournitures notifiées de biens ou de services. Sur le plan juridique, l’option d’un remboursement en cas de fourniture à taux zéro avec paiement de la taxe a été retirée de la loi sur la TPS. Désormais, cet avantage ne peut revenir que pour des catégories spécifiques de contribuables ou pour une liste de produits ou services spécifiques par voie de notification.

Si cet amendement est approuvé, de nombreuses entreprises reviendront à l’ancien système de demande de remboursement.

Le budget 2021 a apporté quelques changements importants aux lois sur la TPS, qui auront un impact considérable sur les entreprises. Les contribuables sont plus responsables du respect des lois sur la TPS, et le fardeau de la preuve a été éloigné des professionnels à cet égard. Il est crucial pour le gouvernement d’aligner ses politiques sous-jacentes, dont l’une dit un gouvernement minimum et une gouvernance maximale. La participation de professionnels indépendants de la vérification et de l’assurance est une nécessité de l’heure en droit de la TPS. Les recouvrements fiscaux ont atteint un niveau record de 1,20 crores INR Lakh grâce à la découverte de graves fraudes fiscales, et l’économie est maintenant sur le point de se stabiliser. Le retrait des professionnels des services d’assurance de la TPS aggraverait davantage l’environnement de conformité. Attendons maintenant et guettons la prochaine réunion du conseil pour donner des mesures correctives sur le code de la TPS afin d’améliorer la santé globale d’un contribuable.

(Rajat Mohan est Senior Partner chez AMRG & Asscoiates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

