Comment le capitaine Beefheart a inspiré Kate Bush

La carrière d’expérimentateur sonique multi-octave Capitaine Cœur de Bœuf n’a jamais été régie par le succès commercial. Mais il est généralement paradoxal que l’album de son catalogue avec le Magic Band, qui est généralement considéré comme le plus commercial, soit celui qui n’a pas réussi à figurer dans les charts des deux côtés de l’Atlantique, après une série d’apparitions régulières (bien qu’assez modestes) sur les best-sellers. Cet album, Bluejeans & Moonbeams, est sorti le 29 novembre 1974.

Beefheart est mieux connu, et beaucoup plus largement salué, pour les albums précédents de son canon tels que Trout Mask Replica et Safe As Milk. Le disque Bluejeans & Moonbeams était le neuvième projet studio de Don Van Vliet, alias Captain Beefheart, et son Magic Band, enregistré à Hollywood avec le producteur Andy DiMartino.

Deux albums en sept mois

Peut-être son manque de succès s’expliquait-il en partie par le fait qu’il s’agissait du deuxième album de Beefheart de 1974, en l’espace de sept mois environ. Il a suivi Garantie inconditionnelle, qui a au moins chatouillé le Billboard 200 au n ° 192. Il avait en fait été un vendeur plus régulier au Royaume-Uni, où Lèche mes décalcomanies, bébé avait même atteint le n ° 20, en 1971. De toute façon, Guaranteed et Bluejeans ont marqué la fin du mandat de Beefheart avec Mercury Records, et même lui s’en fichait, décrivant plus tard la paire d’albums comme « vulgaire et horrible ».

Heureusement, certains artistes notables ont aimé les Bluejeans plus que lui. Kate Bush une fois l’a choisi parmi ses dix meilleurs albums préférés, et Jack White l’a tellement creusé qu’il a repris son morceau « Party Of Special Things To Do » sur un premier EP de White Stripes, la sortie de 2000 de ce nom qui comprenait entièrement du matériel Beefheart, également y compris des versions de « China Pig » et « Ashtray Heart ».

« Le capitaine est de retour avec ses propres chansons plutôt distinctes mélangeant humour et pathétique », a écrit Billboard dans sa critique de Bluejeans. « Beaucoup plus orientés commercialement que les sets précédents, mais conservant toujours la touche Beefheart et toujours plus ou moins pour les goûts spéciaux. »

