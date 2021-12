Comment le café et le thé peuvent-ils affecter les personnes en surpoids ?

16/12/2021 à 12h00 CET

le consommation de café, thé et caféine en général, il est préjudiciable à la santé rénale des personnes âgées en surpoids et à d’autres problèmes de métabolisme.

En témoigne une étude scientifique réalisée par des experts et des chercheurs du Centre de recherche biomédicale en réseau de physiopathologie de l’obésité et de la nutrition (CIBEROBN), de l’Université Rovira i Virgili et de l’Hôpital universitaire Joan XXIII de Tarragone.

Les auteurs de ce travail concluent qu’une plus grande consommation de café et de thé augmente la détérioration rapide de la fonction rénale chez les personnes âgées qui présentent un surpoids, une obésité et d’autres problèmes de santé inclus dans le syndrome métabolique.

Ces troubles comprennent l’hypertension, une glycémie élevée, des triglycérides élevés, un faible taux de cholestérol HDL et un excès de graisse corporelle autour de la taille.

L’étude, à laquelle ont collaboré 23 centres de recherche espagnols, a analysé l’association entre la consommation de café, de thé et de caféine et les modifications à un an de la filtration glomérulaire (un marqueur de la fonction rénale).

Au total, plus de 5 800 patients, âgés de 55 à 75 ans, souffrant de surpoids, d’obésité et de syndrome métabolique ont été analysés. Leur consommation de café, de thé et de caféine a été évaluée à l’aide de questionnaires de fréquence alimentaire et de taux de filtration glomérulaire (eGFR) basés sur la créatinine.

Deux tasses de café peuvent altérer la fonction rénale

Ainsi, la recherche a déterminé que les personnes qui boivent plus de deux tasses de café caféiné et au moins une tasse de thé par jour eu une détérioration supplémentaire du taux de filtration glomérulaire que les personnes qui consomment du café de manière plus sporadique, c’est-à-dire moins d’une tasse par jour ou qui ne sont pas des buveurs de thé.

De plus, la consommation de plus de deux tasses de café caféiné par jour était associée à un risque accru de 19% de déclin rapide de la fonction rénale.

Meilleur café décaféiné

Les résultats de l’étude, cependant, ont révélé que cette association ne se produit pas dans le cas du café décaféiné. Pour cette raison, ses auteurs conseillent aux personnes âgées souffrant d’obésité et de problèmes de santé cardiovasculaire de réduire ou de remplacer la consommation de café caféiné par du café décaféiné.

De cette façon, les patients préserveront la santé de leurs reins et empêcheront la Maladie rénale chronique (lorsque les reins cessent de fonctionner et nécessitent une dialyse ou une transplantation).

La recherche conclut que les analyses stratifiées par sexe, âge, fonction rénale de base, obésité, diabète de type 2, hypertension, dyslipidémie, tabagisme et le score d’adhésion au régime méditerranéen restreint en énergie ont révélé des tendances similaires chez les patients.

Essai clinique

Enfin, les auteurs précisent que les résultats de cette étude observationnelle doivent être confirmés par un essai clinique, de sorte que, si la relation entre une consommation élevée de café ou de thé avec une détérioration des reins est confirmée, les recommandations sur la consommation de ces boissons contenant de la caféine devraient être incluses dans les stratégies nutritionnelles visant à prévenir les maladies rénales, en particulier chez les personnes âgées à haut risque.