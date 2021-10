Comment le calendrier record de Formule 1 2022 pourrait être amélioré

Bien qu’avoir un calendrier de 23 courses en Formule 1 ne soit pas une mauvaise idée en soi, il existe des moyens d’améliorer ce qui a été mis en place.

Bien sûr, il y a des points positifs à sortir du calendrier proposé, notamment le retour des circuits perdus à cause des interruptions de Covid au cours des deux dernières saisons, avec le Japon, Singapour, le Canada et l’Australie – avec des modifications importantes du circuit de Melbourne – mis à revenir pour 2022.

De même, il y aura un intérêt à voir le nouveau circuit à Miami et comment cela s’ajoute au calendrier, ainsi qu’à quoi ressemblera l’ouverture de la saison avec un programme double à Bahreïn et en Arabie saoudite par rapport au lever de rideau traditionnel à Albert Park. , qui sera la troisième course de l’année en 2022.

Le PDG de la Formule 1 Stefano Domenicali a exprimé sa fierté à plusieurs reprises sur la façon dont le sport a réussi à établir un programme de 22 courses pour cette année, tout en l’ajoutant également la prochaine fois, mais il y a beaucoup de domaines qui devront être abordés si la saison doit se dérouler avec succès.

Tout d’abord, emballer plus de courses dans un délai plus court aura un impact significatif sur ceux qui travaillent en Formule 1, avec des effets d’entraînement sur leurs familles également.

En 2022, six têtes doubles et deux têtes triples sont prévues, ce qui signifie que 18 des 23 tours verront les membres d’équipage loin de chez eux pendant au moins deux semaines à la fois.

De même, la quantité déjà épuisante de voyages impliqués ne sera augmentée que par l’ajout de plus de courses.

Sebastian Vettel a parlé ouvertement de ses inquiétudes quant à la façon dont le personnel de l’équipe sera affecté en raison de la charge de travail supplémentaire qui leur est imposée, notamment pour leur bien-être physique et mental.

Il semble également y avoir une divergence d’opinion sur la question au sein du paddock, Toto Wolff d’un côté de la pièce affirmant que la possibilité d’une rotation de l’équipage d’une course à l’autre atténuerait les inquiétudes du personnel surmené, tandis que le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost est d’avis que toute personne qui ne veut pas se consacrer entièrement à l’horaire devrait simplement arrêter.

Il est facile pour Tost d’être désinvolte à propos de la perspective, mais il a probablement besoin de regarder la situation dans son ensemble ici. N’oublions pas que ceux qui travaillent au sein de la Formule 1 sont aussi des personnes.

Ce n’est pas parce que vous occupez un emploi et un poste auxquels de nombreuses personnes aspirent, que vous devez travailler à toute heure de la journée – comme cela peut arriver lors de la création de garages et de réparations automobiles – juste pour que vous puissiez justifier d’avoir un tel rôle en premier lieu.

L’argument « c’est pour cela qu’ils se sont inscrits » n’a pas beaucoup de poids s’ils finissent par travailler suffisamment d’heures, ce qui pourrait être considéré comme illégal dans le droit du travail standard, qui peut être appliqué à n’importe quel type de travail.

Le bien-être de ceux qui travaillent en Formule 1 doit être d’une importance primordiale à mesure que le calendrier s’allonge. Bien que ce soit bien beau pour les fans d’avoir plus de courses à regarder, il ne faut pas oublier que le personnel de l’équipe est celui qui fait en sorte que les week-ends se déroulent en premier lieu – et ils doivent également être en mesure d’avoir un équilibre travail/vie personnelle.

Bien sûr, les équipes elles-mêmes ne sont pas non plus irréprochables. Dans le dernier accord Concorde, ils ont signé un potentiel de 25 courses par an à l’avenir, ce qui signifie qu’il leur incombe en grande partie de s’occuper correctement de leur peuple.

Que ce soit par rotation du personnel ou autre, la Formule 1 doit résoudre ce problème si le calendrier doit rester aussi encombré à l’avenir.

Ensuite, il y a les implications entourant l’empreinte climatique du calendrier.

Bien sûr, la nature même de la Formule 1 réside dans le fait que le fret et le personnel de chaque équipe se déplacent d’un pays à l’autre pour remplir le calendrier, mais la façon dont certaines courses se succèdent donne l’impression que certains des voyages sont inutile, c’est le moins qu’on puisse dire.

S’agissant d’un championnat du monde, c’est bien sûr une condition préalable que différents continents soient visités, mais on a l’impression que passer à un système dans lequel une période de l’année est entièrement dédiée à un continent supprimerait certains longs voyages dans la saison, ce qui en soi réduirait l’impact de la Formule 1 sur le climat en un seul geste.

L’alignement de début de saison Imola-Miami-Barcelone, puis Bakou-Montréal-Silverstone, signifie deux sauts depuis l’Europe, vers l’Amérique du Nord, puis de nouveau vers l’Europe.

Séparer ces segments de la saison pour que les courses européennes soient suivies de Miami et de Montréal, ou vice versa, serait plus logique – pour réduire les miles aériens, au moins.

Enfin, les pistes. De ce point de vue, il est encourageant de voir Imola s’inscrire définitivement au calendrier jusqu’en 2025 au moins, mais l’arrivée de Portimao et le retour en Turquie notamment ont également été bien accueillis, ce qui laisse à se demander s’il y a de la marge de voir apparaître davantage de ces pistes populaires à la place des sites où les courses ont traditionnellement été moins divertissantes.

Les contrats sont des contrats, cependant, il n’y a donc pas beaucoup de négociations à négocier sur les visites de la Formule 1 année par année, mais les circuits qui ont été visités au cours des deux années interrompues par Covid se sont avérés très populaires. Il sera intéressant de voir si d’autres pourront à l’avenir suivre l’exemple d’Imola et devenir une destination permanente.

En ce qui concerne 2022, cependant, les fans regarderont plus de Formule 1 que jamais en une saison, mais j’espère que le sport sera en mesure de trouver le bon équilibre entre qualité et quantité à l’avenir.

