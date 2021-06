Comment le cadre de résolution 2.0 de RBI peut aider les MPME à surmonter le désordre de Covid ; l’inscription à Udyam est-elle obligatoire ?

Pour les MPME et les petites entreprises restructurées précédemment, la RBI avait autorisé les prêteurs à revoir les limites du fonds de roulement sanctionnées, sur la base d’une réévaluation du cycle du fonds de roulement, des marges, etc. en tant que mesure ponctuelle.

La Reserve Bank of India (RBI) en août de l’année dernière lors de sa deuxième réunion monétaire bimensuelle avait prolongé les dispositions de restructuration des prêts aux MPME classés comme standard à compter du 1er mars 2020. Cette décision visait à soutenir les MPME touchées par Covid et à s’aligner les lignes directrices de restructuration avec le cadre de résolution pour le stress lié à Covid annoncé pour d’autres prêts. Cependant, la résurgence de la pandémie après la mi-février et les fermetures consécutives à travers le pays avaient en outre nécessité un soutien à la classe d’emprunteurs la plus vulnérable – les MPME.

Par conséquent, la RBI avait annoncé au début de mai le cadre de résolution 2.0 pour permettre aux particuliers, aux petites entreprises et aux MPME – avec des prêts allant jusqu’à 25 crore de roupies et qui n’ont pas profité de la restructuration sous le cadre de résolution 1.0 et d’autres et ont été classés comme “ standard ” comme le 31 mars 2021 – bénéficier d’une restructuration unique dans le cadre proposé jusqu’au 30 septembre 2021. La “restructuration doit être mise en œuvre dans les 90 jours suivant l’invocation”, a déclaré le gouverneur de la RBI Shaktikanta Das dans un communiqué. Cependant, pour les emprunteurs qui avaient bénéficié d’une restructuration dans le cadre de la résolution 1.0, Das avait autorisé les prêteurs à modifier leurs plans pour augmenter la durée du moratoire et/ou prolonger la durée résiduelle jusqu’à un total de deux ans. Les emprunteurs ont bénéficié d’un moratoire de moins de deux ans dans le premier cadre.

« L’industrie a accueilli favorablement le cadre 2.0 de RBI car il fournit le soulagement indispensable à certains emprunteurs qui ont été touchés lors de la deuxième vague. Il vise à fournir des liquidités aux emprunteurs, à des coûts raisonnables, dans ces conditions de marché difficiles. Cela peut leur être bénéfique à long terme en restructurant le compte sans le classer comme NPA. En outre, il existe également une option pour les petites entreprises qui avaient profité des avantages du cadre 1.0 pour bénéficier d’emprunts supplémentaires qui pourraient leur fournir une autre chance », a déclaré Maulik Sanghavi, partenaire – Conseil de résolution, BDO Inde à Financial Express Online.

Pour les MPME et les petites entreprises restructurées précédemment, la RBI avait autorisé les prêteurs à revoir les limites du fonds de roulement sanctionnées, sur la base d’une réévaluation du cycle du fonds de roulement, des marges, etc. en tant que mesure ponctuelle. Dans le même temps, la banque centrale a imposé d’autres conditions aux emprunteurs MPME pour obtenir la restructuration de leurs prêts dans le cadre du 2.0. Par exemple, si l’emprunteur doit être inscrit à la TPS à la date de mise en œuvre de la restructuration, il n’en va pas de même pour les MPME qui sont exemptées de l’enregistrement de la TPS. « Il faut s’assurer que seules les entreprises crédibles bénéficient de ce cadre pour garantir les avantages à long terme du cadre pour l’économie. En outre, la RBI devra peut-être également envisager d’accorder une période prolongée à d’autres entreprises, car les fenêtres de restructuration ponctuelles précédentes peuvent nécessiter plus de temps pour parvenir à une résolution combinée », a déclaré Karan Mitroo, associé, L&L Partners à Financial Express Online

Une autre demande clé de RBI était que si l’emprunteur n’est pas enregistré sur le nouveau portail d’enregistrement d’Udyam, il devrait obtenir l’enregistrement avant la date de mise en œuvre du plan de restructuration. Financial Express Online avait signalé le mois dernier qu’au 16 mai 2021, 30,00822 MPME étaient enregistrées sur le portail d’enregistrement Udyam, qui avait remplacé l’ancien processus de dépôt du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM), selon les données en ligne disponibles avec le ministère des MPME. Avant le portail Udyam, l’Inde comptait 1,02 crore de MPME enregistrées sous UAM entre septembre 2015 et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités lakh enregistrées sous EM II entre 2007 et 2015, selon le rapport annuel FY21 du ministère des MPME.

Cela indique que seuls parmi ces 30 emprunteurs lakh enregistrés sur le portail Udyam seraient éligibles à la restructuration s’ils voulaient y opter. Pour d’autres, une nouvelle inscription est indispensable. D’un autre côté, le nombre de PME cherchant à se restructurer n’est peut-être pas aussi élevé que prévu. Par exemple, selon l’agence de notation Crisil, le nombre de PME notées par Crisil optant pour le guichet de restructuration pourrait être bien inférieur à celui des PME éligibles. «Crisil pense que l’impact de la pandémie pourrait être contenu au cours des 2-3 prochains mois. Par conséquent, le nombre réel d’entreprises optant pour la restructuration pourrait être bien inférieur à celui qui est éligible », a-t-il déclaré dans un communiqué le mois dernier. Environ 3 500 entreprises notées par Crisil sont des PME avec une exposition aux prêts bancaires allant jusqu’à Rs 25 crore, tandis qu’environ 3 400 d’entre elles sont des comptes standard, ce qui les rend éligibles au programme de restructuration.

« Comme l’avenir est plein d’incertitudes, il est fortement recommandé d’opter pour le plan de restructuration disponible dans le cadre de résolution 2.0 car la relance du marché prendra son propre temps et jusque-là afin d’assurer la facilité des flux de trésorerie de l’entité, l’alignement de la dette existante doit être conforme aux flux de trésorerie disponibles de l’entité. Le recours à un plan de restructuration doit non seulement garantir de réduire l’incertitude future des flux de trésorerie de l’entité, mais également garantir la réduction minimale de la cote de crédit du promoteur et de l’entité par rapport à la classification du compte en tant qu’actif non performant », Jyoti Prakash Gadia, directeur général de Resurgent India, a déclaré à Financial Express Online.

