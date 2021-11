Comment le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple a eu un impact sur les spécialistes du marketing

Le déploiement d’ATT d’Apple a eu un impact significatif sur les annonceurs.

Par Sanjay Trisal

La mise à jour d’Apple sur iOS 14.5 App Tracking Transparency (ATT) a fait des merveilles lorsqu’elle a atterri sur le marché. En donnant la priorité aux données des utilisateurs par rapport à la mesure granulaire du marketing, cette décision axée sur la confidentialité a eu un impact significatif sur l’écosystème de la publicité numérique ciblée sur les appareils iOS. Avec un taux d’adoption actuel de 66 % des utilisateurs en Inde, les consommateurs adoptent de plus en plus la confidentialité, ce qui a un impact sur les spécialistes du marketing et sur l’efficacité de leurs campagnes publicitaires marketing, de leur ciblage, de leur personnalisation, de leurs rapports, etc. Alors que les problèmes de confidentialité et les réglementations des plates-formes continuent de planer sur les spécialistes du marketing, une réflexion, une agilité et une redéfinition des campagnes de marketing de performance prêtes à l’emploi seront la clé pour offrir l’expérience personnalisée idéale aux clients.

L’avenir est privé pour les consommateurs

Qu’il s’agisse de fournir des informations et des données riches sur les clients en suivant des appareils individuels ou de permettre aux marques d’analyser le comportement des utilisateurs, les identifiants d’appareil uniques ont joué un rôle essentiel dans la création de stratégies marketing puissantes. Le pivot d’Apple vers la confidentialité marque effectivement la fin de l’identifiant pour les annonceurs (IDFA) et resserre le flux de ces données utilisateur, donnant aux consommateurs plus de contrôle sur leurs données. Selon un rapport de Flurry Analytics, seuls 13% des utilisateurs iOS mondiaux ont autorisé les applications à les suivre. Cela signale un changement dans la plupart des mentalités des consommateurs vers la confidentialité. Il y a quelques implications pour les utilisateurs :

Transparence totale sur les pratiques en matière de données : Avec une innovation continue pour préserver la confidentialité des utilisateurs, Apple permet aux utilisateurs de partager leurs données comme ils le souhaitent, d’une manière sûre, facile à comprendre et sous leur contrôle. Chaque application doit afficher une « étiquette nutritionnelle », détaillant les types de données collectées et partagées afin que les utilisateurs puissent prendre des décisions d’utilisation éclairées.

Activez le suivi sur le Web et l’application : Avec iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5, les applications doivent demander une autorisation avant de suivre l’activité des consommateurs sur les applications et les sites Web d’autres entreprises. Désormais, les utilisateurs finaux ont le choix d’autoriser les développeurs d’applications à accéder à leurs données et à leur activité à des fins de suivi sur les applications et les sites Web.

L’avenir est compliqué pour les annonceurs

D’un autre côté, le déploiement d’ATT d’Apple a eu un impact significatif sur les annonceurs. Un avenir compliqué s’annonce pour les marques et les annonceurs en raison des limitations et des défis massifs de la mesure mobile et de la publicité ciblée.

IDFA devient obsolète : L’IDFA a été initialement activé par défaut sur les appareils Apple et a fourni des données au niveau de l’utilisateur aux éditeurs d’applications. Cela a été interrompu et une autorisation utilisateur explicite sera requise pour que les applications accèdent à IDFA. L’invite IDFA (ATT) entraîne des taux de désabonnement massifs, rendant effectivement IDFA indisponible pour les annonceurs. Le taux d’adhésion des utilisateurs pour le suivi sur iOS étant de 45 % en Inde, il s’agit d’une préoccupation légitime pour les spécialistes du marketing.

SKAdNetwork est limité : SKAd est une approche qui s’inscrit dans les limites de la confidentialité différentielle et rend impossible de déduire le comportement d’un utilisateur individuel, tout en permettant de lier le comportement à travers différentes propriétés numériques. Cette solution Apple pour l’attribution déterministe est limitée, compliquée et rend difficile la mesure de la LTV, de la rétention et des modèles d’utilisation.

La monétisation est un défi : Les publicités ciblées sont un élément essentiel de la stratégie marketing d’une bonne partie des entreprises, y compris les petites, moyennes et grandes. Moins les données de ciblage, la moindre sera la valeur des annonces. Cette mise à jour met donc non seulement la pression sur les annonceurs, mais également sur l’économie des applications basées sur la publicité dans son ensemble. Les plus grandes entreprises d’applications d’Internet sont considérablement affectées par cette mise à jour et, subtilement, leur signale également de déplacer leurs budgets de la publicité aux campagnes de marque.

Les expériences utilisateur sont cassées : Cette décision rendra difficile pour les annonceurs de lier de manière significative le comportement des utilisateurs à travers les applications et les sites Web mobiles de l’écosystème iOS. Le remarketing et le deep linking différé sont fortement affectés par la perte d’identifiants persistants, perturbant les flux d’utilisateurs et affaiblissant l’expérience utilisateur.

Comment les spécialistes du marketing numérique peuvent-ils s’adapter ?

Avec un plus grand contrôle des consommateurs sur la confidentialité, cette mise à jour offre aux spécialistes du marketing une opportunité de garder une longueur d’avance. Reconnaître que ces mises à jour sont là pour rester et s’y adapter sera crucial pour réussir dans un avenir centré sur la confidentialité.

Fidéliser les consommateurs : Alors qu’Apple intensifie l’attention sur ses politiques et fonctionnalités de confidentialité, les entreprises peuvent se lever pour assurer aux consommateurs que leurs politiques ne sont pas intrusives. Les marques qui font preuve d’honnêteté et de franchise envers leurs clients ont la possibilité de fidéliser leurs clients.

Messages de test : Avant de donner le formulaire de consentement ATT, déployez des techniques d’amorçage telles que le test et l’évolution de votre message de proposition de valeur. Décrire comment vous utiliserez les données des utilisateurs et offrir plus de valeur à un consommateur en échange renforcera la confiance et augmentera la probabilité que les clients partagent leurs données.

Investir dans des campagnes de marque pour renforcer la notoriété : Les clients sont plus susceptibles de partager leurs données avec une marque bien connue et de confiance. Faites la promotion de votre marque, sur des plateformes numériques ou hors ligne, avec des messages significatifs pour renforcer la présence de votre marque. Les marques qui s’efforcent de maintenir un message commun et de se positionner sur tous les canaux devraient être récompensées de manière appropriée.

Comme le cadre ATT d’Apple est probablement le début d’une ère de marketing in-app centrée sur la confidentialité, les entreprises qui sont agiles pour intégrer les préoccupations des clients, réorganiser leurs technologies de confidentialité et améliorer leur boîte à outils de mesure marketing seront les gagnants ultimes.

L’auteur est directeur général d’AppsFlyer INSEA/ANZ. Les opinions exprimées sont personnelles.

