Comment le casting de In The Heights pense que certaines chansons sont coupées

Le film In the Heights présente un groupe de chanteurs stellaires, et les cinéphiles comme moi étaient ravis de voir que l’acteur Jimmy Smits était dans le casting jouant Kevin Rosario. Et tandis que l’icône de Star Wars chantait dans le numéro d’ouverture du film, les deux chansons de Kevin ont également été coupées. Smits a parlé de son point de vue sur ce processus, en disant :